Un perro cubierto de barro camina sobre el terreno lodoso y los restos materiales dejados por un huayco.

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Los huaicos, las inundaciones y las lluvias intensas no solo amenazan las viviendas y la vida de las familias peruanas. Estos fenómenos también ponen en peligro a miles de animales que pueden quedar expuestos al abandono, las enfermedades y la falta de alimentos durante una emergencia.

Ante este escenario, asociaciones protectoras de animales impulsan la campaña solidaria ‘Juntos por los Animales en Desastres’, una iniciativa ciudadana que busca organizar una red nacional de prevención, rescate y atención veterinaria para perros, gatos, animales de granja y especies silvestres.

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La campaña contempla la protección de mascotas que viven con familias en zonas vulnerables, animales en situación de calle, aquellos que permanecen en refugios y albergues, así como ejemplares silvestres alojados en centros de rescate a nivel nacional.

Asociaciones organizarán una red de respuesta ante desastres

Como parte de la iniciativa, se viene articulando una red integrada por nueve organizaciones de Lima y otras tres asociaciones ubicadas en distintas regiones del país. Para facilitar la coordinación y distribución de la ayuda, se han establecido tres puntos de referencia: Piura, para la zona norte; Arequipa, para el sur; e Iquitos, para la selva.

También se contará con brigadas de médicos veterinarios voluntarios que podrán movilizarse para atender a los animales afectados por las emergencias.

Las organizaciones participantes cuentan con experiencia en la atención de situaciones críticas, como el terremoto de Pisco de 2007, los huaicos registrados en el norte en 2017, el derrame de petróleo de Repsol en 2022 y las inundaciones ocurridas en Arequipa en 2026. En conjunto, suman 27 años de trayectoria en la defensa y protección animal en el Perú.

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¿Cómo colaborar con la campaña de protección animal?

Las asociaciones convocan a ciudadanos, empresas privadas e instituciones públicas a sumarse mediante donaciones de alimentos para perros y gatos, medicamentos veterinarios, materiales de primeros auxilios y otros insumos necesarios para atender a los animales durante y después de una emergencia.

Una persona con las piernas cubiertas de barro sostiene a un perro junto a otro canino tras el impacto de un huaico en Lima, Perú.

Asimismo, se realizará una colecta económica para cubrir gastos de transporte, movilización de los equipos médicos, recojo y distribución de donaciones, adquisición de alimentos y medicinas, así como la logística del personal que se desplace a las zonas afectadas.

Las personas interesadas en realizar aportes económicos pueden comunicarse al 9438-44444 (ASPPA Perú). Además, se vienen gestionando puntos de acopio en las tiendas de Superpet para facilitar la recepción de donaciones de la ciudadanía.

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Buscan incorporar a los animales en los planes de emergencia del Estado

La iniciativa también contempla una propuesta legislativa presentada ante el Congreso de la República para promover la incorporación de los animales en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del Estado.

El objetivo es establecer medidas que permitan garantizar su rescate, evacuación y atención veterinaria durante huaicos, inundaciones y otros desastres naturales. La propuesta también busca facilitar la participación organizada de asociaciones protectoras y profesionales especializados en la respuesta ante estas emergencias.

“Los animales también son damnificados en los desastres, son víctimas en silencio”, señalaron los impulsores de la campaña.

Al respecto, Ángela Sánchez, representante de la Asociación Peruana de Protección a los Animales (ASPPA), sostuvo que, aunque la atención de las personas es prioritaria durante una emergencia, también es necesario contar con mecanismos para proteger a los animales.

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“Sabemos que la prioridad durante un desastre son las personas, pero eso no significa que debamos dejar atrás a los animales. Somos asociaciones protectoras con capacidad de respuesta preparadas para gestionar, actuar y salvar la vida de cientos de animales. Necesitamos articular esfuerzos y contar con aliados para llegar a las zonas afectadas”, manifestó.

La campaña iniciará sus actividades de difusión y recepción de donaciones el 30 de noviembre y se extenderá hasta finales de diciembre de 2026.