Los 3 premios que Sporting Cristal recibió tras proclamarse campeón de la Copa de la Liga 2026

Los 3 premios que recibió Sporting Cristal tras proclamarse campeón de la Copa de la Liga 2026. - créditos: Copa de la Liga

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Sporting Cristal celebró la Copa de la Liga 2026 tras imponerse a Alianza Atlético en el estadio Mansiche de Trujillo, un partido en el que los ‘rimenses’ sufrieron más de la cuenta, pero lograron resolverlo y obtuvieron un impulso antes de la última fecha del Torneo Clausura.

La conquista dejó tres premios para el club: una bolsa económica de USD 200 mil dólares (más de 680 mil soles), dos puntos para la tabla acumulada de la temporada 2027 y la clasificación a la Recopa Peruana, prevista para inicios del próximo año.

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El reconocimiento financiero fue uno de los resultados directos de la campaña del elenco ‘celeste’ en este certamen. La cifra quedó respaldada por los patrocinadores y permitirá que la directiva le saque provecho para el desarrollo de la institución, reforzar el plantel con las contrataciones y para la repartición de premios por esta consagración.

Sporting Cristal se consagró campeón de la Copa de la Liga 2026 tras vencer a Alianza Atlético en Trujillo. - créditos: Copa de la Liga

La organización de la Copa de la Liga no solo entregó un trofeo y un premio económico. Sporting Cristal también recibió dos puntos que se registrarán en la tabla acumulada de la temporada 2027. Ese beneficio ubica la consagración dentro de una planificación que excede el actual curso y le daría un plus en caso se ubique en los primeros puestos.

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El tercer premio será la clasificación a la Recopa Peruana. La escuadra ‘bajopontina’ disputará ese certamen ante el campeón de la Liga 1 2026, según la proyección establecida para el inicio del próximo año.

El encuentro reunirá a los ganadores de dos torneos del fútbol peruano. Sporting Cristal ya aseguró su lugar, mientras que todavía resta conocer al equipo que levantará el título de la Liga 1 2026, que incluso podría llevárselo automáticamente si es que sale campeón nacional.

Goles y resumen del triunfo 'celeste' ante los 'churres' en el estadio Mansiche de Trujillo. (Video: Bicolor )

¿Qué dijo Roberto Mosquera tras campeonar la Copa de la Liga?

Por otro lado, el técnico Roberto Mosquera destacó la evolución que tuvo Sporting Cristal desde su llegada. El entrenador situó la conquista como el resultado de un proceso que comenzó cinco meses atrás y que tuvo respaldo de los jugadores. “Creo que hemos formado un buen equipo y los resultados son esos. Era impensado esto cuando llegamos hace cinco meses. El fútbol tiene estas cosas, por eso vivimos enamorados del fútbol”, afirmó para Bicolor+.

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El DT peruano sostuvo que los futbolistas mantuvieron la confianza en la propuesta de trabajo. “Para mí es muy grato porque es el amor de mi vida. Jugar desde los 12 años, me enseñaron a ganar todo, ser buena persona y creo que esto es el esfuerzo de los jugadores que creyeron en una idea que tuvimos. Siempre creyeron en el proyecto, en los momentos más duros, cuando la crítica era ácida”, señaló.

Mosquera también explicó la exigencia que asume Sporting Cristal en cada torneo que disputa, sobre todo en la Copa de la Liga, la que encararon con mucha seriedad. “No puedo aconsejar a los demás equipos, pero la hinchada sabe que en cualquier torneo, así sea de bolitas, Cristal tiene que ganarlo. Respetamos un torneo y el campeonato viene por eso”, dijo.

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Roberto Mosquera celebró la consecución de Sporting Cristal de la Copa de la Liga con su comando técnico. - créditos: Copa de la Liga

El entrenador de 70 años señaló que la campaña tuvo altibajos y que el recorrido incluyó viajes a distintos escenarios. “Hemos ido a lugares insospechados y a mí me encanta este tipo de campeonatos”, afirmó.

Sobre su continuidad, Roberto Mosquera recordó que su contrato termina al finalizar el año. El DT indicó que su futuro se definirá más adelante, aunque dejó claro que el equipo todavía tiene el partido clave ante Cienciano. “Yo termino contrato a fin de año”, manifestó. “Ya dependemos de otros resultados, esa es la verdad, pero lo que hemos hecho es loable”, completó.

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