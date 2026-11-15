Perú

Por qué el papa León XIV eligió Cusco y Pucallpa para su jornada del 15 de noviembre

pontífice recorrerá la sierra y la Amazonía peruana con actividades en Sacsayhuamán, la Plaza de Armas de Cusco y Pucallpa, donde se reunirá con misioneros y representantes de pueblos originarios

Papa León XIV - Papa León XIV en Perú – Cusco - Saqsaywaman – Perú – actualidad – 14 noviembre
León XIV llevará su mensaje a una región donde la fe también se expresa en quechua y mediante antiguas tradiciones religiosas. El encuentro en Saqsaywaman reunirá a representantes de la piedad popular y fieles de distintas comunidades cusqueñas (Andina)
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El papa León XIV eligió Cusco y Pucallpa para la jornada central de su visita apostólica al Perú con el propósito de llevar su mensaje a dos territorios que condensan buena parte de la diversidad cultural, social y religiosa del país. La agenda del domingo 15 de noviembre reúne a la sierra andina y a la Amazonía en un mismo recorrido, con actos dirigidos a fieles, comunidades originarias, misioneros y representantes de la religiosidad popular.

La elección tiene también una dimensión personal. El pontífice mantuvo durante años un vínculo directo con el Perú, donde desarrolló una parte relevante de su labor pastoral y obtuvo la nacionalidad. Su regreso como jefe de la Iglesia católica incorpora lugares que permiten mostrar una mirada amplia sobre el país, más allá de Lima y de los centros políticos o económicos.

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El itinerario busca acercar la figura papal a poblaciones con historias, lenguas y prácticas religiosas propias. La visita a Cusco pone el foco en la tradición andina y en la convivencia entre el catolicismo y las expresiones culturales locales. La escala en Pucallpa dirige la atención hacia la Amazonía, los pueblos indígenas y los desafíos que atraviesan sus comunidades.

Un hombre con sotana blanca saluda con la mano desde una estructura metálica frente a una multitud que levanta los brazos con teléfonos móviles
El papa León XIV saluda a los asistentes congregados durante su encuentro con la comunidad universitaria en la ciudad de Chiclayo. (ANDINA)

Cusco concentra la herencia andina y una fe arraigada en las comunidades

La llegada del papa a Cusco representa un reencuentro con la antigua capital del Tahuantinsuyo, una ciudad que ocupa un lugar central en la historia peruana y latinoamericana. Allí, la fe católica se expresa mediante celebraciones, peregrinaciones, festividades y devociones que reúnen elementos de la tradición cristiana con costumbres heredadas de los pueblos andinos.

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Uno de los principales actos será el encuentro con fieles y representantes de la religiosidad popular en la explanada de Sacsayhuamán. La elección de ese sitio conecta la jornada con un espacio arqueológico de alto valor histórico, situado sobre la ciudad y vinculado a la memoria del mundo incaico. La convocatoria permitirá reunir a peregrinos de Cusco y de otras provincias de la región.

La actividad posterior, el rezo del Ángelus en la Plaza de Armas, trasladará la visita al núcleo histórico de la ciudad. Allí se encuentran la Catedral y varios de los principales edificios coloniales, construidos en un territorio que conserva vestigios de la arquitectura prehispánica. La jornada combinará Sacsayhuamán y el centro histórico de Cusco, dos escenarios que reflejan capas distintas de la memoria peruana.

A drone view shows workers preparing for Pope Leo's visit, at the archaeological park of Sacsayhuaman, in Cusco, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda
A drone view shows workers preparing for Pope Leo's visit, at the archaeological park of Sacsayhuaman, in Cusco, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

La escala cusqueña retoma una visita papal ocurrida hace más de cuatro décadas

La presencia de León XIV en Cusco adquiere una relevancia adicional porque se produce 41 años después de la visita de san Juan Pablo II. El antecedente permanece presente en la memoria de muchos católicos peruanos, en especial por la convocatoria que generó en una ciudad con una intensa vida religiosa y cultural.

En esta ocasión, la agenda propone un diálogo con comunidades que preservan tradiciones andinas y que, al mismo tiempo, enfrentan problemas contemporáneos. Las zonas rurales de la sierra registran desafíos vinculados con el acceso a servicios de salud, educación, infraestructura y oportunidades económicas. La Iglesia conserva una red territorial en esas localidades mediante parroquias, congregaciones y organizaciones dedicadas al acompañamiento social.

