El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene una vigilancia sísmica continua en todo el territorio nacional para entregar información técnica a la población y a las autoridades responsables de la gestión del riesgo. Esta cobertura reúne los reportes oficiales más recientes sobre los movimientos telúricos registrados, con detalles de magnitud, profundidad, epicentro e intensidad en las zonas donde fueron percibidos.
Por su ubicación dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad tectónica asociada al contacto de placas frente al litoral y a fallas geológicas presentes en otras regiones. El Centro Sismológico Nacional (Censis) actualiza los datos de cada evento luego de analizar las señales recogidas por su red de monitoreo, mientras el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) difunde pautas de preparación y respuesta ante emergencias.
Últimas actualizaciones
Sismos recientes en Ica
Dos sismos recientes sacudieron la región de Ica, con epicentros ubicados en el mar frente a San Juan de Marcona, según los reportes oficiales del Centro Sismológico Nacional del IGP. El movimiento de mayor magnitud ocurrió en la madrugada del 18 de noviembre de 2026, alcanzando un registro de 6.0 a una profundidad de 36 kilómetros y siendo percibido con intensidad IV en San Juan de Marcona.
Este evento principal estuvo precedido por un temblor de magnitud 4.2 registrado la noche del 16 de noviembre a 24 kilómetros de profundidad. Ambos sismos confirman la alta actividad sísmica en la zona sur del país, recordando la importancia de mantener medidas de prevención ante sismos en el Perú.
Sismo en Ica
Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 02:24:38 de este miércoles 18 de noviembre, con epicentro ubicado a 94 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en Nasca, región Ica. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento tuvo una profundidad de 31 kilómetros.
El IGP reportó un sismo de magnitud 3,5 al sur de Quilca, en Arequipa
El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0806 indicó que el sismo ocurrió a las 22:12:52 del lunes 17 de noviembre. Su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al sur de Quilca, en Camaná, y alcanzó una profundidad de 36 kilómetros.
El evento tuvo una intensidad II en Quilca, una escala que describe una percepción leve por parte de la población. En estos casos, el movimiento puede sentirse en reposo o en pisos altos, sin que ello implique daños en viviendas o infraestructura.
- Fecha y hora local: 17 de noviembre de 2026, 22:12:52
- Magnitud: 3,5
- Profundidad: 36 kilómetros
- Epicentro: 27 kilómetros al sur de Quilca, Camaná, Arequipa
- Intensidad: II en Quilca
La seguidilla de sismos en Ica volvió a poner atención sobre la actividad sísmica del país
La región Ica registró una seguidilla de movimientos sísmicos el domingo 16 de noviembre. La ocurrencia de varios eventos en una misma zona puede responder a la liberación de energía acumulada en fallas locales o en sectores vinculados al contacto entre placas tectónicas.
El IGP suele precisar que cada sismo debe analizarse según su magnitud, profundidad, localización y mecanismo de ruptura. Un grupo de temblores no permite anticipar por sí solo un terremoto de mayor magnitud, aunque requiere monitoreo permanente de las estaciones sismológicas.
- Revise los reportes oficiales antes de compartir información en redes sociales.
- No difunda supuestas alertas sin confirmación de las autoridades.
- Identifique si el evento ocurrió en el mar o cerca de zonas pobladas.
- Tenga presente que un sismo percibido con fuerza no siempre tiene una magnitud alta.
Perú registra sismos por la interacción permanente de placas tectónicas
El territorio peruano se ubica en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja con intensa actividad sísmica y volcánica que rodea gran parte del océano Pacífico. En esta área, varias placas tectónicas se desplazan y acumulan tensión durante largos períodos.
En la costa peruana, la principal causa de los grandes terremotos está asociada al proceso de subducción. Este fenómeno ocurre cuando una placa oceánica se introduce por debajo de otra placa continental, lo que genera fricción y acumulación de energía en el subsuelo.
