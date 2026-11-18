La Cobertura informativa de Cana N aborda la sesión parlamentaria en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Las imágenes muestran a los integrantes de la mesa directiva mientras anuncian la aprobación del proyecto de presupuesto institucional correspondiente al año fiscal 2027 y proceden a levantar la sesión.

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El Congreso de la República ratificó un presupuesto institucional de S/ 1.405,4 millones para el año fiscal 2027, luego de que la propuesta obtuviera el respaldo de la Cámara de Diputados y del Senado. La cifra define los recursos con los que contará el Parlamento para financiar sus actividades durante el próximo ejercicio, incluidas las labores legislativas, de representación y de control político.

El monto aprobado supone una reducción cercana a S/ 450 millones frente a la asignación que había planteado inicialmente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De acuerdo con la sustentación parlamentaria, el ajuste se adoptó bajo criterios de austeridad, transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos.

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La decisión se produjo en un contexto en el que el Congreso busca fijar su programación financiera para 2027 antes de la aprobación definitiva del presupuesto general del sector público. El dinero estará destinado al funcionamiento de las dos cámaras, sus órganos administrativos y las tareas que corresponden al Poder Legislativo dentro del marco constitucional.

En el programa 24 Horas de Panamericana Televisión se aborda la sesión del pleno del Congreso de la República, donde se confirma la aprobación del presupuesto institucional bicameral. El informe incluye enlaces en directo desde la sede legislativa con el desarrollo de la votación, imágenes del hemiciclo y declaraciones a los medios de comunicación por parte de autoridades económicas.

El monto aprobado quedó por debajo de la propuesta inicial del Ministerio de Economía

La reducción planteada por el Parlamento implica que la asignación inicial del MEF superaba los S/ 1.855 millones. Con el acuerdo ratificado, el presupuesto del Congreso para 2027 quedó establecido en S/ 1.405,4 millones, una cifra que deberá distribuirse entre las diversas áreas que integran la estructura parlamentaria.

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El Congreso de la República de Perú aprobó el presupuesto fiscal para 2027, que establece los recursos destinados al funcionamiento del Estado y a la ejecución de políticas públicas durante el próximo año. (Congreso de la República)

El presidente del Congreso, Miguel Torres, afirmó que la decisión representa un ahorro para el erario nacional. El legislador destacó el respaldo de ambas cámaras y sostuvo que la aprobación refleja una posición común respecto de la necesidad de administrar los recursos públicos con restricciones de gasto.

El tablero de votación de la Cámara de Diputados registra el respaldo al presupuesto institucional del Congreso de la República de Perú para el año fiscal 2027.

La propuesta había recibido previamente el visto bueno de la Cámara de Diputados, donde alcanzó 103 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones. Esa votación permitió trasladar el texto al Senado, instancia que posteriormente confirmó la asignación financiera para el siguiente año fiscal.

El Senado aprobó la propuesta sin votos en contra

En el Senado, el presupuesto institucional obtuvo 43 votos favorables, ningún voto en contra y ocho abstenciones. El resultado consolidó la ratificación del monto acordado por la Cámara de Diputados y permitió cerrar el trámite interno del Parlamento para definir su requerimiento presupuestal ante el Ejecutivo.

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El hemiciclo del Congreso de Perú reúne a los legisladores durante la votación del presupuesto institucional de 1.405,4 millones de soles para 2027.

El primer vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante, señaló que la ejecución presupuestal del presente ejercicio fiscal podría llegar al 95% en diciembre. Según indicó, ese porcentaje sería el más alto registrado por el Congreso en más de una década y serviría como referencia para la programación de los recursos de 2027.

El titular de Economía brinda declaraciones a los medios sobre la respuesta de Perú ante el fenómeno de El Niño tras el debate del presupuesto público.

La ejecución presupuestal mide el nivel de utilización de los fondos asignados a una entidad pública durante un periodo determinado. En el caso del Parlamento, este indicador abarca los gastos vinculados con el funcionamiento institucional, el personal, la actividad legislativa, la fiscalización y las acciones administrativas necesarias para el desarrollo de sus competencias.

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Los recursos también contemplan medidas frente a posibles efectos de El Niño

Parte de los recursos aprobados se orientará a acciones de prevención ante eventuales impactos del Fenómeno El Niño, según la información presentada durante el debate. El Parlamento incluyó este componente dentro de la planificación de sus actividades para asegurar capacidad de respuesta institucional frente a posibles emergencias que afecten distintas zonas del país.

Un periodista transmite en directo desde la sede legislativa tras la confirmación presupuestaria aprobada previamente por la Cámara de Diputados y ratificada en el Senado.

La primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Anali Marquez Huanca, sostuvo que la optimización de los fondos permitirá reforzar las funciones de representación y control político. También afirmó que la asignación facilitará una mayor presencia de los congresistas en las regiones, donde desarrollan actividades vinculadas con sus responsabilidades ante la ciudadanía.

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La mesa directiva de la Cámara de Diputados sesiona durante la ratificación del presupuesto institucional del Congreso de la República de Perú para el año 2027.

Con la ratificación de los S/ 1.405,4 millones, el Congreso formalizó su posición presupuestal para 2027 y dejó establecido un monto menor al previsto inicialmente por el MEF. El siguiente paso corresponde a la incorporación de esta asignación dentro del proceso general de aprobación del presupuesto público para el próximo año fiscal.