Perú

Por qué León XIV eligió un nombre ligado al trabajo y la inteligencia artificial

Robert Francis Prevost tomó como referencia a León XIII, autor de Rerum Novarum, para fijar una posición ante las transformaciones tecnológicas y la defensa de la dignidad humana

Informe especial de Panamericana Televisión sobre el origen y simbolismo del nombre pontificio adoptado por Robert Prevost como León XIV. A través de testimonios y material de archivo, la cobertura aborda los antecedentes históricos ligados a León XIII y León I, así como la vinculación del pontífice con la diócesis de Chiclayo y la figura de santo Toribio.
Guardar

Cuando Robert Francis Prevost apareció por primera vez como sucesor de Pedro el 8 de mayo de 2025, su elección de nombre anticipó una de las líneas centrales de su pontificado. El papa León XIV vinculó su nombre con la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo ante los cambios tecnológicos, con una referencia directa a la tradición social de la Iglesia.

La explicación llegó el 10 de mayo, durante su primer encuentro con el Colegio Cardenalicio. Allí sostuvo que eligió llamarse León XIV por “diferentes razones”, aunque señaló una motivación principal: el legado de León XIII, autor de la encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891.

PUBLICIDAD

Ese documento respondió a los conflictos sociales que dejó la primera revolución industrial. León XIII abordó las condiciones de los trabajadores, el derecho de asociación, la propiedad privada y las obligaciones de empleadores y autoridades. Su texto se convirtió en una referencia de la doctrina social de la Iglesia, una corriente que busca aplicar principios religiosos a problemas económicos, laborales y políticos.

Un hombre con vestimenta papal lee un papel ante un micrófono sostenido por un clérigo, frente a una cortina roja y con un gráfico televisivo
El papa León XIV ofrece su primer mensaje tras su elección, en el que vinculó su nombre pontificio con la defensa de la dignidad humana y el trabajo.

León XIII es la referencia principal para abordar la revolución tecnológica

León XIV estableció un paralelo entre la época de León XIII y los desafíos del siglo XXI. Si a fines del siglo XIX la expansión industrial alteró la organización del trabajo y profundizó desigualdades, el actual pontífice considera que el avance de la tecnología abre una discusión similar sobre los derechos de las personas.

PUBLICIDAD

Un hombre con sotana y solideo blancos lee frente a un atril transparente y un micrófono ante una cortina roja
El papa León XIV lee un documento durante su primera presentación pública como sucesor de Pedro el 8 de mayo de 2025.

El Papa identificó a la inteligencia artificial como una de las cuestiones que requieren una respuesta ética. Según expresó ante los cardenales, esa tecnología plantea desafíos para la protección de la dignidad humana, la justicia y el empleo. La elección del nombre, por lo tanto, no remite solo a una figura histórica, sino también a una agenda para el presente.

León XIV partirá de la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, a las 07:50 a. m. rumbo a Cusco. Así concluirá su visita a Lambayeque, donde fue obispo entre 2015 y 2023. Su llegada a la Ciudad Imperial está prevista para las 10:00 a. m
León XIV partirá de la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, a las 07:50 a. m. rumbo a Cusco. Así concluirá su visita a Lambayeque, donde fue obispo entre 2015 y 2023. Su llegada a la Ciudad Imperial está prevista para las 10:00 a. m. Foto: EFE

La referencia a Rerum Novarum permite anticipar una preocupación por el impacto de la automatización, los algoritmos y las nuevas formas de producción sobre los trabajadores. El documento de León XIII fue escrito en un período marcado por jornadas extensas, salarios bajos y falta de protección laboral. Más de un siglo después, León XIV planteó que la Iglesia debe aportar su enseñanza social frente a otra transformación industrial.

Captura de pantalla con imágenes antiguas de un pontífice al aire libre entre asistentes y un rótulo informativo en la parte inferior
Una emisión informativa proyecta imágenes de archivo del papa León XIII junto con un gráfico sobre la denominación adoptada por el papa León XIV.

El nuevo pontífice también expresó continuidad con Francisco

En ese mismo discurso, León XIV recordó la orientación pastoral del papa Francisco y afirmó que deseaba continuar ese camino. La alusión incluyó valores como la cercanía con las personas vulnerables, el diálogo, la defensa de la paz y la atención sobre las desigualdades sociales.

Captura de pantalla con una imagen en blanco y negro de un pontífice sentado entre varios religiosos y un rótulo informativo inferior
Un informe televisivo aborda los antecedentes históricos del nombre del papa León XIV junto a una grabación del pontífice León XIII.

Francisco había advertido en varias ocasiones sobre los riesgos de una tecnología sin controles éticos. En sus intervenciones públicas, planteó que la inteligencia artificial debía estar al servicio de las personas y no reemplazar la responsabilidad humana en decisiones que afectan derechos, seguridad, trabajo y acceso a servicios básicos.

Imagen de archivo del papa León XIII sentado junto a prelados y un rótulo televisivo con la mención a León XIV y una fotografía
Un informe televisivo aborda el legado histórico de León XIII tras la elección de Robert Francis Prevost como el papa León XIV.

La continuidad no implica una repetición exacta del pontificado anterior. La elección de León XIV recupera un nombre con una carga propia dentro de la historia católica y sitúa el debate en torno a la cuestión laboral. El pontífice parece buscar una síntesis entre la herencia pastoral de Francisco y la tradición inaugurada por León XIII frente a los cambios económicos de su época.

