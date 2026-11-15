La dominicana entró en la USMP y los fanáticos 'íntimos' no lo pasaron por alto. Créditos: Latina TV.

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El sábado 14 de noviembre, Alianza Lima y Universidad San Martín protagonizaron un partido intenso por la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. El encuentro tuvo un marco activo en el Polideportivo Lucha Fuentes, donde los hinchas ‘blanquiazules’ expresaron su molestia con Yanlis Féliz.

En el tercer set, con San Martín abajo 19-14, el técnico Martín Ambrosini ordenó el ingreso de la atacante dominicana, quien disputó sus primeros minutos del partido. Desde las tribunas, los simpatizantes ‘íntimos’ la recibieron con silbidos. Féliz reaccionó con una sonrisa.

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La respuesta de los aficionados se produjo por la salida de la voleibolista luego de conseguir el tricampeonato con Alianza Lima. Pese a que el club buscaba su continuidad, la extranjera dejó La Victoria y se incorporó a Universidad San Martín en busca de mayor participación, tras los pocos minutos que tuvo durante la temporada anterior.

Yanlis Féliz fue pifiada en su ingreso en el Alianza Lima vs San Martín: la reacción de los hinchas ‘blanquiazules’ en Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Pero la tensión no terminó allí. Minutos después, Yanlis Féliz anotó el punto 18 de Universidad San Martín, que en ese momento perdía 24-18 ante Alianza Lima. Tras concretar la jugada, la dominicana dirigió una mirada hacia sus excompañeras, gesto que los comentaristas de Latina advirtieron durante la transmisión.

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Carla ‘Cotito’ Rueda, exvoleibolista y panelista, señaló la acción de Féliz. Luego, la atacante tomó el saque y volvió a recibir silbidos de los hinchas ‘blanquiazules’. La jugadora reaccionó otra vez con una sonrisa.

Panelistas de Latina aseguraron que la dominicana dejó una mirada a las jugadoras 'blanquiazules' luego de hacer un punto. Créditos: Latina.

Lo que dijo Yanlis Féliz y su reencuentro con los hinchas de Alianza Lima

Antes del duelo entre Alianza Lima y Universidad San Martín, Yanlis Féliz se refirió al reencuentro que tendría con los hinchas ‘blanquiazules’, tras dejar La Victoria para fichar por el conjunto ‘santo’.

La dominicana, quien convirtió el punto decisivo del título de Alianza en la temporada anterior, aseguró que su atención estaría puesta en su nuevo equipo. “Quiero enfocarme en mi equipo. Todo lo que suceda fuera de mi equipo no me afecta mientras yo esté enfocada en mi equipo”, declaró a Depor.

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Féliz también pidió que su decisión fuera entendida en el ámbito profesional. “Siempre les voy a mantener respeto a los hinchas de Alianza y les tengo agradecimiento por siempre haberme apoyado. Son fans, viven la pasión que nosotras también vivimos, pero la viven de una forma más personal. Esto no es personal, es todo profesional”, sostuvo.

Además, la voleibolista afirmó que mantendría una relación respetuosa con los aficionados, siempre que recibiera el mismo trato. “Mientras ellos no me falten el respeto, yo voy a estar tranquila. Es así, son fans, pero deben entender que esto es un trabajo, es un empleo. Yo soy una empleada y, obviamente, siempre voy a elegir lo que yo crea, o lo que las personas a mi alrededor crean, que es mejor para mí”.

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Yanlis Féliz habla sobre cómo será su reencuentro con el hincha de Alianza Lima tras irse a San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Yanlis Féliz, suplente en San Martín

Yanlis Féliz dejó Alianza Lima en busca de mayor continuidad, pero todavía no ha logrado consolidarse en Universidad San Martín. La voleibolista dominicana ha alternado desde la banca debido al límite de extranjeras permitido en cancha.

La armadora mexicana Paola Rivera y la opuesta estadounidense Emily Zinger ocupan dos de los cupos disponibles, por lo que solo queda una plaza para otra jugadora extranjera.

Hasta el momento, la alemana Vanessa Delancy ha tenido mayor consideración que la integrante de las ‘reinas del Caribe’ en las decisiones del técnico Martín Ambrosini.