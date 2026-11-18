La economía de Perú registró una expansión de 3,1% en el tercer trimestre, sostenida por el consumo y la inversión, mientras las actividades primarias sufrieron los efectos de las condiciones climáticas, la menor producción minera y las dificultades en las cosechas.
El avance de los sectores vinculados a la demanda interna permitió compensar parte de la contracción en minería, agropecuaria y pesca. El comercio, los servicios y la construcción mostraron aumentos durante el período, con un aporte asociado a las ventas de vehículos, la ejecución de obras y el mayor consumo de los hogares.
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El Instituto Peruano de Economía (IPE) indicó que el resultado trimestral dejó señales contrapuestas: la actividad no primaria mantuvo una trayectoria de crecimiento, pero el deterioro de la producción vinculada a recursos naturales redujo el ritmo general de expansión y planteó riesgos para los próximos meses.
El empleo aumentó, pero el deterioro agrícola afectó a los jóvenes
El empleo a nivel nacional creció 2% durante el trimestre, con la creación de más de 347.000 puestos de trabajo. La mejora estuvo ligada a los sectores urbanos y de servicios, que acompañaron la recuperación del consumo y de la actividad constructora.
Las actividades primarias, en cambio, perdieron 192.000 empleos. La caída respondió en gran medida a la menor producción agrícola, afectada por alteraciones climáticas que complicaron las cosechas y redujeron la demanda de mano de obra en varias zonas del país.
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La situación tuvo un efecto particular entre los trabajadores de 14 a 24 años. La ocupación juvenil descendió 1,9%, lo que equivale a 46.000 empleos menos, y permaneció por debajo de los niveles observados en 2019. Ese retroceso expuso la mayor fragilidad de la inserción laboral de los jóvenes frente a la desaceleración de sectores intensivos en empleo.
Los ingresos reales crecieron 4,7%, aunque a un ritmo menor
Los ingresos reales aumentaron 4,7% en los 12 meses terminados en septiembre, según el estudio. La cifra reflejó una mejora del poder adquisitivo, aunque quedó por debajo de los dos registros anteriores, cuando el incremento había superado el 6%.
La moderación de los ingresos coincidió con un menor impulso de las actividades primarias y con un mercado laboral desigual entre sectores. Mientras el empleo creció en rubros vinculados a servicios y comercio, el deterioro agrícola limitó la recuperación en áreas rurales y entre trabajadores de menor edad.
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La economía avanzó 2,4% en septiembre, por debajo del 3,2% de agosto. El desempeño mensual estuvo condicionado por el descenso de la producción primaria, que redujo la velocidad de crecimiento alcanzada durante el trimestre y anticipó un escenario más exigente para el cierre del año.
Minería, agro y pesca concentraron las caídas del trimestre
Las actividades primarias se contrajeron 2,3% en el tercer trimestre. La minería afrontó menores leyes en los yacimientos, un factor que redujo el volumen de extracción, mientras la actividad agropecuaria sufrió el impacto de las condiciones meteorológicas sobre diversos cultivos.
El sector de minería e hidrocarburos cayó 6,3% en septiembre y acumuló una baja de 3,9%. A la vez, el rubro agropecuario se contrajo 9,7% durante ese mes. Entre los productos afectados figuraron los arándanos, cuya producción descendió 19,4% y acumuló una reducción de 1,1% en el trimestre.
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La pesca disminuyó 15,7% entre julio y septiembre por el aumento de la temperatura del mar y la suspensión de la primera temporada de anchoveta. Cuando las aguas se calientan, esta especie se desplaza hacia zonas más frías o de mayor profundidad, lo que limita las capturas y repercute sobre la industria de harina de pescado.
La construcción y los servicios sostuvieron la demanda interna
Los sectores no primarios conservaron su dinamismo en el tercer trimestre. El comercio creció 6,7%, impulsado por las ventas de vehículos, mientras los servicios avanzaron 3,3%, la misma tasa registrada durante el trimestre anterior.
Restaurantes, transporte y servicios financieros formaron parte de los rubros que explicaron el desempeño de los servicios. La construcción aumentó 9,7%, por encima del 8,9% previo, apoyada en la ejecución de obras y en un incremento de 10% en el consumo de cemento.
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La demanda de electricidad creció 6,8% en octubre a partir de un mayor consumo de los hogares. Ese indicador acompañó el avance de las actividades urbanas, aunque el informe previó una moderación de la construcción hacia el primer trimestre de 2027, cuando las lluvias intensas podrían complicar el desarrollo de obras.
El Niño amenaza la recuperación de las actividades primarias en 2027
El estudio advirtió que los efectos climáticos podrían prolongarse hasta mayo de 2027. La persistencia de condiciones vinculadas a El Niño afectaría al agro, la pesca y la manufactura asociada a recursos pesqueros, sectores que ya mostraron una caída durante el tercer trimestre.
La falta de autorización para una segunda temporada de anchoveta en la zona norte-centro anticipó un retroceso de la manufactura vinculada a la harina de pescado. A ello se sumó el deterioro de la producción agroexportadora, que limitaría una recuperación de las actividades primarias en el corto plazo.
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Las expectativas empresariales a tres meses se ubicaron en terreno pesimista en todas las macrorregiones en octubre, por primera vez desde el período electoral. El IPE estimó que El Niño reducirá el crecimiento del producto interno bruto en 0,9 puntos porcentuales al cierre de 2026 y en 1,2 puntos durante 2027.
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