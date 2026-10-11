“Cualquier queja me avisa”: Keiko Fujimori habla con el cardenal Carlos Castillo sobre la visita del Papa León XIV al Perú

La mandataria afirmó que el canciller Carlos Espá trabaja en las gestiones para concretar la visita del pontífice al país e invitó al purpurado a comunicarle “cualquier queja”

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La presidenta Keiko Fujimori conversó este domingo con el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, sobre las gestiones para concretar la visita del papa León XIV al Perú y le dijo que podía comunicarle cualquier “queja” sobre el proceso.

“El gusto es mío. Estamos acompañados de dos amigos”, dijo Fujimori al presentar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, y al titular de Trabajo, Juan Sheput. “El canciller está trabajando arduamente para la visita [del papa]. Cualquier queja me avisa, por favor”, añadió.

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La mandataria acudió a la Misa por la Nación, celebrada en el Santuario de Las Nazarenas, acompañada también por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y la titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario.

Las imágenes del encuentro fueron difundidas por Juan José Dioses, encargado de prensa del Arzobispado de Lima.

Sheput dijo posteriormente que la llegada de León XIV al país se mantiene según lo previsto, “sin absolutamente ningún cambio”, pese al anuncio de que será sometido a una operación para extirparle un nódulo pulmonar por recomendación de sus médicos.

La presidenta destacó el trabajo del canciller Carlos Espá para concretar el viaje del pontífice, previsto del 6 al 17 de noviembre por Sudamérica

“Está en marcha según lo programado y hay que pedirle al pueblo peruano que ore por su santidad, León XIV. Hasta el momento no hay absolutamente ningún cambio en el programa”, declaró.

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El portavoz vaticano, Matteo Bruni, ha precisado que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que la hospitalización posoperatoria durará aproximadamente una semana.

Previamente, León XIV, de 71 años, anunció por sorpresa, desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus, que deberá ser intervenido quirúrgicamente para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase “muy inicial”.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, afirmó.

Explicó que sus médicos consideran oportuno intervenirlo en los próximos días, lo que obligará a suspender su agenda vaticana durante la recuperación, a menos de un mes de su viaje previsto a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre.

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Juan Sheput aseguró que la visita al Perú sigue en pie y que el programa no ha sufrido “absolutamente ningún cambio”, pese al anuncio de la operación del papa

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión de forma generalmente redondeada u ovalada que se detecta mediante una radiografía o una tomografía computarizada, según la Clínica Universidad de Navarra.

La mayoría de estos hallazgos, identificados de forma incidental o en pruebas de cribado, son benignos, aunque algunos pueden ser cancerosos. El riesgo de malignidad depende de factores como el tamaño, la forma y la ubicación de la lesión, así como de los antecedentes del paciente.

La detección temprana en personas con alto riesgo permite identificar el cáncer de pulmón en fases iniciales, cuando las posibilidades de tratamiento pueden ser mayores.

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La propia Fujimori compartió en su cuenta de la red social X un mensaje en el que manifestó que “nuestros corazones y nuestras oraciones lo acompañan, con el deseo de tenerlo pronto entre nosotros”, con miras a la gira de León XIV a Sudamérica.

“Esperamos, con profunda fe y esperanza, que el Santo Padre tenga una pronta recuperación y pueda continuar guiando, con sabiduría y fortaleza, el camino de la fe de toda la Santa Iglesia”, apuntó.