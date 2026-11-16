Perú

Monjas se emocionaron y bailaron en los ensayos de Grupo 5 para despedir al papa León XIV

Videos difundidos en redes sociales registraron el momento en que ambas religiosas se emocionaron y acompañaron con alegría las pruebas de sonido de la agrupación lambayecana

Dos monjas se emocionaron al unirse a la alabanza durante los ensayos de Grupo 5
Dos monjas se emocionaron al unirse a la alabanza durante los ensayos de Grupo 5
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Monjas se conmovieron y se unieron al ritmo de los ensayos de Grupo 5 en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde la orquesta prepara un repertorio de música cristiana adaptado a la cumbia para la despedida del papa León XIV. Las imágenes, difundidas en redes sociales, registraron la reacción de las religiosas mientras los músicos realizaban las pruebas previas a su presentación de este lunes 16 de noviembre.

El video muestra no solo al público emocionado, si no también a las religiosas bailando y alabando al ritmo de los instrumentos, alegres, durante uno de los ensayos de la agrupación lambayecana.

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La participación de Grupo 5 tendrá lugar después de la eucaristía. La orquesta presentará un mix de canciones religiosas llevadas al ritmo de la cumbia y, luego, interpretará cerca de cuatro temas de su repertorio habitual. Entre las canciones previstas figura “Motor y motivo”, una de las composiciones más reconocidas de la agrupación.

“Hosanna” y “Vamos caminando” son parte del repertorio preparado

Los ensayos difundidos en plataformas digitales permitieron identificar varias de las canciones seleccionadas para la presentación. “Hosanna”, “Vamos caminando”, “Santo es el Señor” y “Alma Misionera” forman parte de las piezas que Grupo 5 trabajó en el escenario instalado en Las Palmas.

Los músicos adaptaron melodías y letras asociadas con celebraciones litúrgicas a los instrumentos, coros y arreglos característicos de la orquesta. En las imágenes se observa a los integrantes durante las pruebas de sonido, con teclados, percusión, vientos y voces que acompañan las versiones preparadas para la jornada.

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La propuesta supone un cambio respecto del repertorio habitual del grupo, asociado a la cumbia peruana y a canciones de baile. Para esta ocasión, la agrupación optó por un listado ligado a la fe católica, en sintonía con la misa de despedida del papa León XIV.

La presencia de las religiosas en el ensayo añadió un momento distinto a la previa del evento. Las monjas siguieron la música desde un sector cercano al escenario y se sumaron a la alegría de escuchar cantar a la agrupación. Sus expresiones de júbilo quedaron registrados por asistentes y usuarios que compartieron el video en redes sociales, entre ellos el propio Pedro Loli.

“Tuvimos la prueba de sonido en Las Palmas y hasta las monjitas se pudieron ir a bailar. Qué alegría y bendiciones poder cantar en este día tan importante para el Perú y sobre todo será un gran recuerdo para mí y mi familia”, escribió el cantante.

Las religiosas fueron grabadas mientras seguían las versiones de canciones cristianas que la orquesta prepara para su actuación posterior a la misa en Las Palmas. TikTok Pedro Loli

La orquesta ensaya adaptaciones de músicas cristianas para su actuación tras la misa en la Base Aérea Las Palmas. Luego interpretará cerca de cuatro canciones de su repertorio, entre ellas “Motor y motivo”. TikTok

Grupo 5 cerrará la jornada después de la misa papal

La presentación de Grupo 5 se realizará al término de la eucaristía, cuyo acompañamiento litúrgico estará a cargo del Coro Interdiocesano. El conjunto musical ofrecerá el cierre artístico de una jornada que reunirá a fieles de distintas zonas del país en la Base Aérea Las Palmas.

Christian Yaipén, vocalista de la orquesta, señaló que trasladar los temas religiosos al lenguaje de la cumbia implicó varios días de preparación junto a sus hermanos Andy y Elmer Yaipén, así como con el resto de músicos.

Ha sido un reto importante para nosotros hacer la transformación, la adaptación a cumbia”, afirmó el cantante durante una de las pruebas de sonido. El intérprete indicó que el grupo buscó conservar el sentido original de las canciones pese al cambio de ritmo.

El artista también sostuvo que los arreglos fueron recibidos de forma favorable por las personas que presenciaron las primeras prácticas. “Lo hemos gozado mucho. Creo que el público abajo también, en la prueba de sonido, ha gozado mucho”, expresó.

La adaptación de los cantos religiosos se dio en medio de un operativo especial por la gran convocatoria prevista en Surco. La misa de despedida será la última actividad pública del pontífice en Perú antes de su traslado al Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, donde se realizará la ceremonia oficial previa a su vuelo hacia Roma.

Tras el mix de música cristiana, Grupo 5 interpretará canciones propias para cerrar su participación. “Motor y motivo” aparece entre los temas que la orquesta alista para ese tramo del espectáculo. La elección de esta canción permitirá unir el repertorio religioso preparado para la ocasión con una de las piezas de mayor identificación para los seguidores del grupo. El orden definitivo de las canciones no fue anunciado de manera oficial.

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