El piloto precisó que no está saliendo con nadie y que no tiene planes de iniciar una relación. La conductora comparó su actitud con la que tuvo ante Shirley Arica. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Mario Hart dejó clara su posición frente al interés que Johana ‘Nena’ Cubillas manifestó por él durante una transmisión en vivo. El piloto fue consultado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ este 17 de noviembre luego de que la exfutbolista confesara que le parecía atractivo y expresara su deseo de compartir con él fuera del espacio digital que ambos conocen.

La ‘Nena’ Cubillas confesó que Mario Hart le parece atractivo y él respondió si aceptaría salir con ella. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, su respuesta descartó la posibilidad de un acercamiento sentimental y terminó convirtiéndose en motivo de comentarios en el programa de Magaly Medina.

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La reacción del conductor no pasó inadvertida para la periodista, quien cuestionó la actitud de Cubillas y la calificó de “migajera”. Desde el inicio del informe, la conductora dejó en claro que no estaba de acuerdo con la forma en que la popular ‘Nena’ había expresado su interés por Hart, especialmente después de conocer la respuesta que él dio cuando le preguntaron directamente si estaría dispuesto a salir con ella.

La ‘Nena’ Cubillas confesó que Mario Hart le parece atractivo y él respondió si aceptaría salir con ella. Captura: Magaly TV La Firme.

El episodio comenzó en ‘Sin + que decir’, espacio digital en el que Mario Hart se desempeña como conductor. Durante una de las transmisiones, la influencer participó mediante un enlace en vivo y aprovechó la conversación para comentar que el piloto le parecía ‘hot’. Además de reconocer que le resultaba atractivo, destacó que le parecía simpático y lanzó una invitación para que la consideraran en las reuniones que él suele compartir con sus amigos.

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El comentario generó reacciones entre los presentes y puso a Hart en una situación en la que tuvo que responder públicamente al interés de la exfutbolista. En ese primer intercambio, el conductor señaló que también la consideraba simpática, aunque no profundizó en el tema ni dio señales de que quisiera iniciar algún tipo de acercamiento.

La ‘Nena’ Cubillas confesó que Mario Hart le parece atractivo y él respondió si aceptaría salir con ella. Captura: Magaly TV La Firme.

Mario Hart descarta una cita con Johana ‘Nena’ Cubillas

La respuesta de Mario Hart fue directa. El piloto explicó que, personalmente, no tenía intención de salir con la exfutbolista porque actualmente no estaba interesado en comenzar una relación sentimental. No obstante, dejó abierta la posibilidad de coincidir con ella si se organizaba una reunión con sus amistades.

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“O sea yo personalmente con ella no, porque no estoy saliendo con nadie, no está en mis planes, pero en grupo, si la gente la quiere unir, bienvenida claro”, expresó Mario Hart ante las cámaras del programa de espectáculos.

La frase “con ella no”, que resume el sentido de su respuesta, se convirtió en el punto central del informe. Aunque Hart mantuvo un tono cordial al referirse a la exfutbolista y no expresó una crítica directa hacia ella, sí fue enfático al descartar una salida personal.

La ‘Nena’ Cubillas confesó que Mario Hart le parece atractivo y él respondió si aceptaría salir con ella. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Mario Hart sabía que la ‘Nena’ Cubillas había confesado que le parecía atractivo?

En otro momento de la conversación, Hart explicó que no conocía las declaraciones de la popular ‘Nena’. Sin embargo, recordó que existía un vínculo indirecto entre sus familias, pues los hijos de la exfutbolista conocían a su pequeño, Marito, luego de coincidir en una celebración de cumpleaños.

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“No lo había no me había llegado, hizo el comentario de hecho que sus hijos conocen a Mar*** por una fiesta de cumpleaños, así que nada, todo bien”, manifestó el conductor.

La ‘Nena’ Cubillas confesó que Mario Hart le parece atractivo y él respondió si aceptaría salir con ella. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina llama “migajera” a la ‘Nena’ Cubillas y cuestiona su interés por Hart

Antes de presentar las declaraciones del piloto, Magaly Medina ya había adelantado su opinión sobre el comportamiento de Johana Cubillas. La conductora cuestionó que la exfutbolista expresara de manera tan evidente su interés por Mario Hart y utilizó un calificativo que volvió a repetir después de ver la entrevista.

“La Nena Cubillas se ha desatado como una migajera”, aseguró la periodista al introducir el informe.

La ‘Nena’ Cubillas confesó que Mario Hart le parece atractivo y él respondió si aceptaría salir con ella. Captura: Magaly TV La Firme.

La crítica de la ‘Urraca’ se centró en que, desde su interpretación, Cubillas estaría mostrando interés por una persona que no habría dado señales de corresponderle. La conductora también recordó un detalle mencionado durante el programa: según lo comentado en el espacio televisivo, la exfutbolista le habría escrito a Hart mediante Instagram, pero él la habría dejado en visto.

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“Qué tal problema lo metieron a Mario Hart...es que tienes que leer pues, esta chica tiene que leer, ese ‘no la conozco es no la conoce y no la quiere conocer’ diferente es con la ‘chata’ Arica... ella estaba en modo lazo y antes de Navidad me envuelvo como regalo... todo un problema, Hart no sabía que hacer, estaba como que ‘ah bueno’ nosotros salimos en grupo’ que situación tan, yo lo veía incómodo a él, todavía decía que ella le escribió en Instagram y le dejó en visto... date por aludida chica, estás formando parte de este nuevo segmento de mujeres llamadas ‘migajeras’...la química se da o no se da, tan simple como eso”, expresó Magaly Medina.

La ‘Nena’ Cubillas confesó que Mario Hart le parece atractivo y él respondió si aceptaría salir con ella. Captura: Magaly TV La Firme.