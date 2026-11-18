Los rosarios estuvieron entre los artículos más vendidos. - Crédito REUTERS/Claudia Morales

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El papa León XIV se fue del Perú, pero dejó fuerte aporte económico para el país. Esta visita no solo movilizó a miles de personas en las calles, también despertó un fuerte interés por los objetos vinculados a la fe y la tradición católica, que se reflejó en las compras online.

De acuerdo con datos de Mercado Libre, entre el 12 y el 16 de noviembre, las ventas de artículos religiosos crecieron un 118%, en comparación con el promedio diario registrado entre el 15 de octubre y el 1 de noviembre. Además, la plataforma también señaló que crecieron un 216% frente al mismo periodo durante el 2025.

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¿Qué compró más la gente? La lista incluiría productos como rosarios, joyería religiosa, biblias y libros de oración, así como detentes.

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Los artículos que más se vendieron

¿Sabías que el interés por el Papa comenzó antes de su llegada? Las búsquedas relacionadas con su visita empezaron a subir el 2 de noviembre, nueve días antes de su arribo al país, y durante los días de la visita llegaron a ser 30 veces más frente a un día habitual.

Los productos con la imagen del papa, como funkos, peluches, polos, gorros y rosarios conmemorativos, tuvieron el mayor salto: sus ventas se multiplicaron por 27 y sus órdenes por unas 40. El día de la misa en Lima, el 16 de noviembre, fue el de mayor actividad.

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El resto de los artículos religiosos también creció. Las imágenes religiosas, como vírgenes, Cristos, el Señor de los Milagros e inciensos, aumentan 109% sus ventas y 44% sus pedidos. Los rosarios, escapularios y medallas crecieron un 34% en ventas y un 50% en pedidos, mientras que las Biblias y libros religiosos subieron un 13% en ventas y un 37% en pedidos.

El papa León XIV volvió al Vaticano. - Crédito Pablo Porciuncula/AFP

Asimismo ,según datos de la plataforma, los artículos más comprados durante estos días fueron:

Rosarios: con modelos de distintos materiales y acabados, muchos con la imagen del Papa, como recuerdo de la visita o como regalo. Joyería religiosa: sobre todo collares de plata con dijes de cruces, medallas y figuras de devoción. Biblias y libros de oración: devocionarios, misales y libros de reflexión, para la práctica religiosa y la lectura personal. Detentes: con la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, San Rafael o el Sagrado Corazón, como signo de fe, protección o regalo.

Impacto económico fue de S/505 millones solo en Cusco

Uno de los lugares que visitó el papa León XIV fue la ciudad del Cusco y a pesar de solo estar medio día ahí, no solo reforzó la fe y tradición católica, sino generó un impacto económico de hasta S/505 millones, con la llegada de más de 450 mil visitantes del extranjero, nacionales y regionales.

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El gobernador de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, destacó a la Andina de emocionante, histórica y esperanzadora la llegada del sumo pontífice “renueva nuestra fe, la unidad y el compromiso de quienes más necesitan”, refirió.

El fervor católico por la visita del papa León XIV impulso la venta de artículos religiosos, también con la imagen del papa. - Crédito REUTERS/Leslie Moreno

Según informó, llegaron más de 10 mil extranjeros, 150 mil nacionales y más de 200 mil regionales. Los extranjeros habrían gastado más de 2,500 soles por día, los nacionales más de 1300 y los regionales más de 300 “y escúchenlo bien hermanos del Cusco y el país, 505 millones en movimiento económico, eso ya habla de la llegada del Papa por unas horas a la ciudad del Cusco”.

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Los visitantes tomaron los servicios, de alojamiento, estadía, alimentación, transporte, guiado para viajar a parques arqueológicos y naturales, y otros que mostraron que la capacidad incluso rebasó “bebe haber habido algunos percances”, indicó, pero “se ha cubierto 36 mil 758 camas, hemos logrado 88,202 pasajeros en el aeropuerto, de los cuales 35 mil 900 se han movilizado a Machu Picchu”, afirmó.

“Cusco es capaz de generar (economía) en dos tres días con anticipación y el día de la llegada de nuestro Santo Padre, y hoy nos deja algo más importante el mensaje de lo que debe representar, lo que debemos hacer como sociedad, con los niños, jóvenes, adultos y hermanos mayores”, dijo en referencia a momentos de reflexión.

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