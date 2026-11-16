Misa del papa León XIV: malestar entre asistentes ante el cierre de puertas en la Base Aérea Las Palmas

Un altercado se desató en la fila para ingresar a la Base Aérea Las Palmas cuando un grupo de fieles intentó adelantarse, generando molestia y la intervención policial. (Crédito: Cuarto Poder)

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A pocos minutos del inicio de la misa del papa León XIV, cientos de personas permanecían en los exteriores de la Base Aérea Las Palmas, con la expectativa de ingresar antes de que se cerraran los accesos. El posible cierre de las puertas de menor numeración generó malestar generalizado entre los fieles, mientras en otros sectores del recinto aún se permitía el paso con el documento nacional de identidad (DNI).

La ceremonia estaba prevista para las 10:30 de este lunes 16 de noviembre. Cerca de las 10:00, en las filas ubicadas frente a los accesos de menor número, varios asistentes empezaron a manifestar preocupación ante la posibilidad de no llegar a tiempo para escuchar la misa.

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En el exterior de la sede militar todavía se observaban miles de personas. Entre los asistentes había peruanos, venezolanos y ciudadanos de otras nacionalidades que aguardaban una oportunidad para entrar a último momento.

Un grupo de asistentes camina por una calle hacia el ingreso a la Base Las Palmas para una misa papal bajo la orientación de un militar. (Renato Silva)

Ingreso solo con DNI

Infobae conoció que, entre las puertas 11 y 16, los fieles continuaban ingresando con la sola presentación del DNI. En esos accesos ya no se exigía mostrar la entrada digital para pasar a la Base Aérea Las Palmas.

La situación contrastaba con la incertidumbre que se vivía en las puertas de menor número. Allí, la cercanía de la hora fijada para el inicio de la celebración elevó la preocupación entre quienes permanecían en las colas.

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Los asistentes buscaban conocer si las puertas seguirían abiertas y si tendrían la posibilidad de acceder al recinto antes del comienzo de la misa. La falta de certeza sobre el cierre de los accesos llevó a que algunos fieles evaluaran otras alternativas para intentar entrar.

La flexibilización del control en las puertas 11 a la 16 permitió que parte de los asistentes avanzara solo con su identificación. Esa condición se mantuvo mientras persistían las filas en los exteriores de la instalación militar.

La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas fue programada para las 10:30 del lunes 16 de noviembre. (REUTERS/Daniel Becerril)

Miles aguardaban fuera

A esa hora, cuando faltaban alrededor de 30 minutos para la misa, miles de personas aún permanecían fuera de la Base Aérea Las Palmas. Algunos habían llegado con anticipación y otros se sumaron a las filas durante la mañana.

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La concentración incluía a familias, grupos de amigos y personas que acudieron de forma individual para participar en la última actividad de León XIV en Perú. Entre ellos había ciudadanos venezolanos y asistentes de otras nacionalidades.

El flujo de personas continuaba en los alrededores de la sede. La expectativa estaba centrada en que los responsables del control permitieran el ingreso de quienes ya se encontraban formados en las colas.

Con el transcurso de los minutos, varios empezaron a asumir que podían quedar fuera de la misa. La percepción se extendió entre los fieles que no habían logrado avanzar y que veían cada vez más cerca la hora prevista para el inicio de la ceremonia.

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Personas se reúnen esperando la llegada del papa León XIV a la Base Aérea Las Palmas, este lunes en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

La cercanía de la misa

El malestar aumentó conforme se aproximaban las 10:30. La preocupación no solo estaba vinculada con la demora en las filas, sino con el temor de que las puertas se cerraran antes de que todos los asistentes pudieran acceder.

Quienes permanecían fuera de la instalación militar mantenían la esperanza de un ingreso de último minuto. Algunos buscaban información sobre los accesos habilitados, mientras otros permanecían en las filas ante la posibilidad de que todavía hubiera paso.

La diferencia entre los ingresos también marcó la mañana. Mientras de la puerta 11 a la 16 se permitía la entrada con DNI, los asistentes ubicados en las puertas de menor número enfrentaban un escenario de mayor incertidumbre.

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La misa del papa León XIV estaba programada para las 10:30 de este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. Cerca de las 10:00, miles de fieles continuaban en los exteriores, a la espera de que los dejen ingresar.