La visita papal puede reforzar ese vínculo pastoral. El encuentro en Sacsayhuamán no se plantea solo como una ceremonia masiva, sino como una señal de reconocimiento a formas de fe que se transmiten entre generaciones y que tienen un peso central en la vida comunitaria. La espiritualidad andina será uno de los ejes de la escala en Cusco, junto con el llamado a la participación de los fieles y a la preservación de la dignidad de las poblaciones rurales.

Papa León XIV - Papa León XIV en Perú - Ucayali – Pucallpa – Perú – actualidad – 14 noviembre
El papa León XIV presidirá una misa este domingo 15 de noviembre a las 16.45 en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, en el distrito de Manantay. El ingreso es gratuito y requiere entrada con código QR gestionada por Joinnus. (Andina)

Pucallpa abre un diálogo directo con la Amazonía y sus pueblos originarios

Después de su paso por la sierra, León XIV viajará a Pucallpa, ciudad situada en la región Ucayali y uno de los principales centros urbanos de la Amazonía peruana. La escala llevará la visita hacia un territorio marcado por la diversidad étnica, lingüística y ambiental, además de una fuerte presencia de comunidades indígenas y misiones católicas.

El pontífice tiene previsto reunirse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en Puerto Callao, frente a la laguna de Yarinacocha. Ese encuentro pondrá en primer plano a quienes viven y trabajan en zonas amazónicas, donde las distancias geográficas y las limitaciones de infraestructura dificultan el acceso regular a servicios públicos y a instituciones estatales.

La bienvenida incluirá expresiones culturales de comunidades indígenas, entre ellas una corona shipiba y canoas vinculadas a la vida cotidiana de los pueblos de la selva. Estos elementos permitirán visibilizar tradiciones que forman parte de la identidad amazónica y que suelen quedar fuera de la agenda nacional. El homenaje de las comunidades originarias buscará mostrar la diversidad cultural de la Amazonía peruana ante la presencia del papa.

El papa León XIV viajará a Pucallpa, en la región Ucayali, después de su paso por la sierra peruana. La ciudad, uno de los principales centros urbanos de la Amazonía, reúne comunidades indígenas, diversidad étnica y lingüística, y una extensa tradición de misiones católicas.
El papa León XIV viajará a Pucallpa, en la región Ucayali, después de su paso por la sierra peruana. La ciudad, uno de los principales centros urbanos de la Amazonía, reúne comunidades indígenas, diversidad étnica y lingüística, y una extensa tradición de misiones católicas.

La agenda en Ucayali incorpora la defensa del territorio y el trabajo misionero

La elección de Pucallpa responde además a la importancia que la Iglesia católica otorga a la Amazonía desde el punto de vista ecológico, humano y pastoral. El territorio concentra una gran diversidad biológica y cultural, pero también enfrenta presiones relacionadas con la deforestación, la contaminación de ríos, las actividades extractivas y los conflictos por el uso de la tierra.

Las comunidades amazónicas han reclamado en distintas oportunidades una mayor protección de sus territorios y de sus modos de vida. La visita de León XIV ofrece una instancia para que esas demandas tengan visibilidad dentro de un acto de alcance nacional. El encuentro con representantes indígenas buscará reconocer su papel en la preservación de los ecosistemas y en la transmisión de conocimientos ancestrales.

Un hombre con vestidura papal blanca junto a varios religiosos de sotana negra en una sala con suelo de baldosas, un cartel y una vela encendida
El papa León XIV permanece de pie junto a varios clérigos católicos durante una actividad en Santa Cruz de Succhabamba, en la región peruana de Cajamarca.

La jornada concluirá con una misa en el Complejo Deportivo Regional de Ucayali, donde se espera la participación de fieles de Pucallpa y localidades cercanas. Cusco y Pucallpa resumen los dos grandes mensajes del domingo 15 de noviembre: la valoración de una fe arraigada en la sierra y el acompañamiento a los pueblos amazónicos. El recorrido también expresa el vínculo de León XIV con el Perú y su intención de dirigirse a realidades diversas dentro de un mismo país.

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