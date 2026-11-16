Piura: van con pasajeros vuelca en quebrada Río Seco pese a las alertas y crece la preocupación en Morropón

Una unidad que trasladaba pasajeros terminó volcada al intentar atravesar la quebrada Río Seco, en Morropón. Defensa Civil se dirigía a la zona. En febrero, dos personas fueron rescatadas luego de que una camioneta fuera arrastrada por la corriente en el mismo cauce. Video: X.

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Una nueva emergencia encendió las alertas en la región Piura. Una van que trasladaba pasajeros terminó volcada cuando intentaba cruzar la quebrada Río Seco, en la provincia de Morropón. El accidente movilizó a personal de Defensa Civil, que se encontraba en camino hacia el lugar para atender la situación, mientras se reiteraban los llamados de prevención dirigidos a los conductores que transitan por estos sectores.

El incidente fue reportado por Noticias Huancabamba, que advirtió que algunos vehículos continúan haciendo caso omiso a las alertas y recomendaciones para adoptar medidas de protección. La situación resulta especialmente preocupante por la presencia de pasajeros en la unidad siniestrada, quienes quedaron expuestos a los riesgos de atravesar un cauce en condiciones que pueden cambiar rápidamente.

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Hasta el momento de la difusión del reporte no se habían precisado las circunstancias exactas del vuelco ni la cantidad de personas que viajaban en la van. Tampoco se había confirmado oficialmente si hubo heridos o si fue necesario realizar labores de rescate. Por ello, se esperaba la intervención de Defensa Civil para conocer mayores detalles sobre lo ocurrido y evaluar las condiciones en las que quedó el vehículo.

Quebrada Río Seco vuelve a ser escenario de una emergencia: van con pasajeros termina volcada en Piura. Captura: X.

Van con pasajeros vuelca al intentar cruzar la quebrada Río Seco

De acuerdo con el reporte de Noticias Huancabamba, la unidad que transportaba pasajeros sufrió un vuelco mientras intentaba atravesar la quebrada Río Seco, en Morropón. La emergencia motivó el desplazamiento de personal de Defensa Civil, que se encontraba en camino para atender el incidente.

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La presencia de personas dentro del vehículo incrementó la preocupación por las posibles consecuencias del accidente. Sin embargo, la información inicial no detalló cuántos pasajeros viajaban ni cuál era su estado. Tampoco se estableció si el vuelco estuvo relacionado con el estado del terreno, la fuerza del agua u otra circunstancia.

Mientras se esperaba información oficial, el reporte también puso énfasis en el comportamiento de los conductores que continúan atravesando estos sectores pese a las advertencias. Las recomendaciones de prevención buscan evitar que los vehículos ingresen a quebradas cuando no existen condiciones seguras, pues una corriente o una variación repentina del caudal puede comprometer la estabilidad de las unidades y poner en peligro a sus ocupantes.

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Quebrada Río Seco vuelve a ser escenario de una emergencia: van con pasajeros termina volcada en Piura. Captura: X.

En febrero, una camioneta fue arrastrada por la corriente en Río Seco

El nuevo accidente recuerda lo ocurrido el 20 de febrero de 2026, cuando dos personas estuvieron a punto de ahogarse luego de que una camioneta fuera arrastrada por la corriente de la quebrada Río Seco, en el distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón.

Según informó RPP, ciudadanos de la zona intervinieron para auxiliar a los ocupantes y utilizaron cuerdas para rescatarlos antes de que el vehículo fuera desplazado por el agua. Después de la emergencia, ambas personas fueron trasladadas al centro de salud local para recibir una evaluación.

Este antecedente muestra que el peligro de atravesar la quebrada no es nuevo. En aquella oportunidad, la fuerza de la corriente puso en riesgo a los ocupantes de la camioneta y obligó a los pobladores a intervenir para evitar consecuencias mayores. Meses después, el vuelco de una van con pasajeros vuelve a llamar la atención sobre las condiciones de seguridad en este sector de Piura.

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También existe un antecedente más antiguo. En febrero de 2017, un ómnibus interprovincial que transportaba pasajeros fue arrastrado por la corriente de Río Seco y terminó volcado. De acuerdo con los reportes de aquel momento, los ocupantes salieron por las ventanas y recibieron ayuda de los pobladores de la zona.

Quebrada Río Seco vuelve a ser escenario de una emergencia: van con pasajeros termina volcada en Piura. Captura: X.

Piura mantiene la atención sobre la activación de quebradas

La emergencia en Morropón ocurre en un contexto de advertencias por las condiciones climáticas y la posible activación de quebradas en diferentes puntos de la región. El 5 de noviembre de 2026, el diario Correo informó que cinco provincias de Piura estaban bajo alerta por la posible activación de quebradas de severidad extrema: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana.

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La advertencia contemplaba el riesgo de que las precipitaciones provocaran dificultades en el tránsito y dejaran aislados a distintos caseríos. En este escenario, los cauces representan un peligro para los vehículos y para las personas que necesitan desplazarse entre localidades.

Dos personas sobrevivieron tras ser arrastradas en su camioneta por la corriente de la quebrada Río Seco en Buenos Aires, Morropón, Piura, y fueron rescatadas por vecinos en medio de intensas lluvias. ((Composición: Infobae Perú))

Implementan medidas para evitar que pobladores queden aislados en Morropón

Los riesgos asociados a las lluvias y la activación de quebradas también han obligado a adoptar medidas para facilitar el desplazamiento de los habitantes de la provincia. El 2 de noviembre de 2026, el diario oficial El Peruano informó que las Fuerzas Armadas implementaron un puente terrestre en el distrito de Salitral, en Morropón, para trasladar a los pobladores de una orilla a otra ante la activación de la quebrada Serrán.

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La medida buscaba evitar que los habitantes quedaran aislados por las precipitaciones relacionadas con el fenómeno El Niño. La implementación de este paso evidenció las dificultades que pueden enfrentar las comunidades cuando los cauces aumentan su caudal o interrumpen las vías de comunicación.

Ingenieros del OEDI inspeccionan el camino vecinal PI-727 en la sierra de Morropón, Perú, clave para el desarrollo rural y un futuro circuito de turismo religioso.

Defensa Civil se dirige a la zona tras el vuelco de la van

Tras conocerse el accidente, se informó que Defensa Civil se encontraba en camino hacia la quebrada Río Seco para atender la emergencia. Su intervención permitirá evaluar las condiciones del lugar y conocer mayores detalles sobre lo ocurrido.

Por ahora, no se cuenta con información confirmada sobre el número de pasajeros afectados ni sobre posibles lesiones. Tampoco se ha establecido oficialmente qué provocó el vuelco. Esos datos deberán ser precisados por las autoridades y los equipos que atiendan el incidente.

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Militares peruanos coordinan el traslado de pobladores en un camión todoterreno tras la crecida de la quebrada Serrán en el distrito de Salitral. (Ministerio de Defensa)