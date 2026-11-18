La cantante Milenka Nolasco interpreta un tema sobre el escenario acompañada por Tommy Portugal durante un concierto del grupo Caribeños de Guadalupe.

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La aparición de Milenka Nolasco en un concierto de Caribeños de Guadalupe generó una reacción adversa entre parte de los asistentes. La influencer fue presentada como invitada durante el espectáculo, pero recibió abucheos y pedidos para que no interpretara una canción.

La creadora de contenido subió al escenario con la intención de mostrar su faceta musical. Sin embargo, las expresiones del público cambiaron el ambiente de su presentación y dejaron un momento incómodo frente a la agrupación de cumbia.

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El rechazo ocurrió pocos días después de que circulara en redes sociales un video de Milenka Nolasco junto a Los 4 de la Cumbia. En aquella transmisión, la tiktoker interpretó “El carcelero” y tuvo varios quiebres de voz que despertaron comentarios y bromas entre los usuarios.

Durante un concierto de aniversario de la agrupación Caribeños de Guadalupe, la cantante Milenka Nolasco enfrentó abucheos por parte de los asistentes al tomar el micrófono sobre el escenario. El informe emitido por el programa América Hoy muestra secuencias de la presentación musical junto a declaraciones en video del cantante Tommy Portugal respecto a lo ocurrido.

Las imágenes se difundieron con rapidez en TikTok y otras plataformas. Mientras algunos usuarios cuestionaron su desempeño como cantante, otros vincularon el video con el estilo que la influencer mantiene en sus transmisiones en vivo.

En medio de la controversia, Tommy Portugal defendió a Milenka Nolasco y aseguró que el momento que se hizo viral no fue espontáneo. El cantante indicó que la desafinación formaba parte de una idea pensada antes de realizar la transmisión.

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“Yo, más bien, ese día le dije en el ensayo que cante mal la canción para que sea más viral”, afirmó el intérprete de “Al fondo hay sitio” al recordar el episodio junto a Los 4 de la Cumbia.

Portugal relató que Nolasco reaccionó con humor a la propuesta. Según contó, la creadora de contenido hizo una broma relacionada con otro video suyo que había tenido gran difusión entre sus seguidores.

La cantante Milenka Nolasco sostiene un micrófono en el escenario junto a otros músicos durante un concierto de la agrupación Caribeños de Guadalupe.

“Ella me dijo: ‘Ah ya, antes tengo que tomar, ¿no?’”, señaló el cantante. El comentario aludía a una grabación anterior en la que la influencer cantó un tema de Marisol y también llamó la atención por los llamados “gallos”.

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El artista consideró que esa actuación influyó en las críticas que recibió la tiktoker. Aun así, remarcó que los videos virales no representan sus capacidades vocales.

“Pero de cantar, sí canta ella”, expresó Tommy Portugal al salir en defensa de la joven luego de los abucheos que se escucharon durante el show de Caribeños de Guadalupe.

El cantante Tommy Portugal opina sobre el desempeño de Milenka Nolasco tras su presentación musical con la orquesta Caribeños de Guadalupe.

Milenka Nolasco cantó cumbia con Marisol

La controversia había empezado antes de su participación en el concierto. Milenka Nolasco interpretó “Señor carcelero” en una transmisión junto a Los 4 de la Cumbia y su forma de cantar generó comentarios por los cambios de tono durante el coro.

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El clip se volvió viral en las redes sociales. Varios usuarios compartieron fragmentos de la presentación, que dieron paso a bromas y cuestionamientos sobre la incursión de la influencer en la música.

Tras la repercusión, la creadora de contenido fue consultada en “América Hoy”. Allí explicó que los gestos y exageraciones que realiza durante sus directos responden al tipo de contenido que suele ofrecer a su comunidad.

“Eso es parte del show”, comentó la tiktoker. Nolasco sostuvo que busca mantener una actitud divertida en sus transmisiones y que suele realizar acciones que después pueden convertirse en clips para internet.

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Milenka Nolasco sorprende cantando cumbia de Marisol y usuarios destacan su talento: “Es lo suyo”

“Sé que cuando estoy en stream tengo que ser muy bromista. Me gusta llamar la atención de la gente y que saquen sus clips, así como de burla”, afirmó la influencer sobre la viralización de sus videos.

El tema también llegó a Marisol, quien días antes había grabado un video con Milenka Nolasco. Ambas intentaron cantar “Señor carcelero”, aunque la influencer mantuvo los quiebres de voz que ya habían generado reacciones en redes.

Durante la grabación, la cantante trató de corregir la interpretación de la tiktoker. Ante la insistencia de Nolasco en repetir los “gallos”, La Faraona decidió apartarse entre bromas.

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El registro se sumó a los videos que circularon antes de la presentación de Milenka Nolasco con Caribeños de Guadalupe, donde una parte del público manifestó su rechazo a escucharla cantar.