Perú Deportes

Papa León XIV recibió la camiseta de Sport Boys con su nombre: así fue el especial momento en su visita al Callao

El alcalde César Pérez tuvo este gesto con el sumo pontífice, quien no dudó en lucir la indumentaria rosada ante los fieles y ciudadanos que se congregaron para acompañarlo durante su recorrido por el primer puerto

El alcalde del Callao le entrega al Papa León XIV una camiseta del Spprt Boys con su nombre
Guardar

El papa León XIV protagonizó un momento especial durante su visita al Callao este lunes 16 de noviembre, en la última jornada de su recorrido apostólico por el Perú. El sumo pontífice recibió una camiseta de Sport Boys con su nombre, un obsequio que no pasó desapercibido entre los fieles y ciudadanos que se congregaron para acompañarlo en el primer puerto.

La entrega estuvo a cargo del alcalde provincial del Callao, César Pérez, quien le hizo llegar la indumentaria rosada como muestra del cariño de la población chalaca. El Santo Padre recibió la camiseta y no dudó en lucirla frente a las personas que aguardaban su paso, protagonizando una escena que unió la visita papal con uno de los símbolos deportivos más representativos de la provincia constitucional.

PUBLICIDAD

Papa León XIV lució la camiseta de Sport Boys durante su visita al Callao

El gesto se produjo en medio de las actividades que cumplió León XIV en el primer puerto, donde fue recibido por numerosas familias, niños y adultos mayores que salieron a las calles para saludarlo. La presencia del pontífice generó muestras de emoción y cánticos a lo largo de su recorrido, en una jornada marcada por el entusiasmo de los vecinos del primer puerto.

La camiseta de Sport Boys llevaba el nombre de León XIV y representó un obsequio con un significado especial para la identidad deportiva chalaca. El club ‘rosado’ es uno de los equipos históricos del fútbol peruano y mantiene un fuerte vínculo con el Callao, por lo que la entrega de su indumentaria se convirtió en uno de los detalles más llamativos de la jornada.

PUBLICIDAD

El alcalde del Callao, César Pérez, le entregó la camiseta de Sport Boys al Papa León XIV personalizada con su nombre.
El alcalde del Callao, César Pérez, le entregó la camiseta de Sport Boys al Papa León XIV personalizada con su nombre. Crédito: Captura

La presencia del Santo Padre en el primer puerto formó parte de su agenda de despedida del Perú. Durante la mañana, visitó la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde compartió con los residentes y el personal de la institución. Posteriormente, se trasladó a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, para celebrar la misa de clausura de su viaje apostólico.

La visita también tuvo un significado especial por el vínculo que León XIV mantiene con el Callao. Antes de asumir el pontificado, Robert Prevost desarrolló labores pastorales en el país y estuvo relacionado con distintas comunidades peruanas. Su regreso al primer puerto, en el cierre de su recorrido, estuvo acompañado por una multitud que buscó expresarle su afecto.

De esta manera, el regalo de la camiseta rosada se sumó a los momentos particulares que dejó la visita del papa León XIV al Perú, una gira que recorrió distintas regiones y que concluyó este lunes 16 de noviembre con actividades en Lima y el Callao.

Sport Boys se alista para recibir su centenario en el 2027.
Sport Boys se alista para recibir su centenario en el 2027. Crédito: Prensa SBA

La bendición rumbo al centenario de Sport Boys

El regalo de la camiseta también adquiere un significado especial por el momento que atraviesa Sport Boys, que se prepara para celebrar sus 100 años de historia en el 2027. La institución rosada, fundada el 28 de julio de 1927, se acerca a una fecha histórica para el fútbol chalaco y sus hinchas, que esperan con ilusión la llegada de su primer centenario.

En ese contexto, el encuentro con el papa León XIV se convirtió en una postal especial para el club y su comunidad. La camiseta rosada llegó hasta las manos del sumo pontífice en el marco de su visita al Callao, en un gesto que los seguidores del equipo pueden interpretar como una bendición simbólica en la antesala de sus cien años de vida institucional.

