Perú

Los ensayos de Grupo 5 con ‘Hosanna’ y ‘Vamos caminando’ en ritmo de cumbia para el papa León XIV

Videos difundidos en redes sociales mostraron a los integrantes durante las pruebas de sonido para su actuación posterior a la eucaristía en Surco

Christian Yaipén anticipó el repertorio especial de Grupo 5 en Las Palmas
Christian Yaipén anticipó el repertorio especial de Grupo 5 en Las Palmas
Guardar

Grupo 5 prepara versiones en cumbia de canciones religiosas para el espectáculo que ofrecerá este lunes 16 de noviembre, tras la misa de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco.

En videos difundidos en redes sociales, la orquesta ensaya los temas Hosanna, Vamos caminando, Santo es el Señor y Alma Misionera, piezas que formarán parte de una presentación concebida para el cierre de la visita apostólica al Perú. Se sabe que interpretarán un mix de música cristiana y luego cerca de cuatro canciones de su repertorio, entre ellas su himno ‘Motor y motivo’.

PUBLICIDAD

La agrupación lambayecana asumió el reto de adaptar composiciones vinculadas con la liturgia a su formato musical. Las imágenes que circularon en las últimas horas muestran a los integrantes durante las pruebas previas, con instrumentos, coros y arreglos que trasladan el repertorio religioso al pulso de la cumbia.

El show se realizará una vez que concluya la eucaristía que el pontífice celebrará desde las 10:30 en Las Palmas. La ceremonia marcará la última actividad pública de León XIV en el país antes de su partida rumbo a Roma.

Christian Yaipén habló de un reto para toda la orquesta

El cantante Christian Yaipén explicó que la preparación demandó varios días de trabajo junto con sus hermanos Andy y Elmer Yaipén, además de los músicos de la orquesta. El objetivo fue llevar las canciones a la cumbia sin dejar de lado el contenido religioso que las caracteriza.

PUBLICIDAD

Ha sido un reto importante para nosotros hacer la transformación, la adaptación a cumbia”, sostuvo el vocalista a Latina durante una prueba de sonido en el recinto de Surco.

La orquesta adaptó Hosanna y Vamos caminando al ritmo de cumbia, que sonará al finalizar la misa prevista en la Base Aérea Las Palmas

Yaipén señaló que la propuesta fue recibida con entusiasmo por quienes presenciaron los ensayos. “Lo hemos gozado mucho. Creo que el público abajo también, en la prueba de sonido, ha gozado mucho”, afirmó.

La participación de Grupo 5 se mantuvo bajo reserva mientras avanzaban los preparativos de la misa. Los primeros ensayos y una transmisión en vivo realizada por la agrupación el viernes 13 de noviembre dejaron señales de que el repertorio incluiría cantos religiosos transformados para el formato de la orquesta.

En esa emisión, Christian Yaipén apareció al piano mientras se escuchaban melodías asociadas a celebraciones católicas. Más tarde, los videos de las prácticas, donde se ve a la agrupación completa, permitieron identificar Hosanna y Vamos caminando entre las canciones trabajadas para la despedida.

La música llegará después de la misa en Las Palmas

La jornada tendrá dos momentos diferenciados. Durante la misa, el acompañamiento musical estará a cargo del Coro Interdiocesano, que ya había participado en la vigilia juvenil realizada en el Estadio Nacional. Tras el oficio religioso, Grupo 5 subirá al escenario para ofrecer su presentación.

Tres cantantes con sacos brillantes posan frente a una multitud, junto a una imagen circular de un pontífice que saluda con la mano alzada
Los integrantes de Grupo 5 participarán en la ceremonia de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas de Lima.

La organización prevé la asistencia de más de un millón de personas a la ceremonia en Las Palmas, una de las convocatorias más numerosas de la visita papal. El acceso general al recinto comenzó la noche del domingo 15 de noviembre, ante la expectativa por la llegada de fieles desde distintos puntos de Lima y otras regiones del país.

La imagen del Señor de los Milagros acompañará la eucaristía, según la programación difundida para el último día del papa en Perú. Luego de la actividad en Surco, León XIV se trasladará al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, desde donde emprenderá el retorno al Vaticano.

Para Grupo 5, la presentación supone una salida de su repertorio habitual y una oportunidad para vincular la cumbia con canciones que suelen escucharse en misas y encuentros de fe. La orquesta buscó preservar la letra y el sentido de las piezas, aunque con una base rítmica distinta.

Hemos escuchado estas canciones que muchos las asocian en las misas, en estos momentos tan íntimos, ahora convertidos en un género como también lo es la cumbia”, indicó Christian Yaipén.

