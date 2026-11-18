Eddie Fleischman fue determinante con Bassco Soyer.

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Bassco Soyer fue una de las novedades de la lista de convocados de Mano Menezes que enfrentó a Bolivia por la fecha FIFA. La selección peruana solo jugó un encuentro en la jornada doble, y los jugadores quedaron libres para volver a sus respectivos clubes o pasar unos días en Lima.

Y ese fue el caso del joven atacante, quien decidió mantenerse en la capital peruana antes de sumarse al Gil Vicente de la Primera División de Portugal. Eddie Fleischman sorprendió al revelar que Soyer jugó una ‘pichanga’ de exalumnos de su colegio generando muchas reacciones.

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“Bassco Soyer, tienes que cuidar tu carrera. En el colegio Santa María se está jugando un torneo de exalumnos que se llama Copa Brother Mark. Se enfrentaron dos equipos. De repente, salió de la banca de suplentes para jugar el segundo tiempo en uno de esos equipos. Bassco Soyer, exjugador de Alianza, juega en Gil Vicente, convocado a la selección. Pasó la fecha de la FIFA jugando un torneo de exalumnos del colegio Santa María. Yo no sé si está prohibido por su club o no; de repente está de vacaciones”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Full Deportes’.

El periodista deportivo se refirió al accionar del delantero de Gil Vicente de la Primera División de Portugal. (Full Deportes)

“¿Qué hace jugando un torneo de exalumnos?"

Eddie Fleischman explotó contra Bassco Soyer por jugar una ‘pichanga’ siendo jugador profesional y fue tajante en mencionar que pudo lesionarse. Puso en riesgo su carrera por participar de un campeonato de colegio.

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“Un jugador de selección, ¿qué hace jugando un torneo de exalumnos? Te metes en ese campeonato y te viene un chibolo que es picón, torpe y que no es tan bueno, y te mete un viaje, te desgarras o te rompe el tobillo. Lo digo porque él tiene que saber que está expuesto, que como jugador profesional, cualquier hijo de vecino donde pichanguee lo va a grabar", comentó el periodista deportivo.

Bassco Soyer entrenándose con Perú durante la última gira por Norteamérica. - Crédito: ITEA

Además, el ‘Colorado’ fue enfático en precisar que Bassco debe cuidar su carrera y entender que es un jugador profesional.

“Bassco Soyer, tienes que cuidar tu carrera. El fútbol peruano necesita buenos profesionales. Si tienes una formación, si tienes una capacidad, si tienes un talento, si tienes una condición atlética para explotar, para potenciar, si estás en un club del extranjero, si estás en una situación que muchos a tu edad quisieran tener, ¡no la embarres jugando en torneos de barrio, torneos de exalumnos y torneos amateurs!“, finalizó.

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¿Bassco Soyer en la mira de Alianza Lima y Universitario?

Bassco Soyer busca minutos tras volver al bloque U23 del Gil Vicente de Portugal. Una lesión en el codo interrumpió su progresión hacia el plantel principal, aunque el entrenador Luís Pinto mantiene una valoración positiva sobre su evolución.

El mediocentro ofensivo peruano deberá sostener su trabajo en la reserva mientras intenta recuperar espacio en la élite del club portugués. La falta de continuidad abrió la posibilidad de una salida temporal para competir con mayor frecuencia.

El mediocampista peruano superó la lesión en el brazo y ya trabaja con normalidad en el Gil Vicente, a la espera de que Luís Pinto lo incluya en la lista para recibir al Casa Pia el lunes (Gil Vicente)

Según informó el programa Fútbol Champán, Alianza Lima y Universitario de Deportes pretenden incorporar a Soyer a préstamo. Ambos equipos aparecen como posibles destinos en la Liga 1.

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La alternativa toma fuerza ante la obligación prevista para el próximo curso de incluir en cancha a un futbolista sub-23 o menor. El volante reúne esa condición y ya conoce el entorno de Alianza Lima, institución donde completó su formación antes de debutar como profesional.

La versión difundida por el programa señala que el jugador necesita sumar minutos en una categoría de mayor exigencia. Aun así, la prioridad de Soyer sería continuar su carrera en Europa.