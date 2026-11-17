El valor exportado de cacao descendió 58,7% entre enero y agosto de 2026 tras el retroceso de las cotizaciones internacionales.

Guardar

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que las agroexportaciones peruanas sumaron USD 9.898 millones entre enero y septiembre de 2026, un incremento de 1,2% frente al mismo período de 2025.

Con ese resultado, el país se acerca a la previsión oficial de cerrar el año alrededor de los USD 15 mil millones. De cumplirse esa meta, Perú no superaría los registros de 2025 y cortaría una racha de diez años consecutivos de récords en las exportaciones agrarias.

PUBLICIDAD

El sector había crecido 17,3% en 2025 y superado por primera vez la barrera de los USD 15.013 millones. La revisión coincide con un menor avance de las ventas y con problemas en algunos de los principales cultivos exportables.

Las exportaciones no tradicionales sumaron USD 8.845 millones hasta septiembre, un alza de 1,5%. Los arándanos lideraron los envíos, con USD 1.534 millones; las paltas alcanzaron USD 1.431 millones y las uvas frescas, USD 873 millones, según el gobierno.

La previsión de un Niño Costero de magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027 amenaza las cosechas de arándanos, uvas y mangos.

La palta enfrentó precios bajos por mayor oferta internacional

El menor dinamismo también responde a las condiciones del mercado de la palta. Perú concentró buena parte de sus despachos en Europa, donde coincidió con una alta disponibilidad de fruta de otros orígenes, como Sudáfrica, Brasil, Kenia y Colombia. La oferta superó el ritmo de la demanda y presionó los precios durante la campaña.

PUBLICIDAD

En Estados Unidos, la competencia de México y California limitó las ventas peruanas. La Comisión Peruana de la Palta ajustó su previsión de despachos al mercado estadounidense desde 200 millones hasta 140 millones de libras, unas 70 mil toneladas, debido a las bajas cotizaciones y a una mayor presencia de proveedores competidores.

El sector esperaba inicialmente que los volúmenes de palta Hass crecieran cerca de 6% en 2026, pero las estimaciones posteriores apuntaron a una caída de alrededor de 1,9%. Europa recibió el 67% de los envíos hasta la semana 38.

La Comisión Peruana de la Palta recortó su proyección de envíos a Estados Unidos a 140 millones de libras por la competencia de México y California.

Otros productos en capilla

El cacao explicó parte de la desaceleración: entre enero y agosto, sus exportaciones cayeron 58,7%, hasta USD 265,4 millones, tras una baja de 49% en el precio FOB promedio, de USD 8.837 a USD 4.507 por tonelada. La corrección llegó después de los máximos internacionales de 2024 y 2025, impulsados por la escasez en África Occidental.

PUBLICIDAD

El café mostró mayor resistencia. Luego del récord de USD 1.796 millones en 2025, acumuló USD 969 millones hasta septiembre de 2026 y concentró 92,1% de los envíos agrarios tradicionales. Aunque el arábica retrocedió desde sus máximos de 2025, el café peruano mantuvo un precio FOB promedio de USD 299,09 por quintal entre enero y julio.

Los arándanos compensaron parte de esas caídas. El volumen exportado bajó 10,2% entre las semanas 18 y 43, pero el precio FOB promedio subió 11,2%, hasta USD 7,98 por kilo. El Niño, sin embargo, llevó al sector a reducir su proyección para la campaña 2026/2027 de 382 mil a 366 mil toneladas.

PUBLICIDAD

Los arándanos lideraron los envíos no tradicionales con 1.534 millones de dólares hasta el noveno mes del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño amenaza la campaña agrícola de 2027

A la presión de los mercados se suma El Niño Costero. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) prevé una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, con lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central, y menores precipitaciones en zonas de la sierra suroriental y la Amazonía.

Midagri alertó sobre riesgos para arándanos, uvas y mangos. La palta también puede verse afectada por el calor y el exceso de humedad. Estados Unidos, Países Bajos, España, Reino Unido, Chile, México, Colombia, China, Ecuador y Canadá concentraron el 78,7% de las agroexportaciones hasta septiembre.

PUBLICIDAD

Diez años de récords, con un posible ‘hipo’ en 2026

La agroexportación peruana encadenó una década de máximos históricos. El sector pasó de cerca de USD 5.790 millones en 2016 a USD 15.013 millones en 2025, con avances sostenidos de frutas, café, cacao y otros productos hacia mercados internacionales.

2016: USD 5.790 millones

2017: USD 6.255 millones

2018: USD 7.033 millones

2019: USD 7.462 millones

2020: USD 7.791 millones

2021: USD 9.088 millones

2022: USD 10.250 millones

2023: USD 10.545 millones

2024: USD 12.798 millones

2025: USD 15.013 millones, el récord vigente

Un cierre cercano a USD 15 mil millones no supondría un retroceso significativo para el sector, pero sí pondría en pausa una trayectoria de diez años consecutivos de récords. La evolución del último trimestre, marcada por los despachos de uvas y arándanos, definirá si Perú logra igualar o superar la marca registrada en 2025.