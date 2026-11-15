Perú

Cuentas CTS ofrecen mayor tasa de interés que depósitos a plazo fijo: Los mayores retornos de noviembre

¿Ya recibiste tu CTS y la vas a sacar? Considera si no te serviría guardar ese dinero frente al impacto del fenómeno El Niño, y si es así, aprovecha las tasas altas actuales

Persona consulta en banco y recibiendo dinero
Tu cuenta CTS podría darte una buena tasa de interés, pero depende de la entidad donde esté. - Crédito Andina
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Miles de trabajadores del sector privado ya han recibido el pago de la Compensación por tiempo de servicios en sus cuentas CTS, un tipo de producto financiero que normalmente bloquea estos depósitos de ser accedidos y que ofrece altas tasas de interés.

Y, actualmente, a pesar de que las cuentas CTS podrán seguir accediéndose hasta fines de 2026, las tasas que ofrecen las entidades financieras del país son altas, más que inclusive las de los depósitos a plazo fijo. Así están al 15 de noviembre:

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  • CMAC Piura: 7%
  • Financiera Proempresa: 6,9%
  • Infinance XP S.A.: 6,5%
  • CMAC del Santa: 6,5%
  • CMCP Lima: 6,5%
  • CMAC Trujillo: 6,5%
  • CMAC Maynas: 6,5%
  • CMAC Cusco: 6,5%
  • CMAC Tacna: 6,5%
  • CRAC Los Andes: 6%
  • CRAC Prymera: 6%
  • Financiera Confianza: 6%
  • CMAC Huancayo: 6%
  • CRAC Cencosud Scotia: 5,75%
  • CMAC Arequipa: 5,75%
  • Banco Santander Consumer: 5,5%
  • CMAC Ica: 5,5%
  • Banco GNB: 5,5%
  • Bancom: 5%
  • Mibanco: 5%
  • Banco Ripley: 4,75%
  • Banco Falabella: 4,25%
  • Financiera Qapaq: 3%
  • BanBif: 3%
  • Banco de Crédito: 3%
  • BBVA: 2,6%
  • Scotiabank Perú: 2,6%
  • Interbank: 1,5%.
persona en banco dando dinero a trabajador
La libre disposición de la CTS irá hasta el fin de 2026 para sacar el 100%, pero el 50% podrás sacarse desde 2027. - Crédito Andina

¿Y cómo están los depósitos a plazo fijo?

Por otro lado, entre los depósitos a plazo fijo que reporta la SBS al 15 de noviembre, así se encuentra las tasas que ofrecen:

  • Infinance XP S.A.: 5,5%
  • Banco Efectiva: 5%
  • Banco Ripley: 4,25%
  • Banco Falabella: 4%
  • CRAC Los Andes: 4%
  • CRAC Cencosud Scotia: 4%
  • CMAC Trujillo: 3,55%
  • Financiera Confianza: 3,5%
  • Financiera Qapaq: 3,5%
  • BBVA: 3,5%
  • CMCP Lima: 3,4%
  • Compartamos Banco: 3,3%
  • CMAC Piura: 3%
  • CMAC Ica: 3%
  • CMAC Huancayo: 2,85%
  • Banco Santander Consumer: 2,8%
  • Financiera Surgir: 2,8%
  • Bancom: 2,75%
  • CMAC Tacna: 2,7%
  • CMAC del Santa: 2,6%
  • CMAC Cusco: 2,6%
  • Financiera Proempresa: 1,8%
  • CMAC Maynas: 1,75%
  • CMAC Arequipa: 1,7%
  • CRAC Prymera: 1,5%
  • BanBif: 1,4%
  • Banco Pichincha: 1,25%
  • Banco GNB: 1,25%
  • Alfin Banco: 1,2%
  • Mibanco: 1,15%
  • Scotiabank Perú: 1%
  • Interbank: 0,5%
  • Banco de Crédito: 0,2%

Es decir, como se ve, en base a la tasa de interés —el retorno que asegura una entidad financieras para tu dinero— conviene poner tus ahorros en una cuenta CTS frente a un depósito a plazo fijo.

El pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se dará este mes de noviembre. Mediante ejemplos y la explicación de una presentadora, se abordan conductas comunes como el gasto sin planificación, el desconocimiento del beneficio laboral y la prevención financiera. Además, se recuerda la posibilidad de elegir la entidad depositaria y consultar la información de tasas en el sitio web de la SBS.

Lo que podrías ganar con tu dinero

Entonces, si se aplica la tasa de interés a tu dinero, esto podría revelar cuánto ganarías en un año. Por ejemplo, partamos de lo que gana en CTS el que recibe el sueldo mínimo actual.

Este monto es de S/1.230, por lo que una CTS equivaldría a alrededor de la mitad, S/615:

  • Un depósito a plazo fijo, un monto de S/615 a una tasa de interés de 5,5%, te daría al final del año S/33,83 extra
  • Pero en un año una cuenta CTS generaría S/43,5 extra con la tasa de 7%, la más alta hasta ahora.

¿CTS se podrá retirar en 2027?

Asimismo, los peruanos que hayan recibido su CTS podrán no preocuparse tanto si accederán a futuro, dado que hay una posibilidad de que se vuelva a ampliar el plazo de acceso: un nuevo proyecto de ley plantea que hasta fin de 2028 se puede acceder a los montos, pero estará pendiente de ver cómo se mueve desde el Congreso.

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Mano con cuenta CTS del BCRP abierta en celular
Podrás revisar si ya depositaron tu CTS en tu cuenta bancaria y sabrás si esta disponible para retirar. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Pero sí se podría acceder al acceso vigente del 50% de la CTS, el cual se encuentra vigente desde antes de las normas que aprobaron el acceso al 100%. Este señala que “el trabajador podrá efectuar retiros parciales de libre disposición con cargo a su depósito CTS e intereses acumulados siempre que no exceda del 50% de los mismos”.

Pero un artículo adicional sostendría que “en ningún caso los retiros a que se refiere el artículo anterior podrán exceder en su conjunto del 50% del total de la compensación por tiempo de servicios depositada y sus intereses computada desde el inicio de los depósitos”. Así, el cálculo se efectuará a la fecha en que el trabajador solicite al depositario el retiro parcial.

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