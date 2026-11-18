Conoce la conmovedora historia de Victoria, una niña con habilidades diferentes que, junto a su familia, logró un encuentro inolvidable con el Papa Francisco en Perú. Descubre los obstáculos que superaron y la fe que los impulsó. TVPerú

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La visita del papa León XIV a Lima dejó una historia marcada por la solidaridad de varias personas que facilitaron el encuentro entre una niña y el sumo pontífice. Victoria, una pequeña que utiliza silla de ruedas, llegó hasta el centro histórico de la capital peruana junto a sus padres, Lizeth Cuchulla y Miguel Rodríguez, con la ilusión de verlo de cerca.

La familia no tenía previsto ingresar a la Plaza de Armas. Su intención inicial consistía en observar el paso del papa por la avenida Tacna o acercarse a la zona de Las Nazarenas para verlo durante unos segundos. Sin embargo, las circunstancias cambiaron durante su recorrido por el centro de Lima.

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El deseo de que Victoria recibiera una bendición movilizó a policías, bomberos y trabajadores de TVPerú, quienes intervinieron para facilitar el acceso de la pequeña y sus padres al lugar donde se encontraba el líder de la Iglesia católica.

El encuentro superó las expectativas de la familia. León XIV se acercó a la niña, le dedicó unas palabras y también impartió su bendición a sus padres. La experiencia fue relatada por Lizeth Cuchulla, quien recordó los momentos que permitieron concretar ese acercamiento.

El papa León XIV llamó valiente a Victoria y bendijo a su familia

La pequeña recibió palabras de aliento del sumo pontífice, quien la llamó valiente y también bendijo a sus padres. La familia obtuvo dos rosarios durante el encuentro en la Plaza de Armas. Captura de video

Durante el encuentro en la Plaza de Armas, el pontífice se dirigió directamente a Victoria y le expresó que era una bendición y una niña valiente. También bendijo a sus padres, quienes le contaron el significado de su segundo nombre: María.

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Según relató Lizeth Cuchulla, la familia encomendó a la Virgen María a la pequeña durante una etapa delicada de su salud. Por ese motivo, las palabras del papa tuvieron un significado especial para sus padres.

“Nos hizo fortalecer en nuestra fe y saber que estamos acompañados por Dios”, expresó la madre al recordar el momento que compartieron con León XIV.

La familia también recibió dos rosarios de manos del sumo pontífice, como parte del encuentro que pudieron concretar gracias a la colaboración de las personas que intervinieron durante la visita papal.

El acceso a la Plaza de Armas representó una dificultad para Lizeth y Miguel, quienes debían desplazarse junto a Victoria en medio de las restricciones de seguridad establecidas por la visita del pontífice.

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La intervención de efectivos policiales y bomberos permitió que la familia avanzara hacia el lugar. A ellos se sumaron Juan Carlos Portocarrero y Bruno Astete, trabajadores de TVPerú que se encontraban en la plaza para realizar la transmisión televisiva.

Ambos identificaron la situación de Victoria y ofrecieron ayuda a sus padres. Además, coordinaron la posibilidad de que la pequeña pudiera acercarse al espacio donde pasaría el papa León XIV.

Lizeth agradeció especialmente la intervención del equipo del canal estatal, pues consideró que su disposición permitió que la familia ingresara a la plaza y cumpliera el propósito con el que llegó al centro histórico.

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La experiencia de los padres durante el encuentro con el pontífice

El papa León XIV pronuncia un discurso durante su visita a los residentes y al personal de un albergue administrado por las Hermanitas de los Ancianos Abandonados en Lima, Perú, el 16 de noviembre de 2026. El papa León XIV concluye una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú que puso de relieve las prioridades de justicia social que marcaron el inicio de su pontificado, completando un exigente itinerario que muchos dudaban que pudiera terminar apenas un mes después de una cirugía pulmonar. TIZIANA FABI/Pool vía REUTERS

Lizeth Cuchulla explicó que la familia no esperaba llegar hasta el papa ni recibir una atención directa durante la jornada. La posibilidad de verlo pasar por alguna de las vías del centro de Lima era su principal expectativa.

El encuentro también representó una experiencia significativa por la respuesta de las personas que encontraron durante el recorrido. La historia de Victoria estuvo marcada por la participación de distintas personas que facilitaron su llegada hasta León XIV. La pequeña recibió la bendición del pontífice junto a sus padres y dos rosarios entregados por el líder religioso.