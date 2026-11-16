Más de 400 mil personas se dedican a la artesanía en Perú y el 76% son mujeres: feria en Lima reunirá a expositores de 25 regiones

El evento es una ocasión para destacar el aporte de comunidades que mantienen vivas tradiciones y promueven el desarrollo local mediante la producción artesanal y la transmisión de saberes generacionales (Peru Travel)

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La artesanía en Perú reúne a más de 400 mil personas y el 76% de quienes ejercen esta actividad son mujeres, según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). En ese contexto, la cartera organizará la Feria Nacional De Nuestras Manos 2026, que reunirá a representantes de las 25 regiones del país en Lima entre el 21 y el 30 de noviembre.

El encuentro se realizará en el Parque Alfredo Salazar, junto al centro comercial Larcomar, en Miraflores, y tendrá ingreso gratuito. La feria contará con 96 stands, donde los expositores pondrán a la venta textiles, cerámica, joyería, artículos de fibras vegetales y otras piezas elaboradas con técnicas tradicionales.

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El evento prevé la participación de 92 unidades económicas artesanales. El grupo incluye nueve asociaciones, nueve empresas artesanales, una cooperativa y 73 personas naturales. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estimó, además, que la actividad alcanzará a más de 368 beneficiarios indirectos.

Estados Unidos se consolidó como el principal destino de la artesanía nacional con compras por USD 12 millones.

La textilería concentra cerca de dos tercios de la actividad artesanal

El Mincetur estima que la población artesanal asciende a 412.693 personas, de las cuales 85.285 figuran en el Registro Nacional del Artesano. La actividad constituye una fuente de ingresos para talleres familiares, asociaciones y pequeños negocios distribuidos en distintas regiones.

La textilería agrupa el 65,54% de los artesanos identificados por el ministerio. Las manufacturas con fibras vegetales representan el 9,15%, mientras que la cerámica concentra el 6,46%. También tienen presencia la joyería, la imaginería, el tallado, la elaboración de máscaras, los juguetes y la bisutería.

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La mayor concentración de artesanos se encuentra en la sierra, donde se ubica el 66,9% del total. Cusco, Ayacucho y Puno figuran entre las regiones con mayor presencia de esta actividad, vinculada tanto a la producción para el mercado interno como a la oferta turística y las ventas al exterior.

Del total estimado, el 56,6% se dedica exclusivamente a la artesanía. La participación femenina tiene un peso central dentro del sector: tres de cada cuatro artesanos son mujeres, de acuerdo con los datos oficiales.

La sierra agrupa el 66,9% de los artesanos peruanos, con fuerte presencia en Cusco, Ayacucho y Puno.

Las exportaciones llegaron a USD 19,8 millones entre enero y julio de 2025

La actividad también tiene presencia en los mercados internacionales. Las exportaciones peruanas de artesanía sumaron USD 19,8 millones entre enero y julio de 2025, según cifras de la Asociación de Exportadores (Adex). Los envíos llegaron a 43 países durante ese período.

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Estados Unidos fue el principal destino, con compras por USD 12 millones, equivalentes al 60,6% del total exportado. Canadá ocupó el segundo puesto, con USD 1,7 millones, seguido por Alemania, Suiza y Japón.

Entre los productos que concentraron la demanda externa estuvieron los juguetes, los suéteres de algodón y lana, las estatuillas de cerámica, los cárdigans y los artículos de cestería. En 2024, las exportaciones artesanales alcanzaron USD 38,9 millones.

La textilería concentra el 65,54% de los artesanos identificados por las autoridades comerciales.

La feria reunirá a expositores de las 25 regiones del país

La edición 2026 de De Nuestras Manos buscará facilitar la venta directa de los productores y acercar su oferta a consumidores de Lima. Además de los espacios comerciales, contará con una zona destinada a niños.

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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que la feria abrirá durante diez días, desde el 21 de noviembre, con participación de artesanos procedentes de todo el país. La programación incluirá productos de distintas técnicas y materiales, con una oferta que abarca desde prendas textiles hasta piezas decorativas y accesorios.