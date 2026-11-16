Más de 400 mil personas se dedican a la artesanía en Perú y el 76% son mujeres: feria en Lima reunirá a expositores de 25 regiones

La artesanía en Perú reúne a más de 400 mil personas y el 76% de quienes ejercen esta actividad son mujeres, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). En ese contexto, la cartera organizará la Feria Nacional De Nuestras Manos 2026, que reunirá a representantes de las 25 regiones del país en Lima entre el 21 y el 30 de noviembre.
El encuentro se realizará en el Parque Alfredo Salazar, junto al centro comercial Larcomar, en Miraflores, y tendrá ingreso gratuito. La feria contará con 96 stands, donde los expositores pondrán a la venta textiles, cerámica, joyería, artículos de fibras vegetales y otras piezas elaboradas con técnicas tradicionales.
PUBLICIDAD
El evento prevé la participación de 92 unidades económicas artesanales. El grupo incluye nueve asociaciones, nueve empresas artesanales, una cooperativa y 73 personas naturales. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estimó, además, que la actividad alcanzará a más de 368 beneficiarios indirectos.
La textilería concentra cerca de dos tercios de la actividad artesanal
El Mincetur estima que la población artesanal asciende a 412.693 personas, de las cuales 85.285 figuran en el Registro Nacional del Artesano. La actividad constituye una fuente de ingresos para talleres familiares, asociaciones y pequeños negocios distribuidos en distintas regiones.
La textilería agrupa el 65,54% de los artesanos identificados por el ministerio. Las manufacturas con fibras vegetales representan el 9,15%, mientras que la cerámica concentra el 6,46%. También tienen presencia la joyería, la imaginería, el tallado, la elaboración de máscaras, los juguetes y la bisutería.
PUBLICIDAD
La mayor concentración de artesanos se encuentra en la sierra, donde se ubica el 66,9% del total. Cusco, Ayacucho y Puno figuran entre las regiones con mayor presencia de esta actividad, vinculada tanto a la producción para el mercado interno como a la oferta turística y las ventas al exterior.
Del total estimado, el 56,6% se dedica exclusivamente a la artesanía. La participación femenina tiene un peso central dentro del sector: tres de cada cuatro artesanos son mujeres, de acuerdo con los datos oficiales.
Las exportaciones llegaron a USD 19,8 millones entre enero y julio de 2025
La actividad también tiene presencia en los mercados internacionales. Las exportaciones peruanas de artesanía sumaron USD 19,8 millones entre enero y julio de 2025, según cifras de la Asociación de Exportadores (Adex). Los envíos llegaron a 43 países durante ese período.
PUBLICIDAD
Estados Unidos fue el principal destino, con compras por USD 12 millones, equivalentes al 60,6% del total exportado. Canadá ocupó el segundo puesto, con USD 1,7 millones, seguido por Alemania, Suiza y Japón.
Entre los productos que concentraron la demanda externa estuvieron los juguetes, los suéteres de algodón y lana, las estatuillas de cerámica, los cárdigans y los artículos de cestería. En 2024, las exportaciones artesanales alcanzaron USD 38,9 millones.
La feria reunirá a expositores de las 25 regiones del país
La edición 2026 de De Nuestras Manos buscará facilitar la venta directa de los productores y acercar su oferta a consumidores de Lima. Además de los espacios comerciales, contará con una zona destinada a niños.
PUBLICIDAD
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que la feria abrirá durante diez días, desde el 21 de noviembre, con participación de artesanos procedentes de todo el país. La programación incluirá productos de distintas técnicas y materiales, con una oferta que abarca desde prendas textiles hasta piezas decorativas y accesorios.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD