Perú

Las Palmas: fieles se retiran sin escuchar la misa del papa León XIV tras aglomeración, calor y fallas en pantallas

Los asistentes describieron una estampida tras el retorno temporal del acceso, mientras menores, adultos mayores y personas afectadas por el calor abandonaban la base aérea antes de la ceremonia de León XIV

Guardar

La reapertura de una de las puertas de la Base Aérea Las Palmas derivó en aglomeraciones que varios asistentes describieron como “una estampida”. Numerosos fieles optaron por retirarse del recinto antes de escuchar la misa del papa León XIV, ante la presencia de niños, adultos mayores y personas que acusaron sofocación por el calor, además de fallas en las pantallas y en el audio.

América TV informó que la Policía abrió una puerta alrededor de las 9:00 de la mañana durante unos 10 minutos y luego volvió a cerrarla. Las personas que esperaban afuera permanecieron en la zona, entre ellas familias con menores, usuarios de sillas de ruedas y adultos mayores.

PUBLICIDAD

En el despacho,se señaló que la aglomeración dificultaba el ingreso por una rampa. En ese lugar se observó a dos personas en silla de ruedas que no podían avanzar entre la multitud. “Están tratando de hacer subir a las señoras, pero como se han aglomerado en un muro tan grande de personas, es un poco complicado”, relató durante la transmisión.

La Policía abrió un acceso a las 9:00 durante diez minutos y lo cerró nuevamente ante la espera del público. (REUTERS/Leslie Moreno)
La Policía abrió un acceso a las 9:00 durante diez minutos y lo cerró nuevamente ante la espera del público. (REUTERS/Leslie Moreno)

Padres salieron con sus hijos

Luego de que reabrieran las puertas, asistentes que ya estaban dentro de Las Palmas reportaron desorden y aglomeración. Algunos calificaron lo sucedido como “una estampida”. La situación llevó a que padres de familia decidieran dejar el recinto con sus hijos, así como personas que acompañaban a adultos mayores.

PUBLICIDAD

“Lo que pasa es que había un tumulto de gente y ha habido demasiado desorden”, explicó un hombre que salía de la base aérea en declaraciones recogidas por América TV.

El testimonio señaló que la presencia de menores y adultos motivó la decisión de abandonar el lugar. “Sí, porque hay niños pequeños y también adultos”, dijo el asistente. También afirmó que, tras la apertura de una puerta, algunas personas intentaban llevar varias botellas de agua, lo que aumentó la confusión en el ingreso.

Otra persona que se retiraba habló de “mucha sofocación” dentro del recinto. Las cámaras del canal mostraron a varias familias que salían con niños mientras la ceremonia estaba por comenzar.

La reapertura de algunas puertas en la Base Aérea Las Palmas provocó aglomeraciones que los asistentes describieron como una estampida. (REUTERS/Daniel Becerril)
La reapertura de algunas puertas en la Base Aérea Las Palmas provocó aglomeraciones que los asistentes describieron como una estampida. (REUTERS/Daniel Becerril)

La temperatura en 30 °C

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había previsto una temperatura de hasta 30 °C durante la misa de despedida del papa León XIV, junto con brillo solar y nubosidad parcial.

A esa temperatura se sumó la concentración de personas en los accesos y dentro de la sede militar. Se registró una sensación de calor intensa en la zona de ingreso, donde permanecían personas en espera de avanzar hacia los bloques más alejados.

La puerta 6 continuaba como uno de los accesos habilitados para quienes debían dirigirse a los bloques 30, 32 y 34. La fila se extendía hacia la Vía Expresa, según el reporte televisivo.

Los asistentes que lograban entrar por ese sector eran derivados hacia los últimos bloques del recinto. Se indicó que esas áreas se encontraban a mayor distancia, aunque permitirían a los fieles seguir la misa.

Numerosos fieles abandonaron el recinto con niños y adultos mayores antes del inicio de la misa del papa León XIV. (REUTERS/Leslie Moreno)
Numerosos fieles abandonaron el recinto con niños y adultos mayores antes del inicio de la misa del papa León XIV. (REUTERS/Leslie Moreno)

Pantallas no funcionaron

Quienes salían de la base aérea también expresaron reclamos por los equipos instalados para la transmisión de la ceremonia. Una asistente afirmó que las pantallas no funcionaban y que el audio se interrumpía por momentos.

