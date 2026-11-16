“¡Chimpún! ¡Callao!”: el papa León XIV se suma a la tradicional arenga chalaca y emociona a los fieles

El papa León XIV sorprendió a todos los chalacos al arengar el clásico 'Chimpum Callao' en su visita al primer puerto

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El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su visita al Callao al sumarse a una de las expresiones más representativas de la identidad chalaca. Desde los exteriores de la asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, el santo padre sorprendió a los asistentes al pronunciar tres veces el popular “¡Chimpún!”, mientras los fieles respondían con entusiasmo: “¡Callao!”. La escena desató una ovación entre los presentes, quienes celebraron el gesto del pontífice durante su última jornada en territorio peruano.

El intercambio se produjo cuando el líder de la Iglesia católica se disponía a despedirse de las personas que aguardaban su salida del establecimiento religioso. Con una sonrisa y ante la algarabía de los ciudadanos, Robert Prevost repitió la conocida arenga que identifica al primer puerto y que también está estrechamente vinculada con el Sport Boys, uno de los clubes más representativos de la provincia constitucional.

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“Muchas gracias por esta acogida. Es una alegría muy grande encontrarme de nuevo en el Callao con ustedes. Muchísimas gracias”, expresó el religioso, quien recibió aplausos y muestras de cariño después de sus palabras.

León XIV agradeció el cariño de los chalacos y manifestó su alegría por reencontrarse con los fieles durante su última jornada en el Perú - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

León XIV imparte bendición a las familias chalacas

Antes de continuar con sus actividades, el pontífice dedicó un mensaje especial a los asistentes y pidió la protección de Dios para sus seres queridos. Durante su intervención, mencionó a los hijos, las hijas, los niños pequeños, los enfermos y los adultos mayores, en una referencia especial a las personas que necesitan acompañamiento y cuidado.

“Vamos a pedir la bendición del Señor sobre cada uno de ustedes, sus familias, sus hijos, hijas, los niños pequeños, los enfermos, los ancianos. Dios camina con nosotros. Tengamos siempre esta fe en nuestro corazón”, manifestó.

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Posteriormente, impartió la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los presentes respondieron “Amén” y despidieron al santo padre con una nueva ovación. “Muchas gracias. Hasta pronto”, fueron sus últimas palabras antes de retirarse.

El alcalde del Callao le entrega al Papa León XIV una camiseta del Spprt Boys con su nombre

Papa León XIV recibe las llaves de la ciudad y una camiseta del Sport Boys

Minutos antes de este emotivo intercambio, el religioso recibió las llaves de la ciudad del Callao como reconocimiento durante su visita al asilo las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. La distinción representó un homenaje de las autoridades chalacas al pontífice, quien mantiene un vínculo especial con el Perú por sus años de servicio pastoral.

Asimismo, recibió una camiseta del Sport Boys, institución deportiva que representa una parte importante de la identidad del primer puerto. El obsequio reforzó el ambiente de cercanía entre el santo padre y los ciudadanos, quienes encontraron en su espontánea arenga una manera especial de despedirlo.

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Recomendaciones para asistir a la misa del papa

Para asistir a la misa del papa León XIV, es importante que los ciudadanos tomen algunas precauciones para evitar inconvenientes durante su permanencia en la base aérea Las Palmas. Se recomienda llegar con anticipación, llevar el documento de identidad y mantener a la mano la entrada correspondiente para facilitar el ingreso.

Asimismo, debido a la concentración de miles de personas y a las condiciones climáticas previstas para Lima, los asistentes deberían utilizar ropa ligera, gorros y protector solar para protegerse de la exposición al sol. También es importante mantenerse hidratados y llevar una botella de agua, siempre que las disposiciones de seguridad lo permitan.

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Las personas que acudan con niños, adultos mayores o familiares con movilidad reducida deben permanecer atentas a sus necesidades y evitar separarse del grupo. Finalmente, se recomienda identificar las rutas de acceso, respetar las indicaciones del personal de seguridad y no obstaculizar las vías de evacuación.