Captura de pantalla televisiva con un hombre con vestidura papal bajo un haz de luz, acompañada por un rótulo inferior de texto y un logotipo
Un programa de Panamericana Televisión aborda el significado del nombre adoptado por el papa León XIV y sus vínculos con la tradición social de la Iglesia católica.

El nombre también remite a una tradición de liderazgo en tiempos de crisis

La historia papal ofrece otros antecedentes asociados al nombre León. El más citado es san León I, conocido como León Magno, quien ocupó el papado entre 440 y 461. Su figura quedó ligada a la defensa de la autoridad de la Iglesia en un período de tensiones políticas y religiosas en Europa.

Ilustración de un clérigo anciano que escribe con pluma, acompañada por una franja informativa con el texto León XIV y el retrato de un pontífice
Un reporte informativo aborda la designación del nombre papal de León XIV por Robert Francis Prevost y sus antecedentes en la tradición de la Iglesia católica.

León Magno tuvo una participación relevante en debates doctrinales y en negociaciones con pueblos que amenazaban Roma. Su pontificado se desarrolló durante la desintegración del Imperio romano de Occidente, un proceso que modificó el orden político de Europa. La tradición católica lo recuerda por su papel en la consolidación de la Iglesia en medio de ese escenario.

Retrato en pintura al óleo dentro de un marco ovalado sobre un rótulo televisivo con texto y una fotografía pequeña de un papa que reza
Una emisión televisiva presenta un retrato histórico junto con una imagen del papa León XIV para explicar el origen de su nombre pontificio.

Al escoger el nombre León XIV, Prevost se inscribe en esa sucesión histórica, aunque la única motivación que explicó de forma directa fue su referencia a León XIII. La decisión combina una mirada sobre el pasado de la Iglesia con un mensaje dirigido a problemas contemporáneos: el futuro del empleo, el uso de la inteligencia artificial y la necesidad de preservar la dignidad de las personas frente a transformaciones que pueden modificar la vida cotidiana.

Temas Relacionados

Papa León XIV en PerúPapa León XIVRobert PrevostCatolicismoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mañana 16 de noviembre será el último día no laborable por la visita del papa León XIV

El papa León XIV regresa a Lima esta noche del 15 de noviembre para despedirse del Perú este lunes con una misa que promete ser multitudinaria

Mañana 16 de noviembre será el último día no laborable por la visita del papa León XIV

Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La cartelera dominical combina el duelo definitorio entre Sporting Cristal y Alianza Atlético con cruces de Liga 1, Liga 2, Copa Perú y competencias internacionales

Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Papa León XIV en Perú EN VIVO, HOY domingo 15 de noviembre: Su Santidad visita Cusco y la Amazonía en su penúltima jornada

Sigue en vivo las actividades del Sumo Pontífice en su penúltima jornada en el país. Hoy recorrerá Cusco y Pucallpa para cerrar su visita en Lima este lunes 16 de noviembre

Papa León XIV en Perú EN VIVO, HOY domingo 15 de noviembre: Su Santidad visita Cusco y la Amazonía en su penúltima jornada

Línea 1 del Metro de Lima dará viajes gratis mañana lunes 16 de noviembre por misa del papa León XIV

¿Viajarás en el tren este lunes? El tren de la Línea 1 no solo implementará más viajes, sino que no cobrará este día, hasta las 10:00 p. m.

Línea 1 del Metro de Lima dará viajes gratis mañana lunes 16 de noviembre por misa del papa León XIV

Fonavi: Reintegro 6 se pagaría en diciembre 2026 a beneficiarios de este rango de edad

El MEF transfirió dinero que servirá para retomar con la devolución de aportes y el siguiente grupo cobraría pronto en el Banco de la Nación

Fonavi: Reintegro 6 se pagaría en diciembre 2026 a beneficiarios de este rango de edad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Reelecciones encubiertas: Exalcaldes podrían obtener medidas cautelares para ejercer nuevamente el cargo

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Walter Ayala no será condenado por ascensos irregulares: PJ declara prescrito el caso por la Ley Soto

PJ condena a Juan Carrasco por falsear información para jurar como ministro de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz se luce con Antonela Roccuzzo en exclusivo viaje a Cusco: “Qué lujo poder conocerte”

Natalie Vértiz se luce con Antonela Roccuzzo en exclusivo viaje a Cusco: “Qué lujo poder conocerte”

‘La Gran Sangre: Ojo x Ojo’ superó los 30 mil espectadores y lideró la taquilla en su estreno

Diana Sánchez revive su emoción en la vigilia juvenil con el papa León XIV: “Me fui a casa con el corazón llenito de amor”

Mario Irivarren sufre accidente en el mar y enciende las alarmas tras mostrar su lesión: “Muy extremo”

Tania Libertad deleitó con su voz al papa Léon XIV en los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 15 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú y el camino a Rusia 2018: Cómo Perú pasó de los últimos puestos al Mundial de Rusia 2018

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por final de la Copa de la Liga 2026

Nayeli Yábar vuelve a responder con carácter en Alianza Lima: ingresó como revulsiva frente a San Martín con sustancial aporte

Alianza Lima vs San Martín 1-3: resumen del triunfo ‘santo’ en partidazo por fecha 5 de Liga Peruana de Vóley 2026-27