Papa León XIV en Chiclayo: Hasta cuándo y a qué hora se va Robert Prevost de Chiclayo y cuál será su siguiente destino

Pope Leo XIV celebrates mass next to the Master of Pontifical Liturgical Celebrations Archbishop Diego Ravelli (R), at Pampas de Pimentel, outskirts of Pimentel, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Guardar

El papa León XIV permanecerá en Chiclayo hasta la mañana del domingo 15 de noviembre de 2026, fecha en la que partirá hacia Cusco como parte de su viaje apostólico por Perú. La salida está programada para las 7:50 desde la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque.

El pontífice llegó a la ciudad el viernes 13 de noviembre a las 9:10, luego de un vuelo desde Lima. Su avión aterrizó en la base aérea de Chiclayo, donde comenzó una agenda de tres días que incluyó actividades religiosas, encuentros con fieles y visitas a lugares vinculados con su etapa pastoral en la región.

PUBLICIDAD

La permanencia del Papa en Chiclayo concluirá antes de las 8:00 del domingo. Tras dejar la ciudad, abordará un avión con rumbo a Cusco, donde continuará la jornada con un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular, además de la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

El papa León XIV saluda a los asistentes congregados durante su encuentro con la comunidad universitaria en la ciudad de Chiclayo. (ANDINA)

El vuelo hacia Cusco saldrá a las 7:50 del domingo 15 de noviembre

La hora fijada para la despedida de León XIV de Chiclayo es las 7:50 del domingo 15 de noviembre. El vuelo despegará desde la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo y tendrá como destino el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, en Cusco, donde el arribo está previsto para las 10:00.

PUBLICIDAD

Con esta salida terminará la visita del pontífice a Lambayeque, que comenzó el viernes y se extendió durante el sábado. La agenda incluyó actividades en la ciudad de Chiclayo, Pimentel, La Victoria, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, zonas que concentraron actos religiosos y reuniones con la comunidad católica.

El traslado aéreo marcará el inicio de una jornada que continuará en Cusco y Pucallpa. León XIV tiene previsto permanecer en la ciudad cusqueña hasta primeras horas de la tarde, antes de viajar a la región Ucayali. Su retorno a Lima está programado para la noche del mismo domingo.

El papa León XIV entregará un sudario con su escudo oficial a la imagen del Señor de Los Temblores durante una ceremonia religiosa en la ciudad de Cusco. (Infobae Perú/Agencia Andina)

La visita papal a Lambayeque comenzó el viernes 13 de noviembre

El papa arribó a Chiclayo a las 9:10 del viernes 13 de noviembre, tras salir de Lima desde la Base Aérea del Callao. La llegada abrió una serie de actividades en una ciudad que mantiene un vínculo estrecho con el actual jefe de la Iglesia Católica por su labor previa en la diócesis local.

PUBLICIDAD

Durante su estancia, el programa contempló una misa en las Pampas de Pimentel, una visita a la capilla San Óscar Romero y actos religiosos en distintos puntos de Lambayeque. El sábado 14 de noviembre se incluyeron la coronación de la Virgen Inmaculada, una misa y una oración con la comunidad católica con motivo del cierre del Jubileo de Santo Toribio de Mogrovejo.

La agenda también previó desplazamientos a Santa Cruz de Succhabamba y Zaña, localidades que formaron parte de las actividades pastorales antes de la partida hacia Cusco. El cronograma estableció que el papa pasaría su última noche en Chiclayo entre el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre.

PUBLICIDAD

Una caravana de vehículos avanza por una vía de Chiclayo ante personas congregadas a los lados del camino para la visita del papa León XIV.

Qué ocurrirá después de la partida del papa de Chiclayo

Luego de salir de Lambayeque, León XIV llegará a Cusco a las 10:00. Media hora más tarde tendrá un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. A las 11:45 dirigirá el Ángelus en la plaza de la Catedral de Cusco.

El siguiente traslado está fijado para las 13:05, cuando el Papa tomará un vuelo desde Cusco rumbo a Pucallpa. El arribo al aeropuerto Capitán FAP David Abensur Rengifo está previsto para las 14:30. En esa ciudad participará en un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de pueblos amazónicos.

Pope Leo XIV celebrates mass next to the Master of Pontifical Liturgical Celebrations Archbishop Diego Ravelli (R), at Pampas de Pimentel, outskirts of Pimentel, Peru, on November 13, 2026. Pope Leo XIV returns to his cherished Chiclayo, the Peruvian city where he served for nearly a decade as bishop, and where locals and old friends eagerly await him. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

La jornada del domingo finalizará con el regreso a Lima. El vuelo desde Pucallpa está programado para las 19:05 y la llegada a la Base Aeronaval del Callao se calcula para las 20:20. De ese modo, la partida de Chiclayo a las 7:50 será el primer movimiento de un recorrido que abarcará tres ciudades peruanas en un mismo día.

PUBLICIDAD