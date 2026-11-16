Multitudinaria despedida al Papa León XIV en Perú: Cerca de dos millones de fieles se congregan para su última misa

La base aérea Las Palmas se encuentra abarrotada de fieles que buscan ver al papa León XIV que pasea con su papamóvil por todos los bloques antes de oficiar la santa misa

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El Perú vive uno de los acontecimientos religiosos más multitudinarios de los últimos años. El papa León XIV llegó este lunes a la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Santiago de Surco, para presidir la última Santa Misa de su visita apostólica al país. Cerca de dos millones de fieles esperan participar en esta celebración y escuchar las palabras del pontífice antes de que abandone territorio peruano para regresar a Roma.

Desde las primeras horas de la mañana, miles de personas comenzaron a congregarse en los alrededores del recinto militar. Familias enteras, jóvenes, adultos mayores, delegaciones religiosas y peregrinos procedentes de diferentes regiones del país llegaron con banderas, imágenes religiosas y pancartas para acompañar al Santo Padre en su despedida.

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Una mujer y dos niños saludan entre la multitud reunida en Las Palmas durante la misa del papa León XIV en Perú.

La magnitud de la convocatoria se hizo evidente conforme avanzaban las horas. Los espacios habilitados dentro de la base aérea quedaron abarrotados de asistentes, mientras que miles de personas permanecían todavía en los exteriores, con la esperanza de conseguir ingresar y participar de la celebración eucarística.

Las imágenes aéreas muestran una multitud que ocupa prácticamente todos los sectores habilitados del recinto. Las filas de asistentes se extienden alrededor de los corredores centrales, mientras los equipos de seguridad y voluntarios mantienen despejados los espacios destinados al desplazamiento del pontífice.

Para muchos de los presentes, esta será la última oportunidad de ver personalmente a León XIV durante su paso por el Perú.

Asistentes con sombreros y pancartas se congregan en Las Palmas para la última misa del papa León XIV en Perú.

Papa León XIV recorre todos los cuadrantes de Las Palmas a bordo del papamóvil

Antes del inicio de la Santa Misa, el papa León XIV protagonizó uno de los momentos más esperados por los asistentes: recorrió los diferentes cuadrantes de la Base Aérea Las Palmas a bordo del papamóvil.

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El vehículo papal avanzó por los corredores habilitados entre los sectores donde se encontraban los fieles. Desde ambos lados del recorrido, miles de personas levantaron sus manos, banderas y teléfonos celulares para saludar al pontífice y registrar su paso.

Pope Leo touches a child as he arrives in the popemobile to celebrate Mass at Las Palmas Air Base on the final day of his visit to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, during his 12-day trip to South America, in Lima, Peru, November 16, 2026. REUTERS/Yara Nardi

León XIV respondió a las muestras de cariño con saludos y bendiciones. Durante el trayecto, el Santo Padre pudo observar la enorme concentración de personas que llegó hasta el recinto para acompañarlo en su última actividad pública en el país.

Las imágenes del recorrido muestran al papamóvil avanzando lentamente por los pasillos centrales, rodeado por personal de seguridad y voluntarios que resguardaban el desplazamiento. A ambos lados, los asistentes levantaban los brazos y buscaban acercarse lo más posible al vehículo para recibir un saludo del pontífice.

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Pope Leo waves to the crowd as he arrives on the popemobile to celebrate Mass at Las Palmas Air Base on the final day of his visit to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, during his 12-day trip to South America, in Lima, Peru, November 16, 2026. Picture taken with a slow shutter speed. REUTERS/Pilar Olivares

El recorrido permitió que personas ubicadas en distintos sectores pudieran verlo de cerca. La emoción se hizo evidente entre quienes aguardaban desde temprano y que, después de varias horas de espera, finalmente tuvieron la oportunidad de observarlo durante su paso por el recinto.

La bendición del Santo Padre fue uno de los momentos más significativos de este recorrido, que antecedió a la celebración eucarística con la que culminará su visita apostólica.

Pope Leo arrives to celebrate Mass at Las Palmas Air Base on the final day of his visit to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, during his 12-day trip to South America, in Lima, Peru, November 16, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Base Aérea Las Palmas luce completamente abarrotada por la llegada de miles de peregrinos

La convocatoria para la última misa del papa León XIV ha convertido a la Base Aérea Las Palmas en el centro de atención de la jornada. Los espacios habilitados para recibir a los fieles muestran una multitud que ocupa las diferentes zonas del recinto.

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Una multitud de personas se congrega en la base aérea Las Palmas con motivo de la misa del papa León XIV en Perú.

Las imágenes desde el aire permiten dimensionar la magnitud de la concentración. Los asistentes se encuentran distribuidos en grandes sectores, separados por corredores de circulación y espacios destinados a la organización de la ceremonia.

