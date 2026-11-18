El noticiero de TVPerú Noticias informa sobre el incremento de temperaturas en la capital peruana, donde se registraron sensaciones térmicas de hasta 34 °C en distritos como Carabayllo y La Molina. La emisión presenta el informe desde el estudio televisivo junto a tomas de transeúntes desplazándose por las calles bajo la radiación solar.

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Lima registró una sensación térmica de hasta 34 °C durante el lunes, en una jornada que dejó temperaturas superiores a los valores habituales de noviembre en varios distritos de la capital. El aumento se vincula con la elevada temperatura superficial del mar y con la presencia del Niño costero, una condición que mantendría el ambiente caluroso durante los próximos meses.

Los mayores registros se concentraron en sectores alejados del litoral. Carabayllo alcanzó 32,8 °C, mientras que La Molina llegó a 31,2 °C y Jesús María marcó 30,8 °C. En esas zonas, la menor influencia directa del océano favorece máximas más altas durante las horas de sol.

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La especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Angeia Flores, explicó que Jesús María suele tener temperaturas cercanas a 22 °C en noviembre. El valor observado dejó al distrito entre nueve y 10 grados por encima de su promedio mensual, una diferencia que anticipa un verano con jornadas de calor más frecuentes.

Un reporte televisivo de Exitosa Noticias informa sobre las advertencias emitidas por el Senamhi respecto a la ola de calor y los altos niveles de radiación solar en la costa de Perú. Especialistas explican el comportamiento de las temperaturas elevadas, la influencia del fenómeno de El Niño costero y las condiciones climáticas registradas durante eventos multitudinarios en Lima.

Carabayllo, La Molina y Ate figuran entre los distritos con temperaturas más altas

El comportamiento térmico no fue uniforme en toda la ciudad. Los distritos del este y del norte de Lima Metropolitana, donde la distancia respecto del mar reduce el efecto moderador de la brisa costera, concentraron algunos de los valores más altos. A los registros de Carabayllo y La Molina se sumaron temperaturas elevadas en Ate, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra y San Martín de Porres.

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Un transeúnte camina bajo el sol en una avenida de Lima durante una jornada con temperaturas elevadas provocadas por el fenómeno de El Niño costero.

En el Callao, la situación también llamó la atención por las temperaturas nocturnas. Durante dos jornadas consecutivas, los termómetros se aproximaron a los 25 °C, una marca elevada para esa zona. La persistencia del calor después de la puesta del sol contribuyó a la sensación de bochorno que reportaron habitantes de distintos sectores de la capital.

Un reporte televisivo informa sobre una sensación térmica de 34 grados en Lima mientras los vehículos transitan por una autopista de la capital peruana.

La temperatura elevada del mar mantiene el aire cálido en las zonas cercanas al litoral y dificulta el descenso nocturno de los registros. Esa condición explica por qué el calor se percibe tanto durante el día como en la noche, incluso cuando aparecen nubes bajas o niebla en algunos puntos de la ciudad.

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Un reporte televisivo informa sobre la sensación térmica de 34 °C registrada en Lima, generada por el calentamiento de la superficie marina durante el Niño costero.

El calor convivirá con niebla, nubosidad y lloviznas entre el 18 y el 20 de noviembre

El Senamhi prevé que las temperaturas se mantengan cerca de los 30 °C en los próximos días, aunque el panorama incluirá episodios de nubosidad, niebla y lloviznas. Flores señaló que el anticiclón del Pacífico Sur incrementará la presencia de vientos del sur, un fenómeno que favorecerá precipitaciones en sectores de la costa central y sur.

Dos transeúntes se protegen del sol en Lima durante una jornada en la que la sensación térmica alcanzó los 34 grados Celsius en la capital peruana.

El aviso meteorológico por lloviznas estará vigente entre el 18 y el 20 de noviembre. La advertencia tiene nivel amarillo y contempla precipitaciones de ligera a moderada intensidad. En Lima, los distritos del sur presentan una mayor posibilidad de recibir lluvias, entre ellos Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

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Varios transeúntes caminan bajo el sol por una calle urbana mientras un reporte informativo señala que la sensación térmica en Lima llegó a 34 °C.

La especialista advirtió que las dificultades de drenaje pueden provocar acumulaciones de agua, aun cuando las lluvias no alcancen grandes volúmenes. El riesgo se concentra en calles sin sistemas adecuados de evacuación y en zonas donde las precipitaciones suelen formar charcos de manera rápida. La recomendación es tomar precauciones ante posibles aniegos puntuales.

Una multitud al aire libre asiste a un evento en Lima durante una jornada en la que la sensación térmica alcanzó los 34 °C en la capital peruana.

Lima podría alcanzar 33 °C y 34 °C durante el verano de 2027

Las proyecciones para los próximos meses indican que Lima Metropolitana podría registrar máximas de 33 °C y 34 °C durante el verano, con una sensación térmica aún mayor. Flores precisó que esos registros suelen presentarse hacia febrero, aunque este año comenzaron a percibirse desde noviembre, antes del periodo habitual de calor más intenso.

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Un mapa térmico del Senamhi señala anomalías de temperatura en la costa central de Perú durante una emisión informativa sobre la ola de calor en Jesús María.

La situación se replica en otros puntos del litoral. En la costa norte se informaron máximas de entre 35 °C y 36 °C, mientras que Pimentel alcanzó 36 °C durante la visita del papa León XIV. La alerta roja por altas temperaturas continúa vigente para la costa, ante la persistencia de condiciones favorables para nuevos picos térmicos.

Un despacho televisivo de Exitosa detalla los reportes meteorológicos del Senamhi junto a un mapa de temperaturas de la costa peruana y personas con sombreros.

En la capital, La Molina registró valores de entre 30 °C y 31 °C, Campo de Marte superó los 31 °C y el Callao llegó a 29 °C. La diferencia entre las estaciones confirma que la ubicación geográfica de cada distrito influye en la intensidad del calor, con registros mayores en áreas interiores y en sectores con menor efecto de la humedad marina.

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Un mapa meteorológico del Senamhi detalla las zonas bajo alerta por altas temperaturas diurnas en la costa peruana y el distrito de Jesús María.

La radiación ultravioleta alcanzó niveles extremadamente altos en la capital

El aumento de las temperaturas llegó acompañado de una radiación ultravioleta muy alta. Una estación automática instalada en la Base Aérea Las Palmas detectó niveles extremos durante la misa que encabezó el papa León XIV. La exposición prolongada al sol puede generar efectos en la piel y en los ojos, sobre todo en las horas de mayor intensidad solar.

El Senamhi recomendó aplicar bloqueador solar y renovarlo durante la jornada, además de utilizar lentes con protección, gorro o sombrilla. Las autoridades también aconsejan evitar la exposición directa en las horas centrales del día, cuando la radiación alcanza sus valores más altos y el calor se vuelve más intenso.

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Una transmisión televisiva expone los avisos del Senamhi ante la persistencia de altas temperaturas en Lima Metropolitana junto a la afluencia de bañistas a la playa.

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) indicó en su último comunicado que el Niño costero mantiene una condición extraordinaria. Según esa proyección, el fenómeno podría continuar al menos hasta febrero de 2027, con efectos sobre las temperaturas de la costa y la sierra.