El artista precisó que el grupo procuró que los arreglos no alteraran el mensaje de las composiciones. Esa búsqueda se refleja en los ensayos de Hosanna y Vamos caminando, que combinan voces, percusión y teclados propios del sonido de Grupo 5.

Imagen Z4J6AOWZTRFWZDFQSQCGYKIMEM

Temas Relacionados

Grupo 5Papa León XIVPapa León XIV en Limaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fernanda Tomé vuelve con éxito a la Liga Peruana de Vóley y se ilusiona con Deportivo Soan: “Podemos hacer historia”

Tras aportar 16 puntos en la victoria ante Rebaza Acosta, ‘Tomezinha’ contó cómo vivió su rápida adaptación al equipo, destacó el potencial de sus compañeras y aseguró que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera

Fernanda Tomé vuelve con éxito a la Liga Peruana de Vóley y se ilusiona con Deportivo Soan: “Podemos hacer historia”

Último día del Papa León XIV en Perú EN VIVO: Santo Padre dejó la Nunciatura y se dirige al Callao para visita a casa de acogida de ancianos

El papa León XIV culmina su histórica visita al Perú este lunes 16 de noviembre con una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Después de una intensa jornada que lo llevó por Cusco y Pucallpa, el pontífice se despedirá de millones de fieles y emprenderá su viaje de retorno a Roma. Sigue aquí todas las incidencias y los detalles de su último día en territorio peruano

Último día del Papa León XIV en Perú EN VIVO: Santo Padre dejó la Nunciatura y se dirige al Callao para visita a casa de acogida de ancianos

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 16 de noviembre

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 16 de noviembre

Hernán Barcos celebró la Copa de la Liga con Sporting Cristal, pero ambiciona el título nacional: “Estamos peleando por todo”

El ‘Pirata’ fue partícipe de los festejos del cuadro ‘celeste’ tras el triunfo sobre Alianza Atlético en Trujillo, aunque espera ganar el Torneo Clausura y la Liga 1. También respondió por su continuidad en el club

Hernán Barcos celebró la Copa de la Liga con Sporting Cristal, pero ambiciona el título nacional: “Estamos peleando por todo”

“Bienvenido santo padre a la tierra colorada”, la alegre canción en honor al papa León XIV que Pucallpa le dedicó y hoy es viral en TikTok

La canción interpretada durante el encuentro fue compuesta por el padre Segundo Sandoval Gaviria especialmente para la visita papal

“Bienvenido santo padre a la tierra colorada”, la alegre canción en honor al papa León XIV que Pucallpa le dedicó y hoy es viral en TikTok
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

Ministerio de Justicia será reorganizado durante 120 días: Gobierno plantea reformas y evaluará duplicidad de funciones

“Jurado de porquería”: López Aliaga arremete contra el JNE y acusa a Roberto Burneo de ser “cómplice de una mafia”

López Aliaga insiste en que volverá a la alcaldía de Lima: “No me interesa que me metan juicios”

La contadora de López Aliaga que ganará S/10.000 como alcaldesa de Lima: tiene tres departamentos, dos terrenos y tres vehículos

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

ENTRETENIMIENTO

Piura: van con pasajeros vuelca en quebrada Río Seco pese a las alertas y crece la preocupación en Morropón

Piura: van con pasajeros vuelca en quebrada Río Seco pese a las alertas y crece la preocupación en Morropón

Susan Villanueva revela supuesto embarazo de Monserrat Seminario y lanza indirecta sobre la paternidad: ¿Melcochita tendrá otra hija?

Aldo Miyashiro abre la puerta a trabajar otra vez con Érika Villalobos tras 'Perdóname'

Carlos Alcántara explica por qué quiere revisar la medicación de su hijo Lorenzo: “Ver quién es sin nada de medicina”

Pamela Franco obtiene garantías personales y la Fiscalía abre diligencias contra Pamela López: “Podría irse a la cárcel”

DEPORTES

Fernanda Tomé vuelve con éxito a la Liga Peruana de Vóley y se ilusiona con Deportivo Soan: “Podemos hacer historia”

Fernanda Tomé vuelve con éxito a la Liga Peruana de Vóley y se ilusiona con Deportivo Soan: “Podemos hacer historia”

Hernán Barcos celebró la Copa de la Liga con Sporting Cristal, pero ambiciona el título nacional: “Estamos peleando por todo”

Pelea por el descenso en Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por la permanencia

DT de San Martín explica el mérito de vencer a Alianza Lima y revela la clave: “Era una presión jugar”

Partidos de hoy, lunes 16 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo