Adrián Villar Chirinos afronta una ampliación de su prisión preventiva por el atropello de la deportista Lizeth Marzano Noguera en un accidente de tránsito en Lima. (Infobae Perú/Difusión)

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El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima del Poder Judicial resolvió extender por nueve meses la prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, investigado por el atropello que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano. La nueva medida vencerá el 24 de agosto de 2027.

El tribunal atribuye a Villar los delitos de homicidio culposo, fuga del lugar del accidente de tránsito y otros cargos conexos vinculados al hecho ocurrido el 17 de febrero en el distrito de San Isidro. Según la investigación fiscal, el conductor manejaba un vehículo Chevrolet cuando atropelló a Marzano, quien corría por la avenida Camino Real, y tras el impacto abandonó la escena sin prestarle auxilio. La deportista falleció a causa de las lesiones.

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Un mensaje oficial del Poder Judicial de Perú informa la ampliación de la prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos por el caso de Lizeth Marzano en Lima. (Poder Judicial )

Poder Judicial rechazó pedido de la defensa

Antes de resolver sobre la ampliación de la medida, el mismo juzgado desestimó el requerimiento presentado por la defensa de Villar Chirinos, que buscaba la cesación de la prisión preventiva para que el procesado afrontara el proceso en libertad. La resolución se dio durante una audiencia realizada esta mañana, en la que los magistrados evaluaron los argumentos planteados para sustentar el pedido de excarcelación.

Villar Chirinos permanece recluido desde marzo, cuando el Poder Judicial dictó por primera vez nueve meses de prisión preventiva en su contra. Con el rechazo del pedido de cese y la posterior ampliación del plazo, el investigado continuará privado de su libertad mientras avanza la etapa intermedia del proceso penal.

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Adrián Villar cumplirá 9 meses de prisión preventiva por el atropello y muerte de Lizeth Marzano

Fiscalía solicita más de siete años de prisión

El Ministerio Público presentó un requerimiento de acusación contra Adrián Villar, para quien solicita una pena de siete años y un mes de prisión. La fiscal Yaneth Roller Rodríguez, de la Primera Fiscalía Corporativa Penal, planteó cinco años de cárcel por homicidio culposo y dos años y medio adicionales por omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. También pidió la suspensión definitiva de su licencia de conducir y el pago de 100 días multa.

Por su parte, el Poder Judicial deberá evaluar el requerimiento de acusación fiscal en las siguientes etapas del proceso. La solicitud incluye las penas por los delitos atribuidos a Villar en el caso de la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

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Adrián Villar es visto en una imagen compuesta, mostrando su apariencia civil y su posterior traslado policial en relación con el caso Lizeth Marzano. (Latina)