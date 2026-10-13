Cardenal Castillo destaca “actitud serena” del papa León XIV ante el cáncer y afirma que Perú lo esperará “todo lo necesario”

Carlos Castillo destaca la serenidad de León XIV ante el cáncer de pulmón. El cardenal valoró la manera en que el pontífice afronta la enfermedad y su sencillez tras la operación

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El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, destacó este martes la “actitud serena” del papa León XIV ante su diagnóstico de cáncer de pulmón y aseguró que los peruanos lo esperarán “todo lo necesario” hasta que pueda visitar el país.

“Estamos esperanzados en que el Señor le cure todo lo que haya restos de enfermedad, de cosas que nos suceden a todos los humanos”, afirmó durante la meditación por el mes del Señor de los Milagros, en la que destacó la “serenidad” y “sencillez” del pontífice tras la cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

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Castillo consideró que la manera en que León XIV afronta la enfermedad transmite un mensaje de amor y esperanza. “A través de su actitud serena y entregada de afrontar los problemas y de hacerlo con sencillez y claridad, nos está dando la maravilla de mensaje que es vivamos siempre en profundidad y en amor”, señaló.

Asimismo, expresó su deseo de que el pontífice se recupere y retome sus actividades, incluida la visita al Perú prevista para noviembre.

Perú esperará al papa el tiempo que sea necesario. El arzobispo de Lima afirmó que el país priorizará su recuperación antes de recibirlo y que lo acogerá con alegría cuando pueda viajar

“Seguimos rezando para que siempre el amor del Señor sea testimoniado por él y le alcance también para resolver tantos problemas, especialmente para que se cure de las enfermedades y pronto esté con nosotros. Que se demore todo lo necesario para que se cure bien y haremos lo posible por acogerlo con toda honestidad y alegría cuando pueda venir”, avanzó.

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El Vaticano informó de que el papa, de 71 años, tiene un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer cuyo diagnóstico se confirmó durante la intervención quirúrgica en el hospital Gemelli de Roma.

Según el parte médico de la Santa Sede, las pruebas previas a la operación ya habían levantado sospechas sobre la enfermedad. El comunicado no precisó el tratamiento que seguirá, aunque indicó que los médicos no habían planteado, por el momento, la necesidad de quimioterapia ni de otras terapias.

El diagnóstico se conoce semanas antes del viaje a Sudamérica previsto para noviembre, que incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Hasta ahora, la Santa Sede no ha informado de cambios en esta gira.

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El Vaticano confirmó que León XIV tiene un adenocarcinoma pulmonar. El papa, de 71 años, fue operado para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, en una intervención que concluyó sin complicaciones

Más temprano, el portavoz del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, afirmó que la noticia ha causado consternación en la iglesia peruana y pidió prudencia ante las especulaciones sobre una eventual cancelación o postergación del viaje apostólico.

“Todavía es muy temprano para adelantarnos a posibles cancelaciones o postergaciones del viaje apostólico (...) Él se ha dispuesto a las recomendaciones del cuerpo médico que lo acompaña y nos pide que oremos por él para acompañarlo en este proceso. Creo que es un mensaje muy profundo también y humano de alguien que quiere transparentar este tipo de noticias”, dijo a Infobae.

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Dioses insistió en que cualquier decisión sobre el viaje deberá esperar a que se conozca la evolución médica del pontífice y las indicaciones de los especialistas que lo atienden.

“Creo que todos entendemos perfectamente que la salud del santo padre es prioridad. Eso significa que si tenemos que esperarlo un poquito más para volver a verlo aquí en nuestra casa, lo vamos a hacer. Y creo que eso lo entienden muy bien los fieles, las autoridades eclesiásticas, todo el Perú”, apuntó.