Papa León XIV recibió la camiseta de Sport Boys con su nombre: así fue el especial momento en su visita al Callao

El alcalde del Callao le entrega al Papa León XIV una camiseta del Spprt Boys con su nombre

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El papa León XIV protagonizó un momento especial durante su visita al Callao este lunes 16 de noviembre, en la última jornada de su recorrido apostólico por el Perú. El sumo pontífice recibió una camiseta de Sport Boys con su nombre, un obsequio que no pasó desapercibido entre los fieles y ciudadanos que se congregaron para acompañarlo en el primer puerto.

La entrega estuvo a cargo del alcalde provincial del Callao, César Pérez, quien le hizo llegar la indumentaria rosada como muestra del cariño de la población chalaca. El Santo Padre recibió la camiseta y no dudó en lucirla frente a las personas que aguardaban su paso, protagonizando una escena que unió la visita papal con uno de los símbolos deportivos más representativos de la provincia constitucional.

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Papa León XIV lució la camiseta de Sport Boys durante su visita al Callao

El gesto se produjo en medio de las actividades que cumplió León XIV en el primer puerto, donde fue recibido por numerosas familias, niños y adultos mayores que salieron a las calles para saludarlo. La presencia del pontífice generó muestras de emoción y cánticos a lo largo de su recorrido, en una jornada marcada por el entusiasmo de los vecinos del primer puerto.

La camiseta de Sport Boys llevaba el nombre de León XIV y representó un obsequio con un significado especial para la identidad deportiva chalaca. El club ‘rosado’ es uno de los equipos históricos del fútbol peruano y mantiene un fuerte vínculo con el Callao, por lo que la entrega de su indumentaria se convirtió en uno de los detalles más llamativos de la jornada.

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El alcalde del Callao, César Pérez, le entregó la camiseta de Sport Boys al Papa León XIV personalizada con su nombre. Crédito: Captura

La presencia del Santo Padre en el primer puerto formó parte de su agenda de despedida del Perú. Durante la mañana, visitó la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde compartió con los residentes y el personal de la institución. Posteriormente, se trasladó a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, para celebrar la misa de clausura de su viaje apostólico.

La visita también tuvo un significado especial por el vínculo que León XIV mantiene con el Callao. Antes de asumir el pontificado, Robert Prevost desarrolló labores pastorales en el país y estuvo relacionado con distintas comunidades peruanas. Su regreso al primer puerto, en el cierre de su recorrido, estuvo acompañado por una multitud que buscó expresarle su afecto.

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De esta manera, el regalo de la camiseta rosada se sumó a los momentos particulares que dejó la visita del papa León XIV al Perú, una gira que recorrió distintas regiones y que concluyó este lunes 16 de noviembre con actividades en Lima y el Callao.

Sport Boys se alista para recibir su centenario en el 2027. Crédito: Prensa SBA

La bendición rumbo al centenario de Sport Boys

El regalo de la camiseta también adquiere un significado especial por el momento que atraviesa Sport Boys, que se prepara para celebrar sus 100 años de historia en el 2027. La institución rosada, fundada el 28 de julio de 1927, se acerca a una fecha histórica para el fútbol chalaco y sus hinchas, que esperan con ilusión la llegada de su primer centenario.

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En ese contexto, el encuentro con el papa León XIV se convirtió en una postal especial para el club y su comunidad. La camiseta rosada llegó hasta las manos del sumo pontífice en el marco de su visita al Callao, en un gesto que los seguidores del equipo pueden interpretar como una bendición simbólica en la antesala de sus cien años de vida institucional.