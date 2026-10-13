Perú

Cardenal Carlos Castillo escribirá “esta noche” al papa León XIV para transmitirle el cariño del Perú antes de su operación

El arzobispo de Lima pidió a los fieles promover misas y cadenas de oración por la recuperación del pontífice, que será hospitalizado en Roma para una intervención quirúrgica

Carlos Castillo escribirá esta noche al papa León XIV para transmitirle el cariño de los peruanos y sus oraciones antes de la operación pulmonar a la que será sometido en Roma
Carlos Castillo escribirá esta noche al papa León XIV para transmitirle el cariño de los peruanos y sus oraciones antes de la operación pulmonar a la que será sometido en Roma
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El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, anunció que escribirá “esta noche” al papa León XIV para transmitirle el cariño de los peruanos y sus oraciones por su salud, antes de que el pontífice ingrese en un hospital de Roma para someterse a una operación pulmonar.

“Le voy a escribir (...) esta misma noche para que le llegue en su madrugada”, afirmó en una entrevista con TV Perú, en la que exhortó a los fieles a unirse en oración por la recuperación del pontífice, quien será ingresado este martes al mediodía en el Policlínico Gemelli para que le extirpen un nódulo detectado en un pulmón.

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Castillo, cercano al papa, expresó su confianza en que la intervención quirúrgica transcurra sin complicaciones y destacó la transparencia con la que León XIV ha informado sobre su estado de salud.

“Con toda sencillez él cuenta lo que le sucede, no oculta nada. Es una persona tan transparente que ni siquiera ha pensado qué van a decir, sino ‘estoy en una situación, me voy a someter a una operación y tiene que hacerse de pronto’. Eso dice mucho de una persona que es muy transparente, no oculta nada. Anuncia las cosas con sencillez”, señaló.

Cardenal Carlos Castillo
El cardenal confía en la pronta recuperación del pontífice. Destacó la transparencia con la que ha informado sobre su estado de salud y pidió a Dios que dé fuerzas y sabiduría al equipo médico

El arzobispo consideró que el pontífice afronta la intervención como parte de las dificultades que cualquier persona puede atravesar y se mostró esperanzado en su pronta recuperación.

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“Lo ha hecho como (...) un gaje del oficio, una tarea que todo ser humano tiene que afrontar cuando tiene una dificultad. (...) Es una cosa no invasiva que puede hacerse bien y podría muy pronto recuperarse; confiemos en eso y también pidámosle a Dios que le dé todas las fuerzas y todo el ingenio y la sabiduría a las personas que lo van a intervenir para que todo pueda estar bien pronto y lo tengamos acá”, agregó.

El purpurado llamó a promover misas y cadenas de oración por la recuperación de León XIV y recitó una plegaria para que continúe su labor pastoral. Resaltó, además, el vínculo del pontífice con Perú, donde desarrolló gran parte de su labor pastoral.

“Está más informado que yo (sobre el país). Cuando hablamos, (me dice): ‘eso, eso no es así, es así, es así’”, contó antes de evocar su cercanía con la población durante la pandemia de la covid-19, cuando colaboró en labores de ayuda, entre ellas la distribución de balones de oxígeno.

Castillo llamó a promover misas y cadenas de oración en Perú para pedir por la recuperación de León XIV y que pueda continuar con su labor pastoral
Castillo llamó a promover misas y cadenas de oración en Perú para pedir por la recuperación de León XIV y que pueda continuar con su labor pastoral

El cardenal añadió que León XIV lleva al Perú “en el corazón” y destacó la importancia de aprender de los demás y reconocer lo recibido a lo largo de la vida.

“Cuando uno tiene una mayor responsabilidad, no se debe a uno, sino a lo que ha recibido, porque toda la vida es un don. Nosotros crecemos siempre cuando escuchando aprendemos y crecemos”, afirmó.

El último domingo, tras el rezo del Ángelus, el papa anunció que sería operado esta semana para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó.

Fuentes de la Santa Sede citadas por EFE indicaron que el nódulo fue detectado durante una revisión médica “de rutina” y anticiparon que el posoperatorio durará una semana. Debido a la hospitalización y la intervención, se han cancelado todas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre.

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