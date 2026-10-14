¿El nuevo gigante de Sudamérica? Perú supera a Chile y Colombia con empresas más rentables y mayores perspectivas en 2027, revela estudio

Perú obtuvo 3,74 puntos en fundamentos corporativos y superó los índices de Chile y Colombia según Renta4 SAB.

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Perú obtiene el mayor puntaje de fundamentos corporativos entre los mercados de la región andina, de acuerdo con el último reporte de estrategia de Renta4 SAB.

El análisis prevé que el avance de la bolsa peruana dependerá en 2027 de las utilidades de las empresas y de una selección más rigurosa de acciones, tras la valorización acumulada durante 2026.

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Perú supera a Chile y Colombia en el análisis de 41 acciones

El estudio evaluó 41 acciones de Perú, Chile y Colombia mediante un indicador que considera valuación, rentabilidad, crecimiento, revisiones de estimados, solidez financiera, momentum y riesgo país. Perú alcanzó un puntaje promedio de 3,74 sobre 5, frente a 3,08 de Chile y 2,56 de Colombia.

La ventaja peruana se extiende a los sectores comparables de los tres mercados. Las empresas obtuvieron mejores resultados en finanzas, retail, consumo masivo, minería, cemento y construcción, así como en servicios públicos.

La rentabilidad de las empresas peruanas explica un tercio de la ventaja que mantiene su mercado frente a Chile. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cerca de un tercio de la diferencia frente a Chile se explica por la mayor rentabilidad corporativa de las compañías peruanas, de acuerdo con Renta4 SAB.

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César Huiman, analista senior de la gestora patrimonial, señaló que el mercado peruano llega a 2027 con fundamentos favorables, aunque después de una valorización relevante durante 2026.

A su juicio, los retornos dependerán menos de una expansión general de múltiplos y más de empresas con rentabilidad sostenible, balances sólidos y capacidad para generar retornos por encima de su costo de capital.

El alza de la inversión privada y el cobre respaldan las proyecciones

El reporte identifica condiciones internas que sostienen la posición de Perú. La inversión privada creció 17,6% en términos reales durante el segundo trimestre de 2026, el mayor ritmo desde 2021.

Además, el consenso recogido por la firma proyecta una expansión del producto bruto interno de 3,3% para 2027, por encima de las estimaciones para Chile y Colombia.

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Renta4 SAB proyecta que el precio del cobre alcanzará un promedio de 14.500 dólares por tonelada en 2027.

El ciclo de los metales también aparece entre los factores relevantes. El cobre cerró septiembre en USD 14.410 por tonelada, mientras los inventarios en la Bolsa de Futuros de Shanghai se redujeron 73% en el año, según el documento.

En su escenario base, al que asigna una probabilidad de 55%, Renta4 prevé un precio promedio de USD 14.500 por tonelada en 2027, alrededor de 12% por encima del consenso.

Aun así, parte de esas expectativas ya se reflejaría en las cotizaciones. El MSCI Nuam Peru Select acumuló un avance cercano a 36% en dólares durante 2026, lo que reduce el margen para una apreciación generalizada del mercado.

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Pero la liquidez limita el acceso a varias acciones con mejores indicadores

El informe advierte que la fortaleza de los fundamentos no siempre se traduce en alternativas accesibles para inversionistas institucionales.

Solo cuatro de las 14 acciones peruanas analizadas superan el filtro de liquidez de Renta4, que exige negociaciones diarias de al menos USD 1 millón y un free float mínimo de 15%.

IFS. El índice MSCI Nuam Peru Select acumuló un incremento de casi 36% en dólares durante el año 2026.

Volcan, Minsur y Cerro Verde, las tres primeras acciones peruanas del ranking, no cumplen esos requisitos. Las empresas con menor liquidez cotizan a una mediana de 10,1 veces las utilidades estimadas para 2026, frente a 13,6 veces de las acciones líquidas.

Para Renta4, esa diferencia supone una prima de iliquidez próxima a 1,6 puntos porcentuales de retorno esperado anual, explicó Huiman.

Credicorp, IFS e InRetail figuran entre las acciones líquidas destacadas

La canasta “Calidad antes que consenso” de Renta4 incluye a Credicorp, IFS, InRetail, Andina-B, Santander Chile, Banco de Chile, BCI y Falabella.

El grupo registra un retorno sobre patrimonio neto mediano estimado de 18,7% para 2026, frente a 10,3% del universo invertible, con un múltiplo promedio similar de 13,1 veces utilidades.

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Entre los riesgos para 2027, el reporte menciona una Reserva Federal más restrictiva, una corrección del cobre y una prolongación de las tensiones en Medio Oriente y el Estrecho de Ormuz.

Pese a esos factores, Renta4 mantiene su recomendación de sobreponderar Perú, una posición neutral en Chile y subponderar Colombia.