El color blanco de la vestimenta de numerosos asistentes predomina en el recinto, mientras que las banderas peruanas y de otros países aparecen entre la multitud. También se observan grupos de personas que llegaron organizados desde parroquias, comunidades religiosas y diferentes localidades.

Una multitud se congrega en la base aérea de Las Palmas en Perú para asistir a la celebración de una misa.

Miles de personas se congregan en la base aérea Las Palmas para asistir a la última misa oficial en Perú.

Sin embargo, no todos lograron ingresar. Miles de fieles permanecen en los exteriores de la base aérea y esperan la posibilidad de acceder al recinto para participar en la misa. Muchos llegaron con anticipación y permanecen atentos a las indicaciones del personal encargado de la organización y la seguridad.

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La expectativa está centrada en escuchar la homilía del pontífice y recibir su bendición en esta última celebración antes de su retorno a Italia.

El vehículo papal recorre los pasillos centrales delimitados entre los asistentes a la misa de León XIV en Las Palmas, Perú.

Una caravana avanza entre una multitud congregada para la misa del papa León XIV en la base aérea Las Palmas de Perú.

Fieles de diferentes regiones y de otros países llegaron a Lima para despedir al papa León XIV

La multitudinaria convocatoria no reúne únicamente a residentes de Lima y Callao. La visita apostólica del pontífice motivó el desplazamiento de personas de diferentes regiones del país, que viajaron para participar en alguno de sus encuentros públicos.

Durante los últimos días, León XIV recorrió Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades donde recibió muestras de cariño y protagonizó encuentros con comunidades religiosas, misioneros, jóvenes y representantes de los pueblos amazónicos.

Faithful record with their mobile phones, on the day of Pope Leo's Mass at Las Palmas Air Base on the final day of his visit to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, during his 12-day trip to South America, in Lima, Peru, November 16, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Su vínculo con Chiclayo, donde desarrolló parte importante de su trayectoria pastoral, convirtió esa escala en uno de los momentos más especiales de su visita. Posteriormente, su paso por Cusco y Pucallpa permitió que otras comunidades tuvieran la oportunidad de recibirlo.

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Ahora, en Lima, miles de personas buscan acompañarlo en el cierre de su recorrido por el país. La misa en Las Palmas representa el último encuentro multitudinario y una oportunidad para expresar el agradecimiento por su visita.

A woman reacts, on the day of Pope Leo's Mass at Las Palmas Air Base on the final day of his visit to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, during his 12-day trip to South America, in Lima, Peru, November 16, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

¿Qué se espera del último mensaje del papa León XIV en el Perú?

La homilía de León XIV concentra la atención de los asistentes y de millones de personas que siguen la cobertura de su visita apostólica.

Después de seis días de actividades, encuentros y celebraciones religiosas, se espera que el pontífice comparta una reflexión final dirigida a los católicos peruanos y a todos quienes participaron en las actividades de su recorrido.

En su última intervención pública en la casa de acogida de adultos mayores del Callao, el Santo Padre dejó un mensaje sobre la necesidad de proteger a los más vulnerables, combatir el individualismo y multiplicar las obras de solidaridad.

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A faithful holds a placard reading: "Welcome to Peru!", on the day of Pope Leo's Mass at Las Palmas Air Base on the final day of his visit to Peru, where he previously served as a missionary and bishop, during his 12-day trip to South America, in Lima, Peru, November 16, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

“Perú necesita más oasis fraternos y menos desiertos individualistas”, expresó durante ese encuentro.

También pidió defender a los niños, jóvenes y adultos mayores, y recordó que la fe debe expresarse mediante acciones concretas de servicio y cuidado hacia los demás.

Sus palabras en Las Palmas serán especialmente esperadas por los fieles, que aguardan un último mensaje antes de su partida.

León XIV se despedirá del Perú y viajará a Roma después de la multitudinaria misa

La celebración en la Base Aérea Las Palmas será el acto central del último día de la visita apostólica del papa León XIV al Perú.

Después de presidir la Santa Misa, el pontífice se trasladará a la Base Aeronaval del Callao, donde participará en la ceremonia oficial de despedida junto a las autoridades.

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Posteriormente, abordará el avión que lo llevará de regreso a Roma, poniendo fin a una visita que movilizó a miles de personas en distintas regiones del país.

Su recorrido por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa quedará marcado por las multitudinarias concentraciones, los encuentros pastorales y las muestras de afecto de los peruanos.

En Las Palmas, el último saludo del papamóvil y la bendición a los miles de asistentes representan el cierre de una visita histórica. Los fieles esperan ahora escuchar sus últimas palabras y despedirlo antes de que emprenda el camino de regreso al Vaticano.