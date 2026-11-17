Miles de asistentes denunciaron que no podían escuchar ni ver la celebración en Las Palmas. La entidad reconoció los inconvenientes técnicos y anunció investigaciones, mientras crecen los cuestionamientos contra la organización del evento. ATV/ Magaly TV La Firme.

Guardar

La última misa del papa León XIV en el Perú terminó marcada por los cuestionamientos a la organización del multitudinario evento religioso en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Las fallas en las pantallas y el sistema de sonido impidieron que miles de fieles pudieran seguir con normalidad la ceremonia de despedida del pontífice, pese a que el Estado destinó más de S/11 millones para contratar los servicios audiovisuales y el suministro eléctrico. Ante los reclamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) anunció el inicio de una investigación técnica para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades de las empresas proveedoras.

El pronunciamiento de Torre Tagle se difundió la noche del lunes 16 de noviembre, horas después de que los asistentes reportaran problemas para escuchar la homilía y observar el desarrollo de la celebración a través de las pantallas instaladas en distintos puntos del recinto. La institución reconoció que los inconvenientes afectaron a personas ubicadas en algunos sectores de la base aérea y expresó sus disculpas por las dificultades que enfrentaron los fieles durante el último acto oficial de la visita apostólica de seis días del Santo Padre.

PUBLICIDAD

Misa del papa León XIV: Cancillería investiga a empresas tras fallas de audio y pantallas por las que se pagó más de S/11 millones. Captura: X.

La magnitud de la convocatoria hizo que los desperfectos adquirieran mayor relevancia. De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, las autoridades locales estimaron que alrededor de un millón y medio de personas participaron en la misa celebrada en Las Palmas. Muchos asistentes habían llegado desde la noche anterior para conseguir un lugar y participar de la ceremonia. Sin embargo, para quienes quedaron en las zonas más alejadas del estrado principal, la experiencia estuvo marcada por la imposibilidad de seguir adecuadamente el acto religioso.

Misa del papa León XIV: Cancillería investiga a empresas tras fallas de audio y pantallas por las que se pagó más de S/11 millones. Captura: X.

Dos empresas recibieron más de S/11 millones por los servicios

En su comunicado, la Cancillería explicó que para garantizar el funcionamiento del sistema técnico durante la misa se contrató a dos empresas proveedoras, cada una con una responsabilidad distinta. Una estuvo a cargo de las torres de sonido y video distribuidas en el recinto, mientras que la otra debía proporcionar los grupos electrógenos encargados de abastecer de energía a esos equipos para permitir la transmisión de la ceremonia.

PUBLICIDAD

La contratación dividida quedó bajo cuestionamiento después de que se conocieran los montos destinados a ambos servicios. Según los reportes difundidos por medios locales, el Estado destinó S/11 052 689 para cubrir las prestaciones de las dos compañías. La empresa Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. recibió S/8 399 800 por el alquiler e instalación de equipos de sonido, pantallas LED y transmisión audiovisual. Por su parte, Facogem Industrial obtuvo S/2 652 889 por el servicio de grupos electrógenos, cableado eléctrico y tomacorrientes.

El papa León saluda mientras sube al avión al partir de Perú, tras concluir su primera visita papal a Sudamérica en la Base Aeronaval de Callao, en Callao, Perú, el 16 de noviembre de 2026. REUTERS/Angela Ponce

La suma de ambos contratos puso el foco sobre la planificación del evento, debido a que los servicios estaban directamente relacionados con la posibilidad de que los asistentes pudieran escuchar y observar la misa desde distintos puntos de la explanada. Aunque las compañías asumieron funciones diferenciadas, el funcionamiento del sistema dependía de que los equipos audiovisuales y el suministro eléctrico operaran de manera coordinada.

PUBLICIDAD

La Cancillería, sin embargo, no atribuyó de inmediato la responsabilidad de las fallas a una de las empresas. En su comunicado, señaló que las evaluaciones técnicas permitirán establecer qué ocurrió y determinar si existieron incumplimientos en las obligaciones asumidas por los proveedores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que “se vienen realizando las investigaciones técnicas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades y penalidades correspondientes conforme a lo establecido en los respectivos contratos”. Además, precisó que “las referidas contrataciones contaron con el control concurrente de la Contraloría General de la República”.

Misa del papa León XIV: Cancillería investiga a empresas tras fallas de audio y pantallas por las que se pagó más de S/11 millones. Captura: X.

Pow Sang rechaza haber incumplido los requerimientos técnicos

En medio de los cuestionamientos, el gerente general de Pow Sang, Marco Alonso, se pronunció sobre las críticas dirigidas a la compañía. En declaraciones al programa ‘Ahora y en la Hora’, de Willax Televisión, el empresario rechazó que su empresa hubiera incumplido los requerimientos técnicos establecidos para el evento.

PUBLICIDAD

Alonso sostuvo que la compañía cumplió con las condiciones que le fueron solicitadas y que estas habían estado sujetas a supervisión de la Contraloría. También afirmó que, en el momento, desconocía que se estuvieran registrando fallas en las pantallas instaladas para la ceremonia.

Otro de los puntos mencionados por el representante de la empresa estuvo relacionado con el funcionamiento del sonido central. Según explicó, este sistema se encontraba sujeto a protocolos del Vaticano y del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Su versión introdujo otro elemento en la discusión sobre la coordinación de los distintos operadores que participaron en la transmisión y el desarrollo técnico de la misa.