Temas Relacionados

Papa León XIVPapa León XIV en PerúSport Boysperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los 3 premios que Sporting Cristal recibió tras proclamarse campeón de la Copa de la Liga 2026

El conjunto ‘rimense’ alzó el trofeo del título creado por la FPF este año y engrosó su vitrina, pero también percibió una suculenta ganancia, además de otras satisfacciones

Los 3 premios que Sporting Cristal recibió tras proclamarse campeón de la Copa de la Liga 2026

Pedro Gallese elogió a Maxloren Castro tras su primer gol con la selección peruana: “Sé que ha trabajado mucho para ese momento”

El arquero elogió al joven extremo de Sporting Cristal tras convertir su primer gol con la ‘bicolor’ en el amistoso ante Bolivia. Además, analizó el rendimiento del equipo y de la posibilidad de regresar a Alianza Lima

Pedro Gallese elogió a Maxloren Castro tras su primer gol con la selección peruana: “Sé que ha trabajado mucho para ese momento”

Fernanda Tomé vuelve con éxito a la Liga Peruana de Vóley y se ilusiona con Deportivo Soan: “Podemos hacer historia”

Tras aportar 16 puntos en la victoria ante Rebaza Acosta, ‘Tomezinha’ contó cómo vivió su rápida adaptación al equipo, destacó el potencial de sus compañeras y aseguró que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera

Fernanda Tomé vuelve con éxito a la Liga Peruana de Vóley y se ilusiona con Deportivo Soan: “Podemos hacer historia”

Hernán Barcos celebró la Copa de la Liga con Sporting Cristal, pero ambiciona el título nacional: “Estamos peleando por todo”

El ‘Pirata’ fue partícipe de los festejos del cuadro ‘celeste’ tras el triunfo sobre Alianza Atlético en Trujillo, aunque espera ganar el Torneo Clausura y la Liga 1. También respondió por su continuidad en el club

Hernán Barcos celebró la Copa de la Liga con Sporting Cristal, pero ambiciona el título nacional: “Estamos peleando por todo”

Pelea por el descenso en Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por la permanencia

Dos compromisos se disputarán este lunes y podrían definir el futuro de los clubes que buscan conservar su lugar en la máxima categoría. El desenlace quedará pendiente hasta el sábado 21

Pelea por el descenso en Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por la permanencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

“Jurado de porquería”: López Aliaga arremete contra el JNE y acusa a Roberto Burneo de ser “cómplice de una mafia”

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

ENTRETENIMIENTO

Monjas se emocionaron y bailaron en los ensayos de Grupo 5 para despedir al papa León XIV

Monjas se emocionaron y bailaron en los ensayos de Grupo 5 para despedir al papa León XIV

Grupo 5 ante el papa León XIV: los ensayos del mix de música cristiana en cumbia para despedir al santo padre

Piura: van con pasajeros vuelca en quebrada Río Seco pese a las alertas y crece la preocupación en Morropón

Susan Villanueva revela supuesto embarazo de Monserrat Seminario y lanza indirecta sobre la paternidad: ¿Melcochita tendrá otra hija?

Aldo Miyashiro abre la puerta a trabajar otra vez con Érika Villalobos tras 'Perdóname'

DEPORTES

Los 3 premios que Sporting Cristal recibió tras proclamarse campeón de la Copa de la Liga 2026

Los 3 premios que Sporting Cristal recibió tras proclamarse campeón de la Copa de la Liga 2026

Pedro Gallese elogió a Maxloren Castro tras su primer gol con la selección peruana: “Sé que ha trabajado mucho para ese momento”

Fernanda Tomé vuelve con éxito a la Liga Peruana de Vóley y se ilusiona con Deportivo Soan: “Podemos hacer historia”

Hernán Barcos celebró la Copa de la Liga con Sporting Cristal, pero ambiciona el título nacional: “Estamos peleando por todo”

Pelea por el descenso en Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por la permanencia