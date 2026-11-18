El lateral del cuadro chalaco se refirió a la polémica del plantel descansando en el piso y negó maltrato de la dirigencia. (Video: Existosa)

Guardar

La fotografía de jugadores de Sport Boys descansando en el piso del aeropuerto de Chiclayo generó polémica y cuestionamientos hacia la dirigencia del club. Las imágenes, difundidas por Jorge Solari, exdirector de Comunicaciones de la institución, despertaron críticas por las condiciones en las que habría tenido que esperar el plantel su vuelo de regreso al Callao. Sin embargo, Emilio Saba salió al frente para explicar lo ocurrido y restarle gravedad a la situación.

En declaraciones a ‘Exitosa Deportes’, el futbolista aseguró que la imagen correspondía a un momento de espera provocado por el retraso del vuelo y el cansancio acumulado después del encuentro en Cutervo ante Comerciantes Unidos. Según su versión, la demora fue de aproximadamente tres horas y respondió a circunstancias que pueden presentarse durante los desplazamientos, como las condiciones climáticas.

PUBLICIDAD

“Esa foto fue que se atrasó el vuelo nomás. La gente estaba cansada. No pasa nada, si es para la gente que están esperando ahí después de un partido, se atrasó el vuelo como tres horas y estaban esperando ahí, pero así pasa siempre, por mal clima y otras cosas. La gente estaba cansada, pero nada, hacen el humo nomás”, manifestó.

De esta manera, Saba descartó que lo ocurrido haya sido consecuencia de un supuesto maltrato de la dirigencia hacia los futbolistas. Su explicación se suma a la versión que había difundido Sport Boys, que señaló que el traslado desde Cutervo hacia Chiclayo se adelantó por motivos de seguridad y condiciones climáticas. El club también indicó que puso a disposición de la delegación un espacio alternativo para descansar.

PUBLICIDAD

Emilio Saba dio su versión sobre lo ocurrido con el plantel de Sport Boys durante su retorno desde Cutervo. Crédito: Instagram

Emilio Saba explicó el desgaste de los viajes con Sport Boys

El jugador también se refirió a las dificultades que implica trasladarse entre distintas ciudades del país para cumplir con los compromisos del calendario deportivo. A partir de su experiencia en otros equipos, recordó que los viajes suelen incluir varias escalas en Lima antes de llegar al destino final, lo que incrementa las horas de desplazamiento y el cansancio de los futbolistas.

“Yo he jugado en Tarma y en la mayoría de equipos de provincias tienen que pasar por Lima para ir a otra ciudad. Entonces, imagínate Tarma-Jauja, Jauja-Lima, Lima-Chiclayo, Chiclayo-Cutervo. Entonces, es un viaje de un día”, explicó.

PUBLICIDAD

Con ello, Saba puso en contexto el desgaste que afrontan los planteles cuando deben trasladarse a distintas regiones para disputar sus encuentros. En ese sentido, consideró que la espera en el aeropuerto no debía interpretarse como una situación de maltrato, sino como parte de las dificultades que pueden surgir durante un viaje.

Comunicado de Sport Boys.

¿Por qué Emilio Saba no jugó el último partido de Sport Boys?

Por otro lado, el futbolista aclaró el motivo por el que no pudo participar en el último compromiso de Sport Boys en la temporada. Saba explicó que arrastraba una molestia física y que, tras someterse a una resonancia magnética, se le detectó una pequeña distensión que requería descanso para evitar una complicación.

PUBLICIDAD

“Estaba con un desgarro crónico y me apareció una nueva molestia. Gracias a Dios no son tan complicados, pero yo me iba a perder el partido sí o sí, porque tenía un compromiso internacional. Me mandaron a hacer resonancia, salió una pequeña distensión de 10 días, pero se podía complicar y entonces me mandaron descanso, tanto a mí como a varios”, detalló.

Así, el jugador explicó que su ausencia ante Comerciantes Unidos respondió a una decisión preventiva del cuerpo médico, en medio de las molestias que venía presentando. Mientras tanto, también aprovechó para dar su versión sobre la polémica que involucró al plantel rosado durante su regreso desde Cutervo.

PUBLICIDAD