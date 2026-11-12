Cardenal Castillo honra ante el papa León XIV a los “mártires” Inti y Bryan y a los jóvenes asesinados en protestas

Inti y Bryan son recordados en la vigilia juvenil del Papa León XIV

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El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, recordó este jueves ante el papa León XIV a Inti Sotelo y Bryan Pintado, los jóvenes “mártires” que murieron durante las protestas contra el efímero gobierno de Manuel Merino, en noviembre de 2020.

Durante su intervención en un abarrotado y exultante Estadio Nacional, el purpurado también evocó a las nuevas generaciones que salieron a las calles para manifestarse y a quienes, según denunció, recibieron disparos durante aquellas jornadas.

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“No son los únicos, porque en la historia última que hemos vivido en nuestro país y en nuestra ciudad, los jóvenes muchas veces salieron a las calles por protestar y en algún caso dispararon a varios de ellos. Y hay dos mártires de los jóvenes, Bryan e Inti”, manifestó, en medio de los aplausos de 52.000 jóvenes que se congregaron para participar en una vigilia con el pontífice.

La referencia aludió a las protestas de noviembre de 2020 contra el Gobierno de Manuel Merino, que dejaron dos jóvenes fallecidos: Inti, de 24 años, y Bryan, de 22, quienes murieron durante las manifestaciones que exigían su renuncia, cinco días después de que asumiera la Presidencia tras la vacancia de Martín Vizcarra.

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Las palabras de Castillo también evocaron la muerte del joven rapero Eduardo Ruiz ‘Trvco’, quien recibió un disparo mortal de un policía infiltrado entre los manifestantes durante una protesta antigubernamental en octubre del año pasado.

Durante una vigilia en el Estadio Nacional, Castillo los definió como “mártires” y vinculó sus muertes con la participación de jóvenes en movilizaciones sociales recientes

Mientras el cardenal hablaba, León XIV lo escuchaba con los ojos llorosos y asentía. En la víspera, durante su primer discurso en el Perú pronunciado en el Gran Teatro Nacional, el pontífice había compartido el recinto con Merino y los expresidentes Dina Boluarte, José Jerí y José Balcázar.

Perú atravesó una ola de movilizaciones tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, que exigían su liberación, la renuncia de su sucesora Dina Boluarte, el adelanto de elecciones y una nueva Constitución. La conflictividad se concentró en regiones del sur andino, como Ayacucho, Apurímac y Puno, aunque también llegó a Lima y otras ciudades.

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La respuesta policial y militar dejó decenas de muertos y más de mil heridos. Human Rights Watch documentó que 49 manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho menores de edad, murieron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023; al menos 39 fallecieron por heridas de bala, según autopsias, peritajes balísticos e historiales médicos revisados por la organización.

Castillo también aludió a Eduardo Ruiz, conocido como “Trvco”, el rapero que murió por un disparo durante una protesta antigubernamental en octubre de 2025

El informe sostuvo que las fuerzas de seguridad emplearon fuerza desproporcionada e indiscriminada, incluso con fusiles y armas cortas, contra manifestantes y personas ajenas a las protestas.

Organismos internacionales calificaron parte de estas muertes como posibles ejecuciones extrajudiciales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que, en Ayacucho, las muertes atribuidas a agentes estatales podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y, por las circunstancias de tiempo, modo y lugar, podrían ser calificadas como una masacre.

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Amnistía Internacional, por su parte, también investigó los hechos bajo el concepto de ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza, con especial énfasis en el impacto sobre comunidades indígenas y campesinas.