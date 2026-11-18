Las empresas supervisadas cuentan con un plazo de 180 días calendario para adecuar sus contratos y canales de atención.

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La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) oficializó que bancos, cajas y financieras que comercialicen paquetes con beneficios, suscripciones o programas de fidelidad deberán incluir una alternativa sin costo para sus clientes.

La norma también dispone que estas empresas garanticen al menos un canal gratuito para disponer de efectivo en productos activos, como las tarjetas de crédito.

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Bancos deberán ofrecer una opción sin costo en sus planes de beneficios

La Resolución SBS N.° 02742-2026, publicada este 18 de noviembre en el diario oficial El Peruano, convierte en obligación una propuesta que la entidad puso en consulta pública en septiembre.

Las empresas supervisadas tendrán 180 días calendario (es decir, hasta mayo de 2027) para adecuar sus contratos, canales de atención y mecanismos de información.

Los bancos deberán habilitar por lo menos un canal sin costo para la disposición de efectivo con tarjetas de crédito.

La regla no elimina la membresía anual de las tarjetas ni prohíbe que se cobren comisiones por planes de servicios, pero exige que el usuario conozca previamente que existe una opción gratuita.

Por ejemplo, si un banco ofrece una cuenta o tarjeta con un paquete pagado que incluye descuentos, millas, seguros, suscripciones o beneficios en comercios, deberá informar al cliente sobre alternativas sin costo antes de contratar. Esa opción gratuita no necesariamente incluirá las mismas prestaciones del paquete sujeto a comisión.

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Todos los usuarios tendrán un canal gratuito para retirar efectivo

La SBS incorporó formalmente la comisión denominada “plan de servicios”, que permitirá reunir bajo un solo pago prestaciones financieras y no financieras, como programas de fidelidad, suscripciones, beneficios comerciales o reposición de tarjetas.

Las entidades deberán detallar qué servicios comprende cada paquete, cuáles son sus topes y bajo qué condiciones se aplican. Si modifican los servicios financieros incluidos, necesitarán autorización previa de la SBS.

Además, mientras el cliente se mantenga dentro de los límites establecidos, no podrá recibir cobros individuales adicionales por prestaciones que ya formen parte del plan.

La alternativa gratuita exigida por el regulador no requerirá incluir las mismas prestaciones de los paquetes comerciales pagados.

¿Qué cambia para los usuarios de bancos y financieras?

Imagina que tu banco te ofrece una tarjeta de crédito con un plan mensual de S/20 que incluye millas, descuentos en restaurantes, una suscripción digital y reposición de tarjeta.

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Con la norma de la SBS, el banco podrá mantener ese plan pagado, pero tendrá que:

Informarte antes de contratar que existe una alternativa sin costo.

Explicarte qué incluye el plan de S/20, cuántas veces podés usar cada beneficio y qué pasará si superás el límite.

Evitar cobrarte por separado un servicio que ya está incluido en ese paquete, siempre que no excedas las condiciones pactadas.

Ofrecerte al menos un canal gratuito para disponer efectivo, aunque otros canales puedan cobrar una comisión.

Si tu tarjeta cobra una membresía anual, por ejemplo S/150, el banco podrá seguir aplicándola. Pero deberá poder sustentar que ese cobro incluye servicios como procesamiento anual, beneficios, programas de puntos, reposición de tarjeta o asistencia para disponer efectivo en el extranjero.

La norma no obliga al banco a eliminar tu membresía, ni hace gratuitos todos los retiros de efectivo. Lo que cambia es que deberá existir una opción sin costo dentro de su oferta y mayor claridad sobre los cargos y servicios incluidos.

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Las modificaciones en los servicios financieros incluidos en los paquetes exigirán la autorización previa de la SBS.

SBS redefine qué servicios puede incluir la membresía anual de tarjetas

La resolución también precisa qué conceptos podrán estar cubiertos por la membresía anual de las tarjetas de crédito.

El cargo podrá incluir el procesamiento anual de la cuenta, servicios de las marcas, reposición de tarjeta, disposición de efectivo de emergencia en el extranjero y la gestión de programas de fidelidad o beneficios no financieros.

La aprobación tampoco fija un monto máximo para la membresía anual ni obliga a los bancos a eliminar ese cobro. Las entidades podrán mantener otros canales de disposición de efectivo con comisión, pero deberán asegurar al menos una alternativa gratuita para realizar esa operación.