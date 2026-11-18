Las intervenciones se desarrollarán en 23 regiones del Perú, incluidas comunidades nativas, caseríos, centros poblados y zonas urbanas - Créditos: Andina.

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) continuará esta semana con su programa de documentación itinerante, que contempla 260 intervenciones entre el lunes 16 y el domingo 22 de noviembre. La estrategia busca acercar los servicios de identificación a poblaciones que enfrentan dificultades para desplazarse hasta una oficina y comprende comunidades nativas, caseríos, centros poblados y sectores urbanos de distintas regiones.

Las actividades están a cargo de la Subdirección de Fortalecimiento de la Identidad (DRIAS) y permitirán realizar trámites relacionados con el documento nacional de identidad (DNI), además de recibir asistencia registral. De las 260 intervenciones previstas, 157 incluirán también la entrega de documentos que fueron gestionados con anterioridad. La oferta disponible dependerá de las características y necesidades de cada localidad.

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La atención gratuita está dirigida a menores de 0 a 17 años, personas en situación de pobreza o pobreza extrema, ciudadanos con discapacidad y adultos mayores vulnerables - Créditos: Reniec.

¿Dónde se realizarán las campañas gratuitas?

El despliegue alcanzará Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Quienes necesiten conocer el punto más cercano pueden revisar el cronograma publicado por Reniec. El archivo contiene información sobre las fechas, locales, direcciones y horarios correspondientes a cada intervención. La consulta puede realizarse a través de este ENLACE, antes de acudir al lugar elegido.

En Lima Metropolitana, el martes 17 habrá actividades en Ancón, Carabayllo, Cercado de Lima, Los Olivos y San Juan de Miraflores. Para el miércoles 18 se programó una intervención en Independencia. El jueves 19 será el turno de Carabayllo, Chorrillos y San Juan de Lurigancho, mientras que el viernes 20 se atenderá en Comas, Puente Piedra y Villa El Salvador.

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El cronograma también incorpora los distritos de Nuevo Imperial, en la provincia de Cañete, y Ricardo Palma, en Huarochirí. La entidad aconseja llegar con anticipación, debido a que la hora consignada corresponde al cierre de cada actividad. La recepción de solicitudes estará sujeta a la capacidad operativa disponible y al tiempo previsto para desarrollar los procedimientos.

Las intervenciones se desarrollarán en 23 regiones del Perú, incluidas comunidades nativas, caseríos, centros poblados y zonas urbanas - Créditos: Reniec.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La gratuidad está dirigida a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. También comprende a personas en situación de pobreza o pobreza extrema que cuenten con una clasificación socioeconómica del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Entre los beneficiarios figuran, además, las personas con discapacidad y los adultos mayores de 60 años que atraviesen una condición de especial vulnerabilidad. Los mayores de edad podrán acogerse al beneficio cuando busquen registrar en su documento nacional de identidad su voluntad de donar órganos y tejidos.

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La medida considera igualmente a integrantes de pueblos indígenas u originarios, habitantes de zonas de frontera y población ubicada en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Asimismo, pueden ser atendidos quienes tengan barreras económicas, culturales, geográficas o tecnológicas que dificulten el acceso regular a los procedimientos de identificación.

¿Qué documentos se deben presentar?

Para recibir una prestación sin costo, cada persona deberá acreditar la condición que le permite acceder al beneficio. En el caso de quienes se encuentren en pobreza o pobreza extrema, será necesario contar con la constancia correspondiente del Sisfoh.

Las personas con discapacidad podrán presentar un certificado que acredite dicha condición, un documento emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), una constancia de un colegio de educación especial o un certificado médico.

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Antes de trasladarse, Reniec recomienda comprobar que el punto seleccionado ofrece el procedimiento que se necesita realizar. También resulta necesario verificar el horario establecido para cada fecha, ya que la capacidad operativa puede variar según el lugar y la demanda registrada durante la actividad.

Beneficios del DNI electrónico

Mayor seguridad: Incorpora mecanismos tecnológicos que dificultan la falsificación y ayudan a proteger la identidad de su titular frente a posibles usos indebidos.

Firma digital: Permite realizar determinados trámites y suscribir documentos electrónicos con validez legal, sin necesidad de hacerlo de manera presencial.

Trámites en línea: Facilita el acceso a servicios digitales de entidades públicas y privadas que cuentan con plataformas compatibles con esta identificación.

Identificación digital: Permite acreditar la identidad de una persona en determinados procedimientos realizados mediante internet.

Ahorro de tiempo: Reduce desplazamientos y puede agilizar gestiones que anteriormente requerían acudir físicamente a una oficina.

Acceso a servicios: Facilita la interacción con plataformas que utilizan mecanismos de autenticación digital para verificar la identidad del ciudadano.

Modernización documental: Forma parte de la transformación de los servicios de identificación hacia alternativas que combinan la acreditación presencial con herramientas digitales.

Uso personal: El documento nacional de identidad electrónico mantiene la función principal de acreditar oficialmente la identidad, pero incorpora recursos tecnológicos adicionales para realizar gestiones digitales de forma más segura.