- Los sismos pueden originarse en el contacto entre placas.
- También pueden ocurrir por fallas geológicas dentro del continente.
- La profundidad influye en la forma en que se percibe el movimiento.
- Los movimientos frecuentes no eliminan el riesgo de un terremoto mayor.
La placa de Nazca se hunde bajo la placa Sudamericana frente a la costa peruana
La placa de Nazca es una porción de corteza oceánica situada en el Pacífico oriental. Se desplaza en dirección al continente sudamericano y, frente al Perú, se introduce debajo de la placa Sudamericana en un proceso que ocurre a escala geológica.
La placa Sudamericana, en cambio, sostiene gran parte del continente y tiene características continentales. Su interacción con la placa de Nazca explica la formación de la cordillera de los Andes, la actividad volcánica del sur peruano y buena parte de los sismos que se registran en el país.
- La placa de Nazca es oceánica y se ubica bajo el Pacífico.
- La placa Sudamericana es continental y abarca gran parte de América del Sur.
- La subducción genera tensión en el límite entre ambas.
- Cuando la energía acumulada se libera, puede producirse un terremoto.
Lima y Callao acumulan cerca de 280 años de silencio sísmico desde 1746
Especialistas del IGP han advertido sobre el silencio sísmico en el segmento costero frente a Lima y Callao. El concepto alude al tiempo transcurrido sin un gran terremoto que libere la energía acumulada en una determinada zona de contacto entre placas.
El último gran terremoto y tsunami que afectó Lima y Callao ocurrió el 28 de octubre de 1746. Desde entonces han pasado cerca de 280 años, una cifra que mantiene la atención de la comunidad científica y de las autoridades encargadas de la gestión del riesgo.
- El silencio sísmico no permite fijar una fecha para un terremoto.
- La acumulación de energía debe ser objeto de monitoreo científico.
- La preparación de viviendas, familias e instituciones reduce riesgos.
- Lima y Callao concentran una parte importante de la población del país.
Sismo de 6 grados en Ica
Un sismo de magnitud 6,0 se registró a la 01:07 de este miércoles frente a la costa de Ica, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 96 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, y tuvo una profundidad de 36 kilómetros. El movimiento alcanzó una intensidad IV en San Juan de Marcona, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0807.
Durante un terremoto se debe mantener la calma y protegerse en una zona segura
Ante un sismo fuerte, las autoridades recomiendan conservar la calma y ubicarse en una zona segura previamente identificada dentro del inmueble. No se debe correr hacia escaleras, ascensores o salidas mientras el movimiento está en curso, salvo que la estructura presente un peligro inmediato.
Una vez que termine el sismo, corresponde evacuar con orden hacia un punto de reunión establecido. También se debe verificar si hay personas heridas, cortar el suministro de gas y electricidad si existen daños visibles y mantenerse atento a las instrucciones oficiales.
- Aléjese de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
- Protéjase debajo de una mesa resistente o junto a una columna.
- No use ascensores durante ni después del movimiento.
- Evacúe por rutas señalizadas cuando termine el sismo.
- Si está en la costa, evalúe dirigirse a zonas altas ante una alerta de tsunami.
La mochila de emergencia debe incluir suministros para las primeras 24 horas
La mochila de emergencia permite contar con artículos básicos ante un terremoto u otro desastre. Debe permanecer en un lugar accesible, estar identificada por todos los integrantes de la familia y revisarse de forma periódica para reemplazar productos vencidos.
El contenido debe adaptarse a las necesidades de cada hogar. Familias con bebés, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes que requieren tratamientos médicos deben agregar insumos específicos, documentos y medicamentos indispensables.
- Agua embotellada y alimentos no perecibles.
- Linterna, radio portátil, pilas y silbato.
- Botiquín de primeros auxilios y medicamentos personales.
- Mascarillas, alcohol en gel, mantas y ropa de abrigo.
- Copias de documentos, dinero en efectivo y teléfonos de emergencia.