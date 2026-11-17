En el mercado regulado (hogares y pequeños negocios), las distribuidoras compran electricidad a las generadoras mediante licitaciones. Las renovables pedían reservar los contratos de mayor plazo solo para proyectos nuevos, entre ellos parques eólicos y solares.

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El esperado reglamento que debía impulsar la generación con energía eólica y solar en Perú podría enfrentar un nuevo revés, luego de que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) anunciara su próxima publicación en noviembre sin recoger el pedido de reservar las licitaciones de hasta 15 años para proyectos nuevos.

La propuesta de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) buscaba evitar que solares y eólicas en desarrollo compitan con centrales ya operativas por los contratos que necesitan para conseguir financiamiento bancario.

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Nuevo reglamento podría dejar sin respaldo financiero a renovables

Durante la Expo Solar Perú 2026, el viceministro de Electricidad, Luis Santillán, dijo que el Reglamento de Contrataciones de Electricidad para el Suministro de los Usuarios Regulados incluirá un programa de licitaciones a 10 años para facilitar el financiamiento de inversiones.

Según cifras del MINEM, la energía solar aportó 4,3% de la electricidad producida en Perú entre enero y agosto de 2026 y que el país ya superó los 1.200 MW de capacidad fotovoltaica instalada.

El viceministro Luis Santillán anunció un programa de licitaciones con un horizonte de diez años para usuarios regulados, es decir, para 7,6 millones de usuarios conectados.

Otros 11 proyectos solares previstos en Ica, Arequipa y Moquegua sumarían 2.000 MW, con inversiones superiores a USD 1.700 millones y una entrada en operación proyectada entre 2026 y 2030.

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Ese crecimiento debe acompañarse con almacenamiento, generación distribuida y nuevas líneas de transmisión, relató. MINEM estima que el potencial solar del país llega a 937 GW, aunque su aprovechamiento todavía es reducido.

Infobae Perú pudo conocer que, pese a ello, la propuesta final del gobierno obligará a las renovables a rivalizar contra termoeléctricas e hidroeléctricas por los contratos que ofrecen mayor predictibilidad del mercado.

Según la SPR, esa fórmula podría afectar una cartera de 67 proyectos solares en estudio, que suma 14,5 GW de potencia y una inversión estimada de USD 10.000 millones, debido a que parte de esas iniciativas necesita contratos de largo plazo para cerrar su financiamiento y avanzar hacia su construcción.

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SPR cuestiona que antiguas centrales compitan en el largo plazo

Para Juan Pedro Aramburú, presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR), la apertura de las licitaciones de largo plazo a centrales ya operativas podría limitar la llegada de nueva capacidad al sistema.

Sostuvo que el principal obstáculo para solares, eólicas y baterías no es tecnológico, sino regulatorio: sin contratos que respalden ingresos futuros, los proyectos no pueden acceder al financiamiento necesario para su construcción.

Aramburú también replicó que las renovables sí pueden aportar firmeza al sistema si se complementan con baterías, que —según explicó— pueden entregar potencia firme, cubrir caídas de generación durante varias horas y prestar servicios complementarios.

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SPR advirtió que la falta de un mecanismo que remunere el almacenamiento con baterías frena la inversión en potencia firme.

Sin embargo, advirtió que Perú todavía no cuenta con un mecanismo que remunere esas funciones. “En Chile hay más de 4 GW de baterías operando y los planes apuntan a construir entre 8 GW y 10 GW. Eso es más que la demanda máxima del sistema peruano solo en baterías”, aseveró.

El presidente de la SPR sostuvo que, sin nuevos contratos financiables y pagos por almacenamiento, el sistema podría mantener la necesidad de recurrir al diésel cuando falte generación disponible.

Ese recurso opera como respaldo cuando las demás tecnologías no alcanzan y puede elevar los costos marginales hasta 10 veces, con impacto en los precios de los contratos que pagan clientes libres y regulados.

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COES advierte que el sur requerirá una tercera línea de 500 kV por la noche

Con todo, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) asegura que la expansión renovable requerirá nueva infraestructura y capacidad de respaldo para mantener la seguridad del sistema.

Su presidente, César Butrón, señaló que la concentración de parques solares en el sur llevó al COES a proponer una tercera línea de transmisión de 500 kV entre el centro y el sur, destinada a cubrir la demanda nocturna de esa zona, cuando las centrales fotovoltaicas dejan de producir.

Seguirán en carrera. Las centrales termoeléctricas seguirán compitiendo por contratos de largo plazo, pese a que hoy aportan cerca del 36% de la generación eléctrica peruana.

Butrón explicó que, hacia 2036, la producción solar podría invertir el sentido de los flujos eléctricos al mediodía y permitir envíos desde el sur hacia el centro. Durante la noche, la dirección volvería a cambiar, ya que el sur requeriría energía desde el centro.

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El escenario podría agravarse si se expande el Corredor Minero del Sur, cuya demanda opera las 24 horas. El titular del COES refirió eventos en los que la generación solar efectiva del sur se ubicó hasta 400 MW por debajo de lo previsto al mediodía por nubosidad, en una zona que concentra cerca de 1.000 MW de capacidad fotovoltaica instalada.

El presidente del COES añadió que, durante la época seca, la generación hidroeléctrica puede reducirse en alrededor de 1.000 MW frente a la temporada de lluvias, mientras que la eólica llegó a caer 300 MW en el escenario descrito. Si las centrales a gas ya operan a plena capacidad, el sistema podría requerir generación con diésel, confirió.

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También estimó que la Ley N.º 32249, que da origen al regmanto en disputa, cubriría solo el 40% de la demanda, mientras el 55% restante corresponde a clientes libres que suelen contratar por tres a cinco años, plazos que no facilitan el financiamiento de nueva generación firme.