Perú

Solo quedan 5,600 m² disponibles: oficinas elegidas por estudios y agencias tienen cada vez menos espacio libre en Lima

Las oficinas boutique de la capital peruana redujeron su vacancia a 2,9% y elevaron sus rentas, de acuerdo con un informe de Cushman & Wakefield. ¿A cuánto?

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Las oficinas boutique concentran áreas de entre 100 y 500 metros cuadrados para firmas con equipos reducidos.
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El mercado de oficinas boutique Clase B de Lima cerró el tercer trimestre de 2026 con una tasa de vacancia de 2,9%, el menor nivel dentro de ese segmento y un punto porcentual por debajo del registrado en igual período de 2025. El dato refleja la escasez de espacios disponibles en un parque que no incorporó nuevos inmuebles durante el trimestre.

Según el informe de Cushman & Wakefield, el inventario total se mantuvo en 198.317 metros cuadrados. La absorción neta alcanzó 1.239 metros cuadrados, una cifra inferior a la de un año antes, aunque la consultora atribuyó ese resultado a la oferta limitada y no a una caída de la demanda.

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Al cierre del período, el segmento tenía poco más de 5.600 metros cuadrados disponibles. Esa superficie representa una porción acotada del stock total y restringe las opciones para empresas que buscan oficinas de menor escala, con ubicaciones consolidadas y estándares técnicos superiores a la media del mercado Clase B.

¿Qué es una oficina boutique?

Una oficina boutique suele ser una oficina pequeña o mediana, destinada a empresas que no necesitan una gran planta corporativa. Se diferencia por combinar superficies eficientes —por ejemplo, entre 100 y 500 metros cuadrados— con buena ubicación, diseño, servicios compartidos y espacios para recibir clientes.

Es una alternativa habitual para estudios de abogados, consultoras, agencias, empresas tecnológicas, firmas de servicios y compañías que abren una sede local con equipos reducidos.

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El nivel siguiente es la oficina corporativa tradicional, orientada a empresas que requieren más espacio para concentrar a decenas o cientos de empleados. Estas compañías pueden alquilar plantas completas, desde unos 500 o 1.000 metros cuadrados, dentro de edificios de mayor escala.

Por encima se ubican las torres Clase A o A+, que suelen albergar sedes de bancos, multinacionales y grandes compañías, con infraestructura técnica, seguridad, estacionamientos y áreas comunes más amplias.

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Miraflores acumuló 64 mil metros cuadrados de oficinas boutique y anotó una disponibilidad de apenas 0,2%.

Miraflores tiene apenas 0,2% de oficinas boutique disponibles

Miraflores concentró el mayor volumen de inventario del mercado boutique, con cerca de 64 mil metros cuadrados. A la vez, presentó la disponibilidad más baja entre los submercados analizados: solo 0,2% de vacancia.

El segundo mayor inventario se ubicó en Santiago de Surco, con 38 mil metros cuadrados, seguido por Magdalena del Mar, que sumó 29 mil metros cuadrados. Ambos distritos registraron tasas de desocupación inferiores a 3,1%, de acuerdo con el reporte.

La absorción del trimestre se concentró en Santiago de Surco y Miraflores, dos de los principales polos corporativos de la capital peruana. La menor cantidad de espacios libres en esas zonas limitó la posibilidad de nuevas colocaciones de mayor tamaño.

Los únicos submercados con una disponibilidad más amplia fueron Barranco, con una vacancia de 14,4%, y Surquillo, con 10,2%. Esas tasas contrastan con el ajuste que atraviesan Miraflores, Santiago de Surco y Magdalena del Mar, donde la oferta disponible se redujo hasta niveles bajos.

La renta promedio subió 20,2% frente al tercer trimestre de 2025

La falta de oferta se trasladó a los valores de alquiler. La renta pedida promedio ponderada llegó a USD 19,6 por metro cuadrado, lo que implicó una suba de 20,2% respecto del tercer trimestre de 2025.

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El precio promedio de alquiler trepó 20,2% interanual y se situó en 19,6 dólares por metro cuadrado.

El precio de venta, por su parte, se ubicó en USD 2.161 por metro cuadrado. Cushman & Wakefield vinculó los valores con el perfil de este producto, que suele incluir áreas comunes, especificaciones técnicas y superficies más eficientes que otros edificios de la categoría Clase B.

El mercado de oficinas boutique reúne inmuebles corporativos con metrajes acotados, orientados a compañías que priorizan ubicaciones cercanas a zonas comerciales, servicios y redes de transporte. La baja disponibilidad puede sostener la presión sobre las rentas mientras no ingresen nuevos proyectos al inventario.

Cinco de los siete proyectos Clase B pertenecen al segmento boutique

La cartera futura muestra una mayor presencia de este tipo de inmuebles. De los siete proyectos de oficinas Clase B que están en construcción o en etapa de planificación en Lima, cinco corresponden al segmento boutique.

Esa proporción indica que los desarrolladores identifican una demanda persistente por oficinas de dimensiones eficientes, aunque la nueva oferta todavía no impactó en los indicadores del tercer trimestre. Hasta entonces, la disponibilidad limitada continuará como uno de los factores centrales para la evolución de los precios y la ocupación en el segmento.

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