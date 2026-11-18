Lima registró una sensación térmica de hasta 34 °C durante el lunes, en una jornada que dejó temperaturas superiores a los valores habituales de noviembre en varios distritos de la capital. El aumento se vincula con la elevada temperatura superficial del mar y con la presencia del Niño costero, una condición que mantendría el ambiente caluroso durante los próximos meses.
Los mayores registros se concentraron en sectores alejados del litoral. Carabayllo alcanzó 32,8 °C, mientras que La Molina llegó a 31,2 °C y Jesús María marcó 30,8 °C. En esas zonas, la menor influencia directa del océano favorece máximas más altas durante las horas de sol.
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La especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Angeia Flores, explicó que Jesús María suele tener temperaturas cercanas a 22 °C en noviembre. El valor observado dejó al distrito entre nueve y 10 grados por encima de su promedio mensual, una diferencia que anticipa un verano con jornadas de calor más frecuentes.
Carabayllo, La Molina y Ate figuran entre los distritos con temperaturas más altas
El comportamiento térmico no fue uniforme en toda la ciudad. Los distritos del este y del norte de Lima Metropolitana, donde la distancia respecto del mar reduce el efecto moderador de la brisa costera, concentraron algunos de los valores más altos. A los registros de Carabayllo y La Molina se sumaron temperaturas elevadas en Ate, Lurigancho-Chosica, Puente Piedra y San Martín de Porres.
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En el Callao, la situación también llamó la atención por las temperaturas nocturnas. Durante dos jornadas consecutivas, los termómetros se aproximaron a los 25 °C, una marca elevada para esa zona. La persistencia del calor después de la puesta del sol contribuyó a la sensación de bochorno que reportaron habitantes de distintos sectores de la capital.
La temperatura elevada del mar mantiene el aire cálido en las zonas cercanas al litoral y dificulta el descenso nocturno de los registros. Esa condición explica por qué el calor se percibe tanto durante el día como en la noche, incluso cuando aparecen nubes bajas o niebla en algunos puntos de la ciudad.
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El calor convivirá con niebla, nubosidad y lloviznas entre el 18 y el 20 de noviembre
El Senamhi prevé que las temperaturas se mantengan cerca de los 30 °C en los próximos días, aunque el panorama incluirá episodios de nubosidad, niebla y lloviznas. Flores señaló que el anticiclón del Pacífico Sur incrementará la presencia de vientos del sur, un fenómeno que favorecerá precipitaciones en sectores de la costa central y sur.
El aviso meteorológico por lloviznas estará vigente entre el 18 y el 20 de noviembre. La advertencia tiene nivel amarillo y contempla precipitaciones de ligera a moderada intensidad. En Lima, los distritos del sur presentan una mayor posibilidad de recibir lluvias, entre ellos Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.
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La especialista advirtió que las dificultades de drenaje pueden provocar acumulaciones de agua, aun cuando las lluvias no alcancen grandes volúmenes. El riesgo se concentra en calles sin sistemas adecuados de evacuación y en zonas donde las precipitaciones suelen formar charcos de manera rápida. La recomendación es tomar precauciones ante posibles aniegos puntuales.
Lima podría alcanzar 33 °C y 34 °C durante el verano de 2027
Las proyecciones para los próximos meses indican que Lima Metropolitana podría registrar máximas de 33 °C y 34 °C durante el verano, con una sensación térmica aún mayor. Flores precisó que esos registros suelen presentarse hacia febrero, aunque este año comenzaron a percibirse desde noviembre, antes del periodo habitual de calor más intenso.
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La situación se replica en otros puntos del litoral. En la costa norte se informaron máximas de entre 35 °C y 36 °C, mientras que Pimentel alcanzó 36 °C durante la visita del papa León XIV. La alerta roja por altas temperaturas continúa vigente para la costa, ante la persistencia de condiciones favorables para nuevos picos térmicos.
En la capital, La Molina registró valores de entre 30 °C y 31 °C, Campo de Marte superó los 31 °C y el Callao llegó a 29 °C. La diferencia entre las estaciones confirma que la ubicación geográfica de cada distrito influye en la intensidad del calor, con registros mayores en áreas interiores y en sectores con menor efecto de la humedad marina.
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La radiación ultravioleta alcanzó niveles extremadamente altos en la capital
El aumento de las temperaturas llegó acompañado de una radiación ultravioleta muy alta. Una estación automática instalada en la Base Aérea Las Palmas detectó niveles extremos durante la misa que encabezó el papa León XIV. La exposición prolongada al sol puede generar efectos en la piel y en los ojos, sobre todo en las horas de mayor intensidad solar.
El Senamhi recomendó aplicar bloqueador solar y renovarlo durante la jornada, además de utilizar lentes con protección, gorro o sombrilla. Las autoridades también aconsejan evitar la exposición directa en las horas centrales del día, cuando la radiación alcanza sus valores más altos y el calor se vuelve más intenso.
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El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) indicó en su último comunicado que el Niño costero mantiene una condición extraordinaria. Según esa proyección, el fenómeno podría continuar al menos hasta febrero de 2027, con efectos sobre las temperaturas de la costa y la sierra.
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