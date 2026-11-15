Por qué León XIV eligió un nombre ligado al trabajo y la inteligencia artificial

Informe especial de Panamericana Televisión sobre el origen y simbolismo del nombre pontificio adoptado por Robert Prevost como León XIV. A través de testimonios y material de archivo, la cobertura aborda los antecedentes históricos ligados a León XIII y León I, así como la vinculación del pontífice con la diócesis de Chiclayo y la figura de santo Toribio.

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Cuando Robert Francis Prevost apareció por primera vez como sucesor de Pedro el 8 de mayo de 2025, su elección de nombre anticipó una de las líneas centrales de su pontificado. El papa León XIV vinculó su nombre con la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo ante los cambios tecnológicos, con una referencia directa a la tradición social de la Iglesia.

La explicación llegó el 10 de mayo, durante su primer encuentro con el Colegio Cardenalicio. Allí sostuvo que eligió llamarse León XIV por “diferentes razones”, aunque señaló una motivación principal: el legado de León XIII, autor de la encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891.

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Ese documento respondió a los conflictos sociales que dejó la primera revolución industrial. León XIII abordó las condiciones de los trabajadores, el derecho de asociación, la propiedad privada y las obligaciones de empleadores y autoridades. Su texto se convirtió en una referencia de la doctrina social de la Iglesia, una corriente que busca aplicar principios religiosos a problemas económicos, laborales y políticos.

El papa León XIV ofrece su primer mensaje tras su elección, en el que vinculó su nombre pontificio con la defensa de la dignidad humana y el trabajo.

León XIII es la referencia principal para abordar la revolución tecnológica

León XIV estableció un paralelo entre la época de León XIII y los desafíos del siglo XXI. Si a fines del siglo XIX la expansión industrial alteró la organización del trabajo y profundizó desigualdades, el actual pontífice considera que el avance de la tecnología abre una discusión similar sobre los derechos de las personas.

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El papa León XIV lee un documento durante su primera presentación pública como sucesor de Pedro el 8 de mayo de 2025.

El Papa identificó a la inteligencia artificial como una de las cuestiones que requieren una respuesta ética. Según expresó ante los cardenales, esa tecnología plantea desafíos para la protección de la dignidad humana, la justicia y el empleo. La elección del nombre, por lo tanto, no remite solo a una figura histórica, sino también a una agenda para el presente.

León XIV partirá de la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo, a las 07:50 a. m. rumbo a Cusco. Así concluirá su visita a Lambayeque, donde fue obispo entre 2015 y 2023. Su llegada a la Ciudad Imperial está prevista para las 10:00 a. m. Foto: EFE

La referencia a Rerum Novarum permite anticipar una preocupación por el impacto de la automatización, los algoritmos y las nuevas formas de producción sobre los trabajadores. El documento de León XIII fue escrito en un período marcado por jornadas extensas, salarios bajos y falta de protección laboral. Más de un siglo después, León XIV planteó que la Iglesia debe aportar su enseñanza social frente a otra transformación industrial.

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Una emisión informativa proyecta imágenes de archivo del papa León XIII junto con un gráfico sobre la denominación adoptada por el papa León XIV.

El nuevo pontífice también expresó continuidad con Francisco

En ese mismo discurso, León XIV recordó la orientación pastoral del papa Francisco y afirmó que deseaba continuar ese camino. La alusión incluyó valores como la cercanía con las personas vulnerables, el diálogo, la defensa de la paz y la atención sobre las desigualdades sociales.

Un informe televisivo aborda los antecedentes históricos del nombre del papa León XIV junto a una grabación del pontífice León XIII.

Francisco había advertido en varias ocasiones sobre los riesgos de una tecnología sin controles éticos. En sus intervenciones públicas, planteó que la inteligencia artificial debía estar al servicio de las personas y no reemplazar la responsabilidad humana en decisiones que afectan derechos, seguridad, trabajo y acceso a servicios básicos.

Un informe televisivo aborda el legado histórico de León XIII tras la elección de Robert Francis Prevost como el papa León XIV.

La continuidad no implica una repetición exacta del pontificado anterior. La elección de León XIV recupera un nombre con una carga propia dentro de la historia católica y sitúa el debate en torno a la cuestión laboral. El pontífice parece buscar una síntesis entre la herencia pastoral de Francisco y la tradición inaugurada por León XIII frente a los cambios económicos de su época.

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Un programa de Panamericana Televisión aborda el significado del nombre adoptado por el papa León XIV y sus vínculos con la tradición social de la Iglesia católica.

El nombre también remite a una tradición de liderazgo en tiempos de crisis

La historia papal ofrece otros antecedentes asociados al nombre León. El más citado es san León I, conocido como León Magno, quien ocupó el papado entre 440 y 461. Su figura quedó ligada a la defensa de la autoridad de la Iglesia en un período de tensiones políticas y religiosas en Europa.

Un reporte informativo aborda la designación del nombre papal de León XIV por Robert Francis Prevost y sus antecedentes en la tradición de la Iglesia católica.

León Magno tuvo una participación relevante en debates doctrinales y en negociaciones con pueblos que amenazaban Roma. Su pontificado se desarrolló durante la desintegración del Imperio romano de Occidente, un proceso que modificó el orden político de Europa. La tradición católica lo recuerda por su papel en la consolidación de la Iglesia en medio de ese escenario.

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Una emisión televisiva presenta un retrato histórico junto con una imagen del papa León XIV para explicar el origen de su nombre pontificio.

Al escoger el nombre León XIV, Prevost se inscribe en esa sucesión histórica, aunque la única motivación que explicó de forma directa fue su referencia a León XIII. La decisión combina una mirada sobre el pasado de la Iglesia con un mensaje dirigido a problemas contemporáneos: el futuro del empleo, el uso de la inteligencia artificial y la necesidad de preservar la dignidad de las personas frente a transformaciones que pueden modificar la vida cotidiana.