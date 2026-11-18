Senamhi advierte sobre altas temperaturas en la selva norte y centro del Perú. Algunas soportarán temperaturas de hasta 38 °C. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/ANDINA)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que la selva peruana registrará temperaturas de hasta 38 °C entre el jueves 19 y el sábado 21 de noviembre. El aviso meteorológico N.° 474 prevé un aumento del calor de intensidad moderada a fuerte en once departamentos, con menor nubosidad durante el día.

Las jornadas con mayor temperatura se concentrarán en sectores de la selva norte, la selva central y la selva sur, donde el sol tendrá menos cobertura de nubes. El organismo también anticipó noches con registros mínimos elevados, de modo que la sensación de calor podrá continuar después de la puesta del sol.

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Fuertes temperaturas se sentirán en 11 regiones de la selva peruana. (Foto: Andina)

Norte y centro podrían llegar a 38 °C el viernes

Para el jueves, el pronóstico ubica las máximas de la selva norte entre 32 °C y 38 °C. En la zona central, los valores oscilarán entre 32 °C y 37 °C; en la sur, entre 31 °C y 36 °C. La previsión abarca localidades amazónicas situadas en áreas de esos departamentos.

El viernes 20, la temperatura en la selva peruana podría volver a alcanzar 38 °C tanto en el norte como en el centro, mientras que el sur tendría máximas de 36 °C. Para el sábado 21, el rango previsto será de 31 °C a 37 °C en el norte y de hasta 36 °C en las otras dos zonas.

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La escasa cobertura nubosa permite que la radiación solar alcance con mayor fuerza la superficie durante el día. Ese escenario explica la previsión de ascenso térmico señalada en el aviso. El documento clasifica el episodio como de “intensidad moderada a fuerte” y solicita revisar los reportes oficiales ante cualquier cambio en la previsión meteorológica disponible.

El área incluida en el aviso comprende Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. La advertencia se dirige a las zonas de selva de esas regiones. El mapa del Senamhi delimita los sectores expuestos a la subida prevista durante los tres días de vigencia.

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Viento, chubascos y radiación UV acompañarán el aumento del calor

El aviso señala que por las tardes podrían presentarse ráfagas cercanas a 45 kilómetros por hora. El Senamhi no descarta chubascos en algunas localidades. La combinación de altas temperaturas, viento y precipitaciones aisladas puede modificar las condiciones de cada zona, por lo que el pronóstico regional no sustituye la observación de los cambios locales.

Con menos nubes, aumentará la exposición a la radiación ultravioleta (UV) durante las horas diurnas. La entidad recomienda utilizar sombreros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, prendas de manga larga y protector solar. Estas medidas apuntan a reducir el contacto directo con los rayos solares, sobre todo para quienes realizan labores o traslados al aire libre.

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Las recomendaciones incluyen evitar exposiciones prolongadas al sol y buscar protección en los momentos de mayor radiación. Para actividades fuera de casa, el uso de agua y prendas que cubran la piel forma parte de las precauciones señaladas. La advertencia considera temperaturas mínimas nocturnas elevadas en áreas comprendidas por el pronóstico oficial del Senamhi.

El Senamhi pidió a la población mantenerse atenta a sus actualizaciones durante el periodo señalado. Los datos difundidos corresponden a temperaturas máximas previstas y pueden variar según la evolución de las condiciones atmosféricas.