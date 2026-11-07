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Perú a poco de convertirse en la cuarta economía más grande de Sudamérica, dejando atrás a Chile: PBI alcanzaría los USD 413.597 millones en 2027

Las proyecciones del FMI apuntan a un cambio en el ranking regional impulsado por un mayor ritmo de expansión de la economía peruana frente a la chilena. La brecha entre ambos países se ampliaría progresivamente hasta 2031

El informe World Economic Outlook, citado por La Tercera, prevé que el Perú supere a Chile y ascienda al cuarto puesto económico de Sudamérica.
El informe World Economic Outlook, citado por La Tercera, prevé que el Perú supere a Chile y ascienda al cuarto puesto económico de Sudamérica. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae
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El Perú podría escalar una posición en el ranking de las mayores economías de Sudamérica y superar a Chile en 2027. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a que el Producto Bruto Interno (PBI) nacional alcanzaría los USD 413.597 millones, una cifra ligeramente superior a los USD 413.443 millones previstos para el país vecino.

Las estimaciones forman parte del informe World Economic Outlook del organismo multilateral y fueron recogidas por el diario chileno La Tercera. De concretarse este escenario, la economía peruana pasaría a ocupar el cuarto lugar en Sudamérica, desplazando a Chile, que actualmente se encuentra por delante del país en términos de tamaño económico.

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Perú ampliaría su ventaja sobre Chile en los próximos años

La diferencia entre ambas economías no se limitaría a 2027. El FMI calcula que, para 2028, el PBI peruano ascendería a USD 435.000 millones, mientras que el chileno llegaría a USD 430.400 millones. Esta brecha se incrementaría progresivamente durante los años siguientes.

Hacia 2031, las proyecciones sitúan la producción nacional en USD 502.000 millones, frente a los USD 486.500 millones que registraría Chile. Así, el Perú consolidaría una ventaja sobre su vecino en el ranking regional, de acuerdo con las estimaciones del organismo internacional.

Entrevista en Canal N con el economista Melvin Escudero sobre el incremento de precios en productos de la canasta básica familiar en el Perú. La emisión expone gráficos informativos con variaciones porcentuales de alimentos agrícolas en mercados mayoristas y aborda las repercusiones del fenómeno de El Niño y factores inflacionarios en el abastecimiento y la economía local.

Uno de los factores que explicaría este desempeño son las perspectivas de crecimiento económico para ambos países. En 2026, el FMI prevé que la economía peruana avance 3%, mientras que Chile registraría una expansión de apenas 0,6%. Para 2027, las tasas proyectadas serían de 2,9% para el Perú y 2,6% para el país sureño.

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La tendencia continuaría en los años posteriores. En 2028, el crecimiento estimado para el Perú sería de 3%, frente al 2,3% de Chile. Para 2031, el organismo proyecta una expansión de 3,2% para la economía nacional y de 2,4% para la chilena.

¿Cómo se encuentra actualmente la economía peruana frente a la chilena?

Pese a las perspectivas de cambio en el ranking, las dos economías todavía mantienen dimensiones similares. Durante 2025, el PBI de Chile alcanzó aproximadamente los USD 357.400 millones, mientras que el peruano se situó alrededor de los USD 342.000 millones.

Para 2026, el FMI calcula que la economía chilena llegaría a USD 402.200 millones y la peruana a USD 399.600 millones. Sin embargo, La Tercera advierte que el cambio de posiciones podría producirse incluso antes de 2027, debido al menor desempeño que viene mostrando Chile.

En 2026, Chile alcanzaría un PBI de USD 402.200 millones y Perú de USD 399.600 millones, aunque el menor desempeño chileno podría adelantar el cambio de posiciones.
En 2026, Chile alcanzaría un PBI de USD 402.200 millones y Perú de USD 399.600 millones, aunque el menor desempeño chileno podría adelantar el cambio de posiciones. Foto: difusión

Según el medio chileno, entre enero y setiembre de 2026, la economía de ese país acumuló una contracción de 0,4%. Para alcanzar la meta de crecimiento anual de 0,6% prevista para todo el ejercicio, necesitaría registrar una expansión de 3,6% durante el último trimestre.

¿Qué países lideran las economías de Sudamérica?

Brasil conservaría el primer puesto como la mayor economía de la región. El FMI proyecta que su PBI alcanzaría los USD 2,65 billones en 2026 y que la cifra aumentaría hasta los USD 3,39 billones en 2031, manteniendo una amplia distancia respecto de los demás países sudamericanos.

Argentina ocuparía la segunda posición, con un producto estimado de USD 768.206 millones para 2026. Las previsiones apuntan a que su economía llegaría a USD 855.399 millones en 2031. Colombia, por su parte, permanecería en el tercer lugar, posición que mantiene desde 2011, con USD 572.375 millones proyectados para este año y USD 762.670 millones hacia 2031.

Las cifras utilizadas corresponden al PBI a precios corrientes expresado en dólares, indicador incluido en el informe World Economic Outlook. Para calcularlo, se considera el valor de los bienes y servicios producidos por cada país en su moneda nacional y posteriormente se convierte el resultado a dólares mediante el tipo de cambio promedio de mercado de cada año.

Descubre el alarmante aumento de precios de productos básicos como la arveja, papa, tomate y más, en un análisis detallado de noviembre. ¿Cómo afecta esto tu economía? | Canal N

Este método no incorpora correcciones por inflación ni diferencias en los niveles de precios entre las economías analizadas. Por ello, las estimaciones permiten comparar el tamaño nominal de la producción de cada país, pero no necesariamente su capacidad de compra o el nivel de bienestar de sus habitantes.

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