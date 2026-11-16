Las Palmas: fieles se retiran sin escuchar la misa del papa León XIV tras aglomeración, calor y fallas en pantallas

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La reapertura de una de las puertas de la Base Aérea Las Palmas derivó en aglomeraciones que varios asistentes describieron como “una estampida”. Numerosos fieles optaron por retirarse del recinto antes de escuchar la misa del papa León XIV, ante la presencia de niños, adultos mayores y personas que acusaron sofocación por el calor, además de fallas en las pantallas y en el audio.

América TV informó que la Policía abrió una puerta alrededor de las 9:00 de la mañana durante unos 10 minutos y luego volvió a cerrarla. Las personas que esperaban afuera permanecieron en la zona, entre ellas familias con menores, usuarios de sillas de ruedas y adultos mayores.

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En el despacho,se señaló que la aglomeración dificultaba el ingreso por una rampa. En ese lugar se observó a dos personas en silla de ruedas que no podían avanzar entre la multitud. “Están tratando de hacer subir a las señoras, pero como se han aglomerado en un muro tan grande de personas, es un poco complicado”, relató durante la transmisión.

La Policía abrió un acceso a las 9:00 durante diez minutos y lo cerró nuevamente ante la espera del público. (REUTERS/Leslie Moreno)

Padres salieron con sus hijos

Luego de que reabrieran las puertas, asistentes que ya estaban dentro de Las Palmas reportaron desorden y aglomeración. Algunos calificaron lo sucedido como “una estampida”. La situación llevó a que padres de familia decidieran dejar el recinto con sus hijos, así como personas que acompañaban a adultos mayores.

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“Lo que pasa es que había un tumulto de gente y ha habido demasiado desorden”, explicó un hombre que salía de la base aérea en declaraciones recogidas por América TV.

El testimonio señaló que la presencia de menores y adultos motivó la decisión de abandonar el lugar. “Sí, porque hay niños pequeños y también adultos”, dijo el asistente. También afirmó que, tras la apertura de una puerta, algunas personas intentaban llevar varias botellas de agua, lo que aumentó la confusión en el ingreso.

Otra persona que se retiraba habló de “mucha sofocación” dentro del recinto. Las cámaras del canal mostraron a varias familias que salían con niños mientras la ceremonia estaba por comenzar.

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La reapertura de algunas puertas en la Base Aérea Las Palmas provocó aglomeraciones que los asistentes describieron como una estampida. (REUTERS/Daniel Becerril)

La temperatura en 30 °C

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había previsto una temperatura de hasta 30 °C durante la misa de despedida del papa León XIV, junto con brillo solar y nubosidad parcial.

A esa temperatura se sumó la concentración de personas en los accesos y dentro de la sede militar. Se registró una sensación de calor intensa en la zona de ingreso, donde permanecían personas en espera de avanzar hacia los bloques más alejados.

La puerta 6 continuaba como uno de los accesos habilitados para quienes debían dirigirse a los bloques 30, 32 y 34. La fila se extendía hacia la Vía Expresa, según el reporte televisivo.

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Los asistentes que lograban entrar por ese sector eran derivados hacia los últimos bloques del recinto. Se indicó que esas áreas se encontraban a mayor distancia, aunque permitirían a los fieles seguir la misa.

Numerosos fieles abandonaron el recinto con niños y adultos mayores antes del inicio de la misa del papa León XIV. (REUTERS/Leslie Moreno)

Pantallas no funcionaron

Quienes salían de la base aérea también expresaron reclamos por los equipos instalados para la transmisión de la ceremonia. Una asistente afirmó que las pantallas no funcionaban y que el audio se interrumpía por momentos.

“Las pantallas no prenden todas, no funcionan”, señaló. En el despacho de América TV, se añadió que el sonido presentaba fallas intermitentes.

Otro asistente relató que las puertas de salida estaban “medio cerradas”, pese a que un cartel señalaba esa ruta. La situación se desarrolló mientras un grupo de fieles abandonaba el recinto y otros aún intentaban ingresar.

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La misa del papa León XIV inició cerca de las 11 de la mañana, en medio de más de un millón de fieles que llegaron para observar al sumo pontífice.