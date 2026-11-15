Perú

Miles de fieles de las regiones del norte y centro del Perú llegaron a Santa Cruz de Succhabamba para ver al papa León XIV

La devoción llevó a cientos de creyentes a soportar la madrugada y las bajas temperaturas mientras esperaban al santo padre

Los asistentes soportaron las bajas temperaturas de la madrugada con mantas, frazadas, colchonetas y sillas (Créditos: Latina)
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La visita del papa León XIV a Santa Cruz de Succhabamba estuvo precedida por una multitudinaria movilización de creyentes que viajaron desde diferentes provincias de Cajamarca y otras regiones del país para participar en uno de los encuentros más esperados de su recorrido pastoral. Desde la víspera, numerosas familias comenzaron a instalarse en la explanada preparada para la celebración religiosa, con el propósito de conseguir una ubicación cercana al espacio donde el santo padre presidiría una misa.

La expectativa se hizo evidente desde las primeras horas del sábado, cuando los asistentes empezaron a despertar, recoger sus pertenencias y prepararse para la jornada. Algunos llevaron colchonetas, mantas, frazadas y sillas para afrontar la madrugada, mientras otros llegaron durante la noche y permanecieron en los alrededores hasta el inicio de las actividades. El ambiente estuvo acompañado de cánticos, aplausos y expresiones de devoción por el regreso del pontífice a una localidad vinculada con su trayectoria pastoral.

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Mujeres y hombres con abrigos y sombreros sentados sobre mantas al aire libre de noche, con varias personas que levantan la mano hacia la cámara
Un grupo de fieles de Santa Cruz de Succhabamba aguarda en el suelo durante una vigilia vinculada a la visita del Papa León XIV en Perú. (Agencia Andina)

Según informó RPP, una de las asistentes fue Maruja Vázquez, quien viajó desde Bambamarca junto con su hija y otros familiares. La mujer contó que había acudido al recinto desde las dos de la madrugada, después de pasar la noche en un hospedaje, para asegurar un espacio desde el cual pudiera observar al líder de la Iglesia católica.

“Somos fieles, somos católicos y queremos ver de cerca a nuestro papa, al representante de nuestro Dios en la Tierra”, manifestó durante la entrevista. Asimismo, expresó su agradecimiento por el retorno de León XIV al territorio peruano y la emoción que sentía ante la posibilidad de verlo personalmente.

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Personas detrás de una valla metálica saludan con las manos en alto y sostienen banderas frente a un edificio blanco con letrero parroquial
Un grupo de fieles saluda tras vallas de seguridad frente a la parroquia La Inmaculada en Santa Cruz de Succhabamba durante la visita del Papa León XIV a Perú. (Agencia Andina)

Familias viajaron desde Bambamarca, Chota y Cutervo

La presencia de visitantes procedentes de distintas localidades cajamarquinas fue uno de los aspectos más notorios de la concentración. En declaraciones recogidas por RPP, otro asistente de Bambamarca relató que había llegado con sus parientes la tarde del viernes, alrededor de las tres, y que permaneció durante toda la madrugada en la explanada para esperar al santo padre.

Pese a las bajas temperaturas, aseguró que la fe le permitió afrontar las condiciones de la vigilia. Su principal expectativa estaba relacionada con el mensaje que transmitiría el pontífice, a quien pidió que tuviera presente la situación del Perú y las necesidades de su población.

Personas acostadas y sentadas en el suelo con mantas y carpas frente a vallas metálicas y torres de iluminación en un descampado nocturno
Un grupo de fieles descansa sobre el césped con mantas y tiendas de campaña durante la vigilia previa a los actos del papa León XIV en Perú. (Agencia Andina)

Por su parte, un grupo de pobladores de Chota acudió acompañado de familiares, amigos y otros paisanos. Uno de sus representantes comentó que también habían encontrado a personas provenientes de Cutervo y otras jurisdicciones, lo que evidenciaba el interés generado por la visita. Para ellos, compartir esta experiencia constituía una oportunidad especial de encuentro religioso.

Otro de los testimonios correspondió a un ciudadano de Cutervo, quien explicó que había realizado un trayecto de aproximadamente dos horas y media para llegar hasta Santa Cruz de Succhabamba. Su ubicación adelantada respondía al deseo de conseguir un lugar privilegiado para presenciar la ceremonia.

Varios hombres y mujeres sostienen velas encendidas en la oscuridad mientras miran hacia el frente
Un grupo de fieles sostiene velas encendidas durante un acto religioso vinculado a la visita del Papa León XIV en Perú. (Agencia Andina)

Visitantes de otras regiones también participaron de la vigilia

La cobertura de Latina mostró que la convocatoria trascendió los límites de Cajamarca. El periodista Rodrigo Cruz informó que personas de Bambamarca, Chota, Sócota, San Miguel y otros puntos de la región habían permanecido durante la noche en los alrededores del recinto, mientras aguardaban el encuentro con León XIV.

Entre los entrevistados destacó Dainer Picado, ciudadano costarricense que llegó acompañado de un grupo de feligreses procedentes de Tarapoto y del padre Percy. Según contó a dicho medio, el desplazamiento había sido organizado varios meses antes y la delegación partió el jueves por la noche para participar en las actividades religiosas. Su expectativa estaba centrada en escuchar las palabras del obispo de Roma y recibir su bendición.

Ciudadnos de otros países llegaron a Cajamarca para ver al papa León XIV - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Ciudadnos de otros países llegaron a Cajamarca para ver al papa León XIV - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

La transmisión también recogió el testimonio de una mujer procedente de Sócota, en la provincia de Cutervo, quien acudió con su madre, una colega y otros acompañantes. La visitante manifestó que sentía una emoción especial ante la posibilidad de observar al santo padre de cerca y consideró que escuchar su homilía permitiría renovar la fe de quienes asistieran.

Otra historia fue la de una joven que viajó desde la ciudad de Cajamarca durante aproximadamente ocho horas junto con su mascota, llamada Yuna. La entrevistada explicó que sería la primera vez que tendría la oportunidad de ver personalmente al pontífice y mencionó que su familia mantiene una profunda tradición católica.

La concentración convirtió a Santa Cruz de Succhabamba en un punto de encuentro para comunidades que recorrieron largas distancias con el propósito de participar en esta celebración. Mientras avanzaba la mañana, los asistentes terminaban de organizar sus pertenencias, se protegían del frío y se preparaban para la ceremonia, que reunió a representantes de diversas localidades en una jornada marcada por la devoción y el entusiasmo ante el regreso del papa León XIV a una tierra estrechamente vinculada con su historia en el Perú.

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