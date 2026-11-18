Walter Dolorier, presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, afirmó que los contratos logísticos para la misa del papa León XIV en Las Palmas fueron sobrevalorados en un 700 %

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El presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, Walter Dolorier, denunció este miércoles que los contratos logísticos para la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas fueron “sobrevalorados en un 700 %”, por lo que exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable de la organización, a explicar los criterios utilizados para adjudicar los servicios y justificar los montos desembolsados.

En diálogo con RPP, el empresario cuestionó que el Estado destinara S/11 millones 52.689 a dos proveedores para los servicios de sonido, pantallas, grupos electrógenos y cableado. Según su experiencia en la producción de eventos multitudinarios, el costo de estos trabajos no debía superar los S/2 millones 200.000.

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“Han sobrevalorado un 700 % el contrato logístico cuando esto no pasa de dos millones”, sostuvo. A su juicio, el presupuesto asignado debía garantizar una infraestructura técnica de mayor capacidad para atender a la multitud que acudió a la celebración religiosa. Sin embargo, la ceremonia registró fallas en las pantallas gigantes y el sistema de sonido, además de deficiencias en la organización.

El monto observado corresponde a dos contrataciones. La primera, por S/8 millones 399.800, fue adjudicada a la empresa Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L., encargada de los equipos de sonido e iluminación. La segunda, por S/2 millones 652.889, recayó en Facogem Industrial, responsable del suministro de grupos electrógenos y cableado.

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El Estado destinó S/11 millones 52.689 a dos empresas para servicios de sonido, iluminación, pantallas, grupos electrógenos y cableado. Según Dolorier, estos trabajos no debían superar los S/2 millones 200.000

Dolorier atribuyó los inconvenientes durante la misa a la falta de experiencia de quienes tuvieron a su cargo la implementación de la infraestructura logística y audiovisual. Consideró que una ceremonia de esa magnitud exigía una planificación anticipada, ensayos técnicos y coordinación entre los proveedores y el personal encargado de orientar a los asistentes.

“En este caso faltó la experiencia. Mínimo, 72 horas para la primera fase de prueba de sonido, de pantallas, el tema logístico y el personal que va a actuar para guiar a las personas”, manifestó.

Añadió que se realizaron tres pruebas antes de la celebración y cuestionó que las pantallas gigantes se encendieran apenas dos horas antes del inicio. También advirtió que no se implementó adecuadamente un sistema de transmisión audiovisual que permitiera distribuir las imágenes y el sonido en los distintos sectores de la base aérea.

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“No hubo tecnología, no hubo sonido, no hubo luces, las pantallas se apagaron. La organización ha sido nefasta”, declaró.

El empresario también criticó la ubicación de los equipos, pues consideró que su distribución no garantizaba una visibilidad adecuada para la cantidad de asistentes. Añadió que los recursos destinados habrían permitido instalar más pantallas y mejorar las condiciones de ingreso y salida del recinto.

El empresario cuestionó los problemas en las pantallas gigantes, el sonido y la distribución de los equipos. También señaló que las pruebas técnicas debieron comenzar al menos 72 horas antes del evento

“No conocían en realidad el evento. No hubo una orientación, simplemente hubo: ‘Este es un evento y hay que acudir’. No, aquí hay un evento que reaccionar para la población, para que no haya fallas”, sostuvo.

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Al ser consultado sobre quién debía responder por las deficiencias, Dolorier señaló directamente a la Cancillería por su participación en la selección de las empresas proveedoras. Consideró que la institución tenía que comprobar la capacidad técnica y los antecedentes de las compañías antes de adjudicarles los servicios.

Asimismo, extendió la responsabilidad a las firmas contratadas, debido a que debían garantizar el funcionamiento de los equipos y cumplir con las condiciones pactadas.

Las críticas a la organización de la misa también llegaron al Congreso, donde legisladores solicitaron la interpelación del canciller Carlos Espá, quien hasta ahora no ha ofrecido mayores detalles sobre los cuestionamientos.

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