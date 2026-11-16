Perú

Así luce la base aérea Las Palmas para la misa del papa León XIV

Algunas familias llegaron desde el sábado 14 de noviembre y acamparon en los exteriores del recinto militar para conseguir una ubicación favorable

Ciudadanos de diferentes regiones del Perú también viajaron hasta la capital para participar en la celebración eucarística (Créditos: ANDINA/ Luis Iparraguirre)
Ciudadanos de diferentes regiones del Perú también viajaron hasta la capital para participar en la celebración eucarística (Créditos: ANDINA/ Luis Iparraguirre)
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La expectativa por la última misa del papa León XIV en el Perú se refleja en la multitudinaria concurrencia registrada en la base aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco. Durante las primeras horas de este lunes 16 de noviembre, miles de ciudadanos llegaron al recinto militar para participar en la celebración eucarística y despedir al santo padre antes de su retorno al Vaticano. Los diferentes bloques habilitados para recibir a los asistentes lucen repletos, mientras los fieles aguardan el inicio de una ceremonia que marcará el cierre de su visita apostólica al país.

Vista aérea de una multitud reunida en un terreno abierto dividido por una vía central con vehículos en circulación
Una caravana avanza entre una multitud congregada para la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas de Perú.

La presencia de ciudadanos comenzó mucho antes de la jornada central. Desde el sábado 14 de noviembre, algunas personas se instalaron en los exteriores de la base aérea con la intención de conseguir una ubicación favorable y asegurar su ingreso. Familias completas, jóvenes, adultos mayores y grupos parroquiales organizaron campamentos improvisados para pasar la noche y permanecer cerca de los accesos. Mochilas, mantas, alimentos, bebidas y sillas plegables formaron parte de los implementos que llevaron para soportar las largas horas de espera.

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Vista aérea de una multitud distribuida en una explanada con senderos delimitados y una plataforma circular
Una multitud se congrega en la base aérea de Las Palmas en Perú para asistir a la celebración de una misa.

La convocatoria también reunió a familias procedentes de diferentes distritos de Lima Metropolitana, así como a ciudadanos que viajaron desde otras regiones del Perú. Incluso llegaron visitantes de otros países, quienes aprovecharon la visita apostólica para acompañar al pontífice en su última actividad multitudinaria en territorio peruano. La diversidad de procedencias convirtió la jornada en un encuentro de fieles que compartieron una misma expectativa: despedir al papa León XIV y recibir su bendición antes de su partida.

<b>Fieles llegaron durante la madrugada y formaron largas colas</b>

La concurrencia aumentó considerablemente durante la noche del domingo y las primeras horas del lunes. Nuevos grupos de asistentes se acercaron a los diferentes ingresos de la instalación militar y se incorporaron a las filas que se extendieron por varias cuadras. La expectativa por ver al pontífice motivó a numerosas personas a salir de sus viviendas durante la madrugada, incluso después de haber descansado pocas horas.

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Vista aérea de una explanada con miles de personas sentadas en hileras frente a un gran estrado blanco techado
Miles de personas se congregan en la base aérea Las Palmas para asistir a la última misa oficial en Perú.

En los exteriores se observaron ciudadanos que aguardaban pacientemente junto a sus familiares, mientras otros buscaban orientación para identificar la puerta correspondiente a sus entradas. La concentración de personas generó un importante movimiento en los alrededores de la base aérea, donde se reunieron asistentes procedentes de distintos puntos del país y del extranjero.

Un hombre con sotana blanca y solideo saluda con la mano levantada desde un vehículo blanco abierto junto a otros ocupantes
El papa León XIV saluda a los asistentes desde su vehículo oficial antes de la misa en la base aérea Las Palmas, en Perú.

Dentro del recinto, los bloques destinados al público comenzaron a llenarse progresivamente hasta mostrar una importante concentración de fieles. Los asistentes ocuparon los espacios delimitados por estructuras metálicas y permanecieron atentos a las indicaciones del personal encargado de organizar el desplazamiento y la distribución de los ciudadanos.

La expectativa también se hizo evidente entre quienes llegaron acompañados de niños y adultos mayores. Muchos llevaron agua, alimentos y elementos para protegerse del sol, debido a que debían permanecer durante varias horas en un espacio abierto. La recomendación para los asistentes fue respetar las disposiciones de seguridad, evitar obstaculizar los pasillos y mantenerse en las zonas asignadas.

Vehículos blancos y negros avanzan por una pista despejada rodeada por una gran multitud de personas vestidas de blanco en un terreno abierto
El papa León XIV se traslada en el vehículo papal frente a miles de personas reunidas para la misa de clausura en la base aérea Las Palmas, en Perú.

Misa de León XIV en el Perú congrega a miles de fieles

La celebración eucarística en la Base Aérea Las Palmas constituye una de las actividades más esperadas de la última jornada del papa León XIV en territorio peruano. El encuentro permitirá que miles de ciudadanos participen de una ceremonia religiosa presidida por el pontífice, quien durante los últimos días recorrió diferentes ciudades y recibió numerosas muestras de afecto.

Personas con sombreros y gorras sostienen una pancarta roja con la inscripción El Corazón de Jesús
Asistentes con sombreros y pancartas se congregan en Las Palmas para la última misa del papa León XIV en Perú.

El santo padre visitó Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde sostuvo encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia católica, comunidades religiosas y ciudadanos. Cada parada estuvo acompañada de expresiones de cariño, música, danzas y mensajes de agradecimiento por su vínculo con el país.

La misa en Las Palmas representa, además, una oportunidad para que los fieles que no pudieron acompañarlo durante sus anteriores actividades se acerquen a despedirlo. La convocatoria reunió a personas que esperaron durante horas, incluso desde el día anterior, con la esperanza de verlo de cerca y recibir su bendición.

Tras esta celebración, el papa León XIV concluirá su visita apostólica al Perú y continuará con su itinerario de regreso al Vaticano. Para los asistentes, la jornada representa el último encuentro multitudinario con el pontífice antes de su partida, en medio de una convocatoria que convirtió los exteriores y el interior de la base aérea en un punto de concentración de miles de creyentes.

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