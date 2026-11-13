Las 20 frases más potentes del papa León XIV en lo que va de su visita al Perú

El papa León XIV inició su visita apostólica en el Perú con un primer acto oficial en el Gran Teatro Nacional de Lima. (Connie FRANCE / AFP)

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El papa León XIV dejó una serie de mensajes sobre su vínculo con el Perú, la vida democrática, la convivencia, las comunidades, los migrantes y los jóvenes durante las primeras jornadas de su visita apostólica. En sus intervenciones ante autoridades, representantes de la sociedad civil, el cuerpo diplomático, jóvenes y universitarios, expresó 20 frases que condensan los principales ejes de sus discursos.

El sumo pontífice llegó al país el miércoles 11 de noviembre y, en su primer acto público en el Gran Teatro Nacional de Lima, recordó los años que pasó en territorio peruano, su nacionalidad obtenida en 2015 y su experiencia como obispo de la Diócesis de Chiclayo.

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Al día siguiente, el jueves 12 de noviembre, durante una Vigilia de Oración en el Estadio Nacional, dirigió un mensaje a los jóvenes centrado en la fe, la amistad, los proyectos personales y la posibilidad de recomenzar.

Desde el balcón de una sede identificada como la Nunciatura, una figura vestida con indumentaria papal ofrece un mensaje y da la bendición a un grupo de asistentes que registran la escena con sus teléfonos móviles. La emisión televisiva, presentada bajo el rótulo del Papa León XIV, documenta la despedida pública previa a su traslado hacia la ciudad de Chiclayo.

El regreso al Perú

1. “Me alegra profundamente volver al Perú”.

2. “En 2015 recibí la nacionalidad peruana. Aquel acto manifestó un vínculo que este pueblo había ido tejiendo en mi vida desde mucho antes. Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes”.

3. “Regreso como Sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal. Desde esta responsabilidad, reconozco en aquellos años una parte del camino por el que el Señor me fue formando como pastor”.

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4. “Si me fuera concedido recorrer esos años nuevamente, volvería a hacerlo con alegría, acogiendo tanto sus momentos felices como sus dificultades. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”.

5. “Durante años compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones y aprendí de su fe. Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa —y, por supuesto, algún buen ceviche— y me hicieron sentir uno de los suyos”.

El Pontífice rememoró su labor pastoral previa como obispo de Chiclayo y la nacionalidad peruana que recibió en 2015. (Luis ACOSTA / AFP)

El mensaje ante las autoridades incluyó referencias a la identidad peruana, a las distintas lenguas y tradiciones del país, así como a la solidaridad que, según señaló, se expresa en las faenas comunales, la ayuda entre familias y la hospitalidad. En ese contexto, definió el amor a la patria como una disposición concreta hacia quienes habitan el país.

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6. “Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo por su bien”.

Democracia, paz e instituciones

Ante representantes de los poderes públicos y de la sociedad civil, León XIV habló de los desafíos de la convivencia y pidió que las diferencias se tramiten con respeto. También se refirió a los momentos difíciles que atravesó el Perú y al deber de actuar con justicia y sensibilidad frente a los sucesos del pasado.

7. “La vida democrática reúne a personas de convicciones y aspiraciones diversas, unidas por un mismo destino nacional”.

8. “En un país donde se hablan tantas lenguas, escuchar exige también procurar que todos puedan hacerse entender”.

9. “Perú ha atravesado momentos difíciles que han puesto a prueba la convivencia entre sus habitantes. Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia y las diferencias puedan afrontarse con respeto”.

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Nacido en Estados Unidos y peruano por elección, León XIV construyó durante décadas un profundo vínculo con el país, al que hoy reconoce como su patria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. “La vida democrática implica reconocer que nadie posee todas las respuestas y que las diferencias no impiden compartir una preocupación sincera por el bien del país”.

11. “Para las familias, la paz tiene un significado muy concreto: salir a trabajar sin temor, cuidar de los hijos y regresar a casa con serenidad. Son aspiraciones sencillas, pero nadie debería verse privado de ellas”.

12. “La solidaridad que los peruanos manifiestan ante las emergencias merece encontrar instituciones igualmente comprometidas, capaces de prevenir y de actuar a tiempo cuando una vida corre peligro”.

En el mismo discurso, el Papa dedicó palabras a los peruanos que viven fuera del país y al vínculo que mantienen con sus familias y comunidades de origen. Mencionó la devoción al Señor de los Milagros en otras ciudades del mundo y recordó haber visto a Roma vestida de morado.

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13. “La distancia no disminuye necesariamente el amor a la patria; a veces permite reconocer con mayor claridad cuánto hemos recibido de ella”.

14. “Cada nación posee aspiraciones legítimas, pero ninguna puede considerar ajena la suerte de las demás”.

El líder religioso señaló ante las autoridades que los sucesos difíciles del pasado peruano demandan justicia y sensibilidad. (Tiziana FABI / AFP)

A los jóvenes en el Estadio Nacional

Durante la Vigilia de Oración con jóvenes y universitarios, León XIV planteó preguntas sobre las búsquedas personales y llamó a dirigirse a Jesús ante el sufrimiento, las dudas o la sensación de haber cometido demasiados errores. También pidió a los asistentes no ajustarse a expectativas ajenas y desarrollar sus propios talentos.

15. “Quisiera que cada uno de ustedes escuchara esa pregunta como si Jesús se la hiciera hoy: ¿Qué buscas? ¿Qué deseas encontrar? ¿Qué esperas de la vida?”

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16. “Queridos jóvenes, cuando sufran, acudan a Jesús. No tengan miedo de hablarle con sinceridad, incluso cuando les cueste encontrar palabras para rezar. Él conoce nuestras lágrimas y las preguntas que todavía no sabemos responder”.

17. “¡Apasiónense por todo lo que merece la pena, por lo que es verdadero, bueno y bello! Cultiven sus talentos, descubran la riqueza de su cultura, atrévanse a emprender proyectos generosos”.

18. “No se conformen con vivir siguiendo lo que otros esperan de ustedes. Dios los ha creado capaces de realizar un bien que nadie más podrá hacer exactamente de la misma manera”.

El papa León XIV saluda a miles de jóvenes reunidos en el Estadio Nacional de Lima durante un encuentro centrado en la vocación y la fe. (Vatican Media)

19. “Quizá alguno piense que ha cometido demasiados errores o que ya es tarde para comenzar de nuevo. Quisiera decirle: mira a Jesús. Él conoce tu historia y sigue invitándote a caminar con Él”.

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20. “Un gesto de amistad puede cambiar el rumbo de una vida. No tengan miedo de hablar de Jesús y de mostrar con su vida cuánto bien les hace su amistad”.

El papa León XIV también pidió a los jóvenes reservar momentos de silencio ante el Santísimo, hablar de sus proyectos y preguntarse qué espera Dios de ellos. En esa intervención, les dijo que no debían mostrarse siempre fuertes y los invitó a dejarse cuidar en los momentos de angustia.