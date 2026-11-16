Perú

Moody’s ve a Perú entre los ganadores de la demanda global de minerales críticos: ¿cuánto crecería en 2027?

Sin embargo, un fenómeno de El Niño intenso y una menor actividad en China figuran entre los riesgos que podrían afectar las perspectivas económicas del país, según la calificadora

La inversión en centros de datos y redes eléctricas sostendrá la demanda global de cobre y otros metales industriales. REUTERS/Kham
La inversión en centros de datos y redes eléctricas sostendrá la demanda global de cobre y otros metales industriales. REUTERS/Kham
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Moody’s Ratings mantuvo una perspectiva estable para los mercados emergentes en 2027 y previó que el crecimiento promedio de las principales economías de ese grupo se mantendrá sin grandes cambios frente a 2026. La calificadora sostuvo que el control de la deuda pública, la demanda de materias primas y la reorganización de las cadenas globales de suministro compensarán, en parte, el efecto de tasas de interés elevadas y mayores costos energéticos.

El informe, publicado el 12 de noviembre, señala que cerca del 90% de los bonos en circulación de mercados emergentes está denominado en moneda local. Esa composición reduce la exposición directa al encarecimiento del financiamiento externo, aunque la entidad anticipa diferencias cada vez mayores entre los emisores según su liquidez, acceso al mercado y exposición a sectores vinculados con infraestructura digital.

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La inversión en centros de datos, redes eléctricas y electrificación del transporte sostendría la demanda de cobre, bauxita, aluminio, zinc y estaño durante los próximos 12 meses. Moody’s identifica a Brasil, Rusia, India, China, Chile, Perú e Indonesia entre los productores que podrían verse favorecidos por ese ciclo.

Foto de Lima en partida en dos, a color y blanco y negro
Perú mantendrá su calificación soberana Baa1 con perspectiva estable y registrará una expansión económica de 3,0% en 2027.

Perú crecería 3% en 2027 y mantendría su calificación Baa1

Para Perú, Moody’s proyecta un crecimiento de 3,0% en 2027, por debajo del 3,2% estimado para 2026. La moderación prevista no implica una revisión de su pronóstico: la tabla del informe indica que la calificadora no realizó ajustes respecto de su estimación de agosto.

La economía peruana conservaría la calificación soberana Baa1 con perspectiva estable. Moody’s estima un crecimiento de 3,4% para 2025, 3,2% para 2026, 3,0% para 2027 y 3,5% para 2028.

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El reporte sitúa al país entre los potenciales beneficiarios de una demanda elevada de minerales empleados en infraestructura digital, inteligencia artificial, redes eléctricas y transición energética. El cobre aparece como el principal eslabón de Perú con ese ciclo de inversión internacional.

La calificadora también prevé que la inflación promedio se ubique en 4,0% en 2026, 3,5% en 2027 y 2,7% en 2028. El objetivo del Banco Central de Reserva del Perú se mantiene en 2%, con un margen de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

Cerca del 90% de los bonos en circulación de las economías emergentes está denominado en moneda local. REUTERS/Rick Wilking/File Photo
Cerca del 90% de los bonos en circulación de las economías emergentes está denominado en moneda local. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

El Niño y una menor demanda de China figuran entre los riesgos

El informe advierte que un fenómeno de El Niño de intensidad inusual durante el primer semestre de 2027 podría afectar a América Latina mediante inundaciones y sequías. Los impactos podrían alcanzar a la agricultura, la generación eléctrica y la actividad económica regional.

Para Perú, un evento climático de ese tipo representaría un riesgo adicional en un escenario de crecimiento moderado. Moody’s también identifica como amenazas una desaceleración más pronunciada de la inversión global en infraestructura digital, un dólar estadounidense más fuerte de lo previsto y perturbaciones prolongadas en el comercio internacional.

El desempeño peruano también dependerá de la evolución de China, uno de los principales destinos de sus exportaciones mineras. Moody’s prevé que la economía china crezca 4,2% en 2027, frente al 4,5% proyectado para 2026, lo que podría moderar la demanda de materias primas.

América Latina registrará una mediana de crecimiento de 3,0% en 2027, por debajo del 3,7% estimado para el conjunto de mercados emergentes.
América Latina registrará una mediana de crecimiento de 3,0% en 2027, por debajo del 3,7% estimado para el conjunto de mercados emergentes.

América Latina crecería por debajo de otros mercados emergentes

Moody’s anticipa que América Latina tendrá el sesgo de crecimiento más débil entre las regiones emergentes. La mediana regional se ubicaría cerca de 3,0% en 2027, por debajo de la mediana de 3,7% prevista para el conjunto de mercados emergentes.

La calificadora atribuye esa diferencia a restricciones estructurales como menor inversión acumulada, baja productividad e informalidad laboral. Esos factores también pueden limitar la capacidad de los gobiernos de la región para reducir sus déficits fiscales y enfrentar choques externos.

En contraste, África subsahariana tendría un desempeño superior al de otros mercados frontera, apoyada por las materias primas y reformas recientes. Entre las economías de mayor tamaño, India mantendría una expansión de 7,0%, Brasil crecería 1,6% y México avanzaría 2,1% durante 2027.

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