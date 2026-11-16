Los ensayos de Grupo 5 con ‘Hosanna’ y ‘Vamos caminando’ en ritmo de cumbia para el papa León XIV

Christian Yaipén anticipó el repertorio especial de Grupo 5 en Las Palmas

Guardar

Grupo 5 prepara versiones en cumbia de canciones religiosas para el espectáculo que ofrecerá este lunes 16 de noviembre, tras la misa de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco.

En videos difundidos en redes sociales, la orquesta ensaya los temas Hosanna, Vamos caminando, Santo es el Señor y Alma Misionera, piezas que formarán parte de una presentación concebida para el cierre de la visita apostólica al Perú. Se sabe que interpretarán un mix de música cristiana y luego cerca de cuatro canciones de su repertorio, entre ellas su himno ‘Motor y motivo’.

PUBLICIDAD

La agrupación lambayecana asumió el reto de adaptar composiciones vinculadas con la liturgia a su formato musical. Las imágenes que circularon en las últimas horas muestran a los integrantes durante las pruebas previas, con instrumentos, coros y arreglos que trasladan el repertorio religioso al pulso de la cumbia.

El show se realizará una vez que concluya la eucaristía que el pontífice celebrará desde las 10:30 en Las Palmas. La ceremonia marcará la última actividad pública de León XIV en el país antes de su partida rumbo a Roma.

Christian Yaipén habló de un reto para toda la orquesta

El cantante Christian Yaipén explicó que la preparación demandó varios días de trabajo junto con sus hermanos Andy y Elmer Yaipén, además de los músicos de la orquesta. El objetivo fue llevar las canciones a la cumbia sin dejar de lado el contenido religioso que las caracteriza.

PUBLICIDAD

“Ha sido un reto importante para nosotros hacer la transformación, la adaptación a cumbia”, sostuvo el vocalista a Latina durante una prueba de sonido en el recinto de Surco.

La orquesta adaptó Hosanna y Vamos caminando al ritmo de cumbia, que sonará al finalizar la misa prevista en la Base Aérea Las Palmas

Yaipén señaló que la propuesta fue recibida con entusiasmo por quienes presenciaron los ensayos. “Lo hemos gozado mucho. Creo que el público abajo también, en la prueba de sonido, ha gozado mucho”, afirmó.

La participación de Grupo 5 se mantuvo bajo reserva mientras avanzaban los preparativos de la misa. Los primeros ensayos y una transmisión en vivo realizada por la agrupación el viernes 13 de noviembre dejaron señales de que el repertorio incluiría cantos religiosos transformados para el formato de la orquesta.

PUBLICIDAD

En esa emisión, Christian Yaipén apareció al piano mientras se escuchaban melodías asociadas a celebraciones católicas. Más tarde, los videos de las prácticas, donde se ve a la agrupación completa, permitieron identificar Hosanna y Vamos caminando entre las canciones trabajadas para la despedida.

La música llegará después de la misa en Las Palmas

La jornada tendrá dos momentos diferenciados. Durante la misa, el acompañamiento musical estará a cargo del Coro Interdiocesano, que ya había participado en la vigilia juvenil realizada en el Estadio Nacional. Tras el oficio religioso, Grupo 5 subirá al escenario para ofrecer su presentación.

Los integrantes de Grupo 5 participarán en la ceremonia de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas de Lima.

La organización prevé la asistencia de más de un millón de personas a la ceremonia en Las Palmas, una de las convocatorias más numerosas de la visita papal. El acceso general al recinto comenzó la noche del domingo 15 de noviembre, ante la expectativa por la llegada de fieles desde distintos puntos de Lima y otras regiones del país.

PUBLICIDAD

La imagen del Señor de los Milagros acompañará la eucaristía, según la programación difundida para el último día del papa en Perú. Luego de la actividad en Surco, León XIV se trasladará al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, desde donde emprenderá el retorno al Vaticano.

Para Grupo 5, la presentación supone una salida de su repertorio habitual y una oportunidad para vincular la cumbia con canciones que suelen escucharse en misas y encuentros de fe. La orquesta buscó preservar la letra y el sentido de las piezas, aunque con una base rítmica distinta.

“Hemos escuchado estas canciones que muchos las asocian en las misas, en estos momentos tan íntimos, ahora convertidos en un género como también lo es la cumbia”, indicó Christian Yaipén.

PUBLICIDAD

El artista precisó que el grupo procuró que los arreglos no alteraran el mensaje de las composiciones. Esa búsqueda se refleja en los ensayos de Hosanna y Vamos caminando, que combinan voces, percusión y teclados propios del sonido de Grupo 5.