Perú

El papa León XIV se dirige al Perú vía mail tras dejar el hospital Gemelli, donde fue operado: “Un fuerte abrazo para todos”

El pontífice respondió un mensaje del cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, y envió bendiciones a los devotos del Señor de los Milagros

El pontífice respondió un mensaje del cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, y envió bendiciones a los devotos del Señor de los Milagros
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El papa León XIV se dirigió al Perú, país del que tiene la nacionalidad y donde ejerció como obispo, a través de un correo electrónico enviado al cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, un día después de recibir el alta hospitalaria en el Policlínico Gemelli de Roma, donde fue operado de un tumor canceroso en el pulmón.

Castillo reveló la respuesta del pontífice durante una misa celebrada el último domingo, después de contar que le había escrito para expresarle la cercanía de la Iglesia peruana y sus deseos de recuperación.

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“Muchas gracias, Carlos. Feliz fiesta del Señor de los Milagros. Bendiciones a todos los fieles devotos. Un fuerte abrazo para todos. León”, respondió el pontífice, según leyó el cardenal ante los asistentes.

El purpurado añadió que su mensaje buscaba transmitirle el respaldo de los obispos, sacerdotes y fieles peruanos. “Al inicio de la misa, a las seis de la mañana, se me ocurrió escribirle. (...) Resulta que me había respondido. (...) Es sencillito, pequeño, pero nos ha respondido”, contó entre risas.

El papa León XIV envió un correo al cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, para agradecer las muestras de cercanía de la Iglesia peruana tras su operación pulmonar
El papa León XIV envió un correo al cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, para agradecer las muestras de cercanía de la Iglesia peruana tras su operación pulmonar

El papa, de 71 años, salió del hospital caminando con normalidad, sonriente, y saludando a pacientes y a los fieles congregados en la puerta principal del Gemelli y tras detenerse unos minutos a conversar con una niña y sus familiares, subió al coche que lo trasladó al Vaticano.

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Antes de abandonar el hospital, León XIV celebró a mediodía una misa en una sala del área donde ha estado ingresado desde el martes 13, día en que se produjo su hospitalización y operación.

La noticia del alta hospitalaria del papa estadounidense-peruano suscitó gran expectación y congregó a las puertas del centro sanitario a decenas de fieles que se sumaron a los numerosos medios de comunicación que han seguido desde las afueras del Gemelli la operación y recuperación del pontífice.

El último domingo, León XIV reapareció en el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano para presidir el rezo del Ángelus, una semana después de anunciar desde ese mismo lugar que debía someterse a una operación por un nódulo pulmonar.

Murales, estatuas, carteles y recuerdos de todo tipo, desde gorros hasta helados, han convertido al pontífice en una presencia habitual en Chiclayo, la ciudad peruana donde ejerció como obispo durante ocho años y que ahora espera con expectación su regreso, previsto para noviembre.

El Papa, de 71 años, salió caminando del hospital, saludó a pacientes y fieles y regresó al Vaticano tras una semana de hospitalización
El Papa, de 71 años, salió caminando del hospital, saludó a pacientes y fieles y regresó al Vaticano tras una semana de hospitalización

Tras la extirpación de un lóbulo del pulmón derecho por un tumor canceroso, esta localidad de la costa norte peruana aguarda noticias sobre la evolución de su salud y reza para que se mantenga la visita al país, programada del 11 al 16 de noviembre, como parte de su primera gira por Latinoamérica, que también incluye Uruguay y Argentina.

El afecto de los chiclayanos tiene raíces en la labor pastoral de Robert Prevost, quien acompañó a la ciudad en momentos difíciles, como la pandemia de la covid-19, cuando gestionó la instalación de dos plantas de oxígeno, y las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño, durante las cuales se calzó botas de lluvia para ayudar en la reconstrucción de viviendas.

Esa cercanía alimenta la esperanza de los habitantes, que confían en la pronta recuperación del pontífice y en que pueda regresar a la ciudad dentro de poco.

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