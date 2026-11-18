Los costos de insumos importados para el agro como fertilizantes y combustibles registraron subas de hasta 100%.

Guardar

Tal como adelantó Infobae Perú, las agroexportaciones peruanas podrían cerrar 2026 en un rango de entre USD 14.500 millones y USD 15.000 millones, un resultado que implicaría un retroceso frente a los USD 15.013 millones alcanzados en 2025 y que pondría bajo presión la ventaja que Perú obtuvo sobre Chile en esa categoría.

Durante la firma de un convenio de cooperación entre la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP) y la Confederación Nacional de Apicultores del Perú (Conapi), el presidente del gremio agroexportador, Gabriel Amaro, sostuvo que el impacto climático ya afecta a la productividad y podría extenderse hasta 2027. “No vamos a superar la cifra que tuvimos el año pasado”, afirmó al referirse a los ingresos por exportaciones.

PUBLICIDAD

El Niño arriesga USD 15.000 millones en agroexportaciones

Entre enero y septiembre, las agroexportaciones del país sumaron USD 9.898 millones, según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). El período coincide con los primeros efectos del fenómeno climático sobre la actividad agrícola, antes de la etapa de mayor impacto sobre cultivos de la costa norte.

En 2025, Perú superó a Chile en exportaciones agrarias comparables. Los envíos peruanos llegaron a USD 15.013 millones, frente a los USD 13.189 millones de las exportaciones agrícolas chilenas, de acuerdo con cifras de Midagri y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (Odepa). La diferencia fue de unos USD 1.824 millones.

PUBLICIDAD

Amaro consideró que Perú mantiene condiciones para sostener su posición frente a Chile, aunque evitó proyectar una brecha concreta para los próximos dos años. El dirigente señaló que el país dispone de recursos hídricos y cuenta con 25 proyectos de irrigación que podrían incorporar 1,4 millones de hectáreas a la actividad agrícola. Aun así, advirtió que el clima y la menor producción condicionarán el desempeño inmediato del sector.

La Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú pidió estabilidad jurídica frente a proyectos de ley del sector.

La palta podría sufrir una caída de hasta 40%, alertan exportadores

La principal preocupación de AGAP está en la oferta exportable. Amaro estimó que la producción de uva de mesa podría caer hasta 25%, mientras que los arándanos registrarían una reducción de entre 20% y 30%. En el caso de la palta, la disminución podría llegar a 40%, según la evolución de El Niño.

PUBLICIDAD

El representante empresarial explicó que las consecuencias no se limitarán a las zonas donde se concentran los mayores daños. Las variaciones de temperatura, las lluvias, las inundaciones y la alteración de los ciclos de floración afectan la productividad agrícola en distintas regiones.

También citó una proyección del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que prevé una contracción de 1,5% en el producto bruto interno agrario. Según Amaro, la caída de la actividad tendrá efectos sobre el empleo, los servicios, el transporte, la industria y la economía regional.

El gremio señaló que algunos alimentos ya reflejan una presión de precios. Con datos del Mercado Mayorista de Lima al 17 de noviembre, Amaro indicó que la zanahoria acumulaba un aumento anual de 191%, la papa canchán subía 190% y la cebolla blanca, 121%.

PUBLICIDAD

La producción nacional de palta prevé una reducción de hasta 40% ante las alteraciones de temperatura y lluvias.

AGAP cuestionó cuatro proyectos que modificarían la ley Chlimper

Amaro también dirigió sus cuestionamientos al Congreso por cuatro proyectos de ley que, según afirmó, buscan modificar o derogar beneficios de la Ley N.° 32434. Sostuvo que esas iniciativas generarían incertidumbre regulatoria y desalentarían inversiones en un contexto de menor producción y mayores costos.

El presidente de AGAP pidió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -con el que ya se reunió- que se pronuncie contra las propuestas legislativas. Consideró que el sector requiere estabilidad jurídica, simplificación de trámites y condiciones que faciliten la inversión para enfrentar la emergencia climática y conservar mercados externos.

A los problemas climáticos sumó el aumento del precio de fertilizantes, combustibles y otros insumos. Dijo que algunos productos importados elevaron sus precios hasta 100% y estimó que los gastos de seguridad en las zonas agrícolas crecieron entre cinco y 10 veces.

PUBLICIDAD

AGAP informó que ejecutó más de S/10 millones en maquinaria, combustible e intervenciones de emergencia, por encima de los S/8 millones que comprometió inicialmente. Además, señaló que hay más de S/50 millones comprometidos para obras de reconstrucción.