“Las pantallas no prenden todas, no funcionan”, señaló. En el despacho de América TV, se añadió que el sonido presentaba fallas intermitentes.

Otro asistente relató que las puertas de salida estaban “medio cerradas”, pese a que un cartel señalaba esa ruta. La situación se desarrolló mientras un grupo de fieles abandonaba el recinto y otros aún intentaban ingresar.

La misa del papa León XIV inició cerca de las 11 de la mañana, en medio de más de un millón de fieles que llegaron para observar al sumo pontífice.

Temas Relacionados

Papa León XIVPapa León XIV en PerúBase Aérea Las PalmasSurcoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Congreso: Ahora Nación busca reabrir un REINFO pesquero que podría permear casi 2.000 embarcaciones en negro

Sin ‘placa’. Aunque la propuesta no precisa cuántas embarcaciones podrían acogerse, el proceso cerrado en 2023 -SIFORPA II- dejó miles de expedientes a la espera

Congreso: Ahora Nación busca reabrir un REINFO pesquero que podría permear casi 2.000 embarcaciones en negro

Piura: van con pasajeros vuelca en quebrada Río Seco pese a las alertas y crece la preocupación en Morropón

El accidente ocurrió en medio de las advertencias sobre los riesgos de atravesar quebradas. Según el reporte de Noticias Huancabamba, algunos vehículos continúan haciendo caso omiso a las recomendaciones de seguridad

Piura: van con pasajeros vuelca en quebrada Río Seco pese a las alertas y crece la preocupación en Morropón

Susan Villanueva revela supuesto embarazo de Monserrat Seminario y lanza indirecta sobre la paternidad: ¿Melcochita tendrá otra hija?

La hija de Melcochita aseguró que tiene información sobre un posible nuevo embarazo de la piurana, quien recientemente anunció que volvió a enamorarse y que convive con su nueva pareja en España

Susan Villanueva revela supuesto embarazo de Monserrat Seminario y lanza indirecta sobre la paternidad: ¿Melcochita tendrá otra hija?

Moody’s ve a Perú entre los ganadores de la demanda global de minerales críticos: ¿cuánto crecería en 2027?

Sin embargo, un fenómeno de El Niño intenso y una menor actividad en China figuran entre los riesgos que podrían afectar las perspectivas económicas del país, según la calificadora

Moody’s ve a Perú entre los ganadores de la demanda global de minerales críticos: ¿cuánto crecería en 2027?

Jesús Neyra anunció que será padre por primera vez: “Les dije que este año iba a ser papacito”

El actor peruano compartió un video en Instagram y reveló que espera a su primer hijo a pocos días de cumplir 37 años

Jesús Neyra anunció que será padre por primera vez: “Les dije que este año iba a ser papacito”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

“Jurado de porquería”: López Aliaga arremete contra el JNE y acusa a Roberto Burneo de ser “cómplice de una mafia”

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

ENTRETENIMIENTO

Susan Villanueva revela supuesto embarazo de Monserrat Seminario y lanza indirecta sobre la paternidad: ¿Melcochita tendrá otra hija?

Susan Villanueva revela supuesto embarazo de Monserrat Seminario y lanza indirecta sobre la paternidad: ¿Melcochita tendrá otra hija?

Jesús Neyra anunció que será padre por primera vez: “Les dije que este año iba a ser papacito”

Monjas se emocionaron y bailaron en los ensayos de Grupo 5 para despedir al papa León XIV

Grupo 5 ante el papa León XIV: los ensayos del mix de música cristiana en cumbia para despedir al santo padre

Aldo Miyashiro abre la puerta a trabajar otra vez con Érika Villalobos tras 'Perdóname'

DEPORTES

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la última fecha del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la última fecha del Torneo Clausura y Acumulada

Pelea por el descenso en Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por la permanencia

Papa León XIV recibió la camiseta de Sport Boys con su nombre: así fue el especial momento en su visita al Callao

Los 3 premios que Sporting Cristal recibió tras proclamarse campeón de la Copa de la Liga 2026

Pedro Gallese elogió a Maxloren Castro tras su primer gol con la selección peruana: “Sé que ha trabajado mucho para ese momento”