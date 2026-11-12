Perú

MIDAGRI: productores que inviertan en tractores, drones y fertilizantes podrán recuperar el IGV por sus compras

Los agricultores y productores de frutas, hortalizas, leche cruda, ganado y caña de azúcar que vendan en Perú podrán pedir el reintegro del IGV previsto en la Ley N.° 32434, conocida como nueva Ley Chlimper

agricultura - agroexportacion - esparragos
A diferencia de la Ley Chlimper original, que permitía recuperar el IGV antes de iniciar la producción, la Ley Chlimper 2.0 devuelve el impuesto a productores que ya elaboran y venden bienes agrarios exonerados en Perú.
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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) aprobó los lineamientos para atender las solicitudes del informe técnico legal que permitirá a pequeños productores y empresas agrarias pedir el reintegro del Impuesto General a las Ventas (IGV).

El beneficio, incluido en la Resolución Ministerial N.° D000478-2026-MIDAGRI-DM, alcanza a quienes produzcan y vendan en el país bienes agrarios exonerados del impuesto, incluidos en el Apéndice I de la Ley del IGV.

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La devolución está contemplada en el artículo 15 de la Ley N.° 32434, conocida como Ley Chlimper 2.0, reglamentada en febrero por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La nueva disposición define el procedimiento interno que seguirá MIDAGRI para emitir el documento exigido antes de presentar la solicitud ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Las exoneraciones tributarias contempladas en la Ley del IGV permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028.
Las exoneraciones tributarias contempladas en la Ley del IGV permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2028.

El beneficio corresponde a productos agrarios exonerados del IGV

El reintegro tributario permite recuperar el IGV que figure en comprobantes de pago por adquisiciones de bienes, servicios y contratos de construcción, además de importaciones vinculadas con la actividad productiva.

Para acceder, el impuesto no debe haber sido usado como costo o gasto para el cálculo del Impuesto a la Renta. La norma está dirigida a productores que comercialicen en Perú bienes agrarios exonerados del IGV.

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El Apéndice I comprende productos definidos por partidas arancelarias, entre ellos frutas y hortalizas frescas, cultivos, ganado, leche cruda entera, productos pesqueros, semillas y otros bienes primarios:

  • Animales vivos: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, caballos y camélidos sudamericanos.
  • Productos del mar: pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, con excepciones como los destinados a harina y aceite de pescado.
  • Leche cruda entera.
  • Productos pecuarios específicos: semen bovino y cochinilla.
  • Material de siembra y cultivo: bulbos, tubérculos, raíces, plantas vivas, semillas y frutos para siembra.
  • Productos agrícolas en estado natural: hortalizas, legumbres, frutas, café sin tostar, té, cereales, arroz, maíz, papa, yuca, quinua y otros cultivos, según la partida arancelaria.
  • Productos ganaderos y de origen animal: carne fresca o refrigerada, huevos, miel, lana, pelo fino y cueros, bajo las partidas incluidas.
  • Insumos agrarios determinados, como algunos fertilizantes y guano de islas.
leche - vaca
Los contribuyentes deben mantener el RUC activo y condición de habido para presentar el Formulario Virtual 1649.

Por ejemplo, un agricultor que compre una máquina para cosechar, equipos de riego, fertilizantes o contrate un servicio destinado a la producción de un bien exonerado podría solicitar la devolución del IGV pagado.

La condición es que pueda demostrar que esa compra tiene relación con su producción y que el producto final se venda en el mercado peruano.

¿Qué compras podrían acceder al reintegro del IGV?

Los productores que vendan en Perú bienes agrarios exonerados podrían pedir la devolución del IGV pagado por maquinaria, equipos, insumos, servicios u obras que tengan relación directa con su actividad. MIDAGRI deberá verificar el vínculo entre la compra y la producción antes de emitir el informe técnico legal.

Entre los gastos que podrían incluirse están:

  • Tractores, segadoras, cosechadoras y sembradoras para las labores en el campo.
  • Drones agrícolas para fumigación, monitoreo de cultivos o aplicación de insumos.
  • Sistemas de riego, bombas de agua, tuberías, reservorios y tanques para almacenamiento.
  • Ordeñadoras, bebederos y equipos ganaderos para la producción de leche cruda o crianza de animales.
  • Fertilizantes, semillas, abonos y otros insumos usados en cultivos.
  • Servicios técnicos vinculados con la producción, como mantenimiento de maquinaria o instalación de riego.
  • Construcción de infraestructura productiva, como canales, cobertizos, almacenes o reservorios.
  • Importación de maquinaria y equipos destinados a producir bienes agrarios exonerados del IGV.

MIDAGRI verificará la producción antes de enviar la información a SUNAT

Los lineamientos establecen las condiciones, requisitos documentales, etapas del procedimiento, plazos, verificaciones y mecanismos de control para la emisión del informe.

La Dirección General de Desarrollo Agrícola y Agroecología atenderá los casos vinculados con actividades agrícolas, mientras que la Dirección General de Desarrollo Ganadero asumirá los relacionados con la actividad pecuaria.

SUNAT. (Foto: El Peruano)
La solicitud de devolución ante la SUNAT requiere la emisión previa de un informe técnico legal por parte del MIDAGRI.

El informe deberá acreditar dos elementos. Primero, que el solicitante produce bienes incluidos en el Apéndice I. Segundo, que las compras, servicios, obras o importaciones se destinan a esa producción.

Después de obtener el documento de MIDAGRI, el contribuyente deberá realizar el trámite ante SUNAT mediante el Formulario Virtual N.° 1649, denominado “Solicitud de devolución”.

El reglamento exige, entre otras condiciones, que el solicitante tenga Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo, domicilio fiscal habido y declaraciones tributarias presentadas.

La devolución no alcanza a cualquier alimento procesado

El reintegro no se aplica a toda empresa que venda alimentos en el país. El producto debe estar expresamente incluido en el Apéndice I de la Ley del IGV y su venta debe estar exonerada del impuesto.

En el rubro lácteo, por ejemplo, el anexo contempla la leche cruda entera. Esto no implica que productos procesados como leche evaporada, yogurt, quesos o mantequilla accedan automáticamente al reintegro por esa condición. En cada caso, MIDAGRI deberá verificar el bien producido y el destino de las adquisiciones.

Las exoneraciones previstas en los Apéndices I y II de la Ley del IGV mantienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. El procedimiento aprobado por MIDAGRI permitirá aplicar el reintegro establecido por la Ley N.° 32434 para las adquisiciones e importaciones realizadas desde el inicio de su vigencia.

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