PUBLICIDAD

Misa del papa León XIV: Cancillería investiga a empresas tras fallas de audio y pantallas por las que se pagó más de S/11 millones. Captura: X.

Fieles abandonaron Las Palmas por falta de sonido y pantallas

Los problemas técnicos se hicieron evidentes durante la ceremonia religiosa. Entre las zonas afectadas se reportaron sectores alejados del estrado principal, especialmente los bloques comprendidos entre el 30 y el 36, así como las inmediaciones de la puerta 11. En estos puntos, los asistentes denunciaron que las pantallas no funcionaban y que el sonido no llegaba adecuadamente.

La situación generó malestar entre quienes habían esperado durante horas para participar en la última misa del papa León XIV en el país. Familias con niños, adultos mayores y fieles que habían llegado desde la noche anterior se encontraron con dificultades para seguir la celebración, pese a que se habían desplazado hasta la base aérea con la expectativa de escuchar el mensaje del pontífice y recibir su bendición.

PUBLICIDAD

Una mujer sostiene un cartel mientras la gente se reúne antes de que el papa León celebre la misa en la base aérea de Las Palmas, en el último día de su visita a Perú —país en el que anteriormente ejerció como misionero y obispo—, durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en Lima, Perú, el 16 de noviembre de 2026. REUTERS/Pilar Olivares TPX IMÁGENES DEL DÍA

La falta de audio y de imágenes en las pantallas llevó a que numerosos asistentes optaran por retirarse del recinto cuando la ceremonia ya había comenzado. El Comercio reportó que un grupo importante de personas salió por la puerta 11 debido a que no contaba con equipos audiovisuales operativos para seguir la misa. La situación se sumó a las dificultades de acceso que también se registraron durante la jornada.

La molestia no estuvo relacionada únicamente con la inversión destinada a los servicios técnicos, sino también con las expectativas que había generado la visita del Santo Padre. Para muchos asistentes, la misa representaba la oportunidad de despedirse del pontífice después de una gira que incluyó distintas ciudades del país. Por ello, las fallas afectaron a personas que habían organizado su jornada para participar de una celebración multitudinaria.

PUBLICIDAD

A los problemas de sonido y video se añadieron las largas horas de espera y el intenso calor que se sintió en la zona. La salida de los asistentes también generó dificultades, pues la gran cantidad de personas que buscaba abandonar el recinto hizo más complicado el desplazamiento. La agencia EFE informó que, además de las fallas técnicas, los participantes compartieron imágenes de los problemas que afrontaron al retirarse de la base aérea.

Misa del papa León XIV: Cancillería investiga a empresas tras fallas de audio y pantallas por las que se pagó más de S/11 millones. Captura: X.

Usuarios exigen explicaciones y piden interpelación de Carlos Espá

El comunicado de Cancillería tampoco logró frenar las críticas en las redes sociales. Tras la publicación del pronunciamiento oficial, diversos usuarios cuestionaron que la institución se limitara a lamentar los inconvenientes y anunciar una investigación, sin ofrecer una explicación inmediata sobre el origen de los desperfectos ni identificar a los responsables.

PUBLICIDAD

Entre los comentarios difundidos en X aparecieron reclamos como: “¿Y qué hacemos con las disculpas? Arruinaron la misa”, escribió un usuario, en referencia a los fieles que no pudieron seguir la ceremonia con normalidad.

Otro cuestionamiento apuntó a la decisión de contratar por separado los servicios de sonido y suministro eléctrico, debido a que ambos eran necesarios para garantizar el funcionamiento de los equipos. “¿A quién se le ocurre contratar por separado esos dos servicios que van de la mano? Si falla uno, se van a tirar la pelota entre ellos”, señaló otro internauta.

Las críticas también alcanzaron al canciller Carlos Espá, titular del sector responsable de la organización de la visita papal. En las plataformas digitales, ciudadanos exigieron que el Congreso de la República lo cite para responder por las fallas registradas durante la misa y por el uso de los recursos públicos destinados a los servicios contratados.

Entre los pedidos difundidos en redes sociales figuran la interpelación y eventual censura del canciller, bajo cuestionamientos a la capacidad de gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores frente a un evento de gran convocatoria. Uno de los comentarios reclamó que las disculpas no eran suficientes y exigió que se identifique a quienes tuvieron responsabilidad en los problemas: “Con unas disculpas no basta, deben caer todos los responsables porque se hizo con dinero público”.

Misa del papa León XIV: Cancillería investiga a empresas tras fallas de audio y pantallas por las que se pagó más de S/11 millones. Captura: X.

Contraloría tuvo control concurrente, pero aún falta establecer responsabilidades

La mención de la Contraloría General de la República en el comunicado oficial abrió otro frente de discusión. Cancillería precisó que los contratos de las dos empresas proveedoras contaron con control concurrente de la entidad fiscalizadora. Sin embargo, esa referencia no significa que la Contraloría haya determinado que los servicios se ejecutaron correctamente ni que haya descartado posibles incumplimientos.

La institución deberá precisar qué ocurrió con los servicios contratados por más de S/11 millones y si corresponde aplicar penalidades a las compañías involucradas. Mientras tanto, los reclamos de los asistentes y los pedidos de explicaciones al canciller mantienen bajo escrutinio la organización del evento que marcó el cierre de la visita del papa León XIV al Perú.

El papa León gesticula al llegar para celebrar la misa durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en el que regresa a Perú, donde anteriormente ejerció como misionero y obispo, en Santa Cruz de Succhabamba, Perú, el 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Angela Ponce/Foto de archivo