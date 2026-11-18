Un trabajador abastece con diésel B5 S-50 a un camión de carga liviana en una estación de servicio supervisada por Osinergmin en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conductores que cargarán combustible este miércoles 18 de noviembre pueden consultar los montos declarados de GNV, GLP, diésel y gasoholes en Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). El sistema permite ubicar estaciones de servicio de Lima y otras regiones mediante filtros por departamento, provincia y distrito.

La consulta resulta útil antes de comenzar una jornada laboral, realizar traslados cotidianos o viajar fuera de la ciudad. Facilito muestra los productos ofrecidos por cada grifo, el precio informado y la disponibilidad declarada. Los datos permiten comparar opciones próximas y calcular un presupuesto estimado para cada carga.

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Los importes son referenciales y pueden variar durante el día. Antes de pagar, los usuarios deben revisar la hora de actualización de la plataforma y verificar que el valor del surtidor coincida con el declarado por la estación. La disponibilidad de combustibles también puede modificarse en pocas horas, en especial en los establecimientos con mayor demanda.

Una estación de servicio en Lima exhibe un panel digital con la herramienta Facilito de Osinergmin junto a los surtidores de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comas y Lurigancho registraron los menores precios de gasohol regular

El gasohol regular se ofreció por debajo de S/ 20 por galón en varios distritos de Lima. Comas, Lurigancho, Breña y San Juan de Lurigancho reunieron algunas de las tarifas más bajas, aunque las diferencias entre grifos de un mismo distrito fueron amplias.

Los rangos informados para este producto fueron los siguientes:

Comas: desde S/ 18,56 hasta S/ 23,49 por galón.

Lurigancho: desde S/ 18,79 hasta S/ 22,76 por galón.

Breña: desde S/ 19,15 hasta S/ 21,99 por galón.

San Juan de Lurigancho: desde S/ 19,39 hasta S/ 23,99 por galón.

Ancón: desde S/ 20,00 hasta S/ 22,99 por galón.

Entre el valor más bajo de Comas y el mayor precio de San Juan de Lurigancho hubo una distancia de S/ 5,43 por galón. Para un vehículo con una carga de 12 galones, la elección del establecimiento puede representar una diferencia de hasta S/ 65,16. El impacto es mayor para quienes usan el automóvil como herramienta de trabajo, realizan entregas o cubren trayectos frecuentes.

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Un mapa urbano de Lima compara los precios de referencia de los combustibles en siete distritos de la capital peruana junto con el logotipo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Molina informó gasohol premium de hasta S/ 27,99 por galón

El gasohol premium mostró la mayor brecha entre los combustibles revisados. El menor valor se ubicó en Ate, con S/ 20,39 por galón, mientras que el máximo llegó a S/ 27,99 en La Molina. La diferencia entre ambos extremos fue de S/ 7,60 por galón.

Estos fueron algunos de los rangos declarados en Lima:

Ate: desde S/ 20,39 hasta S/ 26,99 por galón.

Villa El Salvador: desde S/ 20,79 hasta S/ 24,25 por galón.

Jesús María: desde S/ 20,79 hasta S/ 24,99 por galón.

Chorrillos: desde S/ 21,48 hasta S/ 26,99 por galón.

El Agustino: desde S/ 21,49 hasta S/ 26,99 por galón.

La Molina: desde S/ 21,99 hasta S/ 27,99 por galón.

Una carga de 12 galones puede generar un gasto adicional de S/ 91,20 según el local elegido. El menor precio no debe ser el único criterio: los conductores deben respetar las recomendaciones del fabricante, ya que la elección entre gasohol regular y premium depende de las exigencias técnicas de cada motor.

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La aplicación Facilito de Osinergmin ubica estaciones de combustible como GNV, GLP, diésel y gasohol en un mapa de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel B5 S-50 UV superó los S/ 30 por galón en Ancón

El diésel B5 S-50 UV partió de referencias cercanas a S/ 23 por galón, aunque algunos establecimientos de Lima registraron importes superiores a S/ 30. Este combustible incide de forma directa en los costos de operación de camionetas, taxis, vehículos de reparto y unidades de carga.

Los precios declarados en algunos distritos fueron los siguientes:

Ancón: desde S/ 24,19 hasta S/ 30,36 por galón.

Cieneguilla: desde S/ 23,90 hasta S/ 26,50 por galón.

San Juan de Lurigancho: desde S/ 23,89 hasta S/ 27,99 por galón.

Independencia: desde S/ 24,30 hasta S/ 27,99 por galón.

San Miguel: desde S/ 25,69 hasta S/ 28,09 por galón.

La distancia entre el menor monto registrado en San Juan de Lurigancho y el máximo de Ancón fue de S/ 6,47 por galón. Una unidad que requiere 15 galones podría pagar S/ 97,05 más. Antes de conducir hacia otro grifo en busca de una tarifa menor, conviene calcular el tiempo, la distancia y el combustible que demandará el recorrido.

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Una persona compara los precios de combustibles en los distritos de Lima con un mapa físico y una aplicación digital inspirada en la plataforma Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencia de precios entre GNV y GLP

El Gas Natural Vehicular (GNV) se vende por metro cúbico, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular se comercializa por galón. Esa diferencia impide una comparación directa con los precios del diésel o los gasoholes. Facilito permite identificar qué establecimientos expenden ambos productos y cuál es su disponibilidad declarada.

El repostaje de diésel junto al cálculo de rutas y gastos ilustra la gestión de los costos operativos diarios para los vehículos de transporte urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el gasto, los usuarios pueden comparar precios entre estaciones cercanas, confirmar existencias antes de desplazarse y revisar la hora de actualización de cada registro. También ayuda mantener la presión correcta de los neumáticos, controlar el estado de filtros e inyectores, evitar peso innecesario y planificar rutas con menos congestión. Las aceleraciones bruscas, las frenadas frecuentes y mantener el motor encendido durante periodos prolongados elevan el consumo de combustible.

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