Entre abrazos y muestras de cariño: así fue el reencuentro del papa León XIV con antiguos compañeros de su iglesia en Chiclayo

Momentos emotivos para León XIV, quien apenas aterrizó no dudó en saludar a sus amigos obispos con efusivos abrazos

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El papa León XIV regresó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, la ciudad del norte peruano que fue su hogar durante varios años y donde ejerció como obispo. El vuelo LPE2530 de Latam, que trasladó al sumo pontífice desde Lima, aterrizó alrededor de las 9:00 a. m., en medio de una emotiva recepción de fieles y autoridades religiosas que aguardaban su llegada.

La expectativa se convirtió en emoción cuando el líder de la Iglesia Católica descendió de la aeronave y se reencontró con personas que formaron parte de su historia en la iglesia peruana. Entre los presentes estuvieron varios religiosos que compartieron con él durante su labor pastoral en el país y que acudieron a darle la bienvenida.

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León XIV se reencontró con los obispos de Chiclayo

Las imágenes de su llegada captaron uno de los momentos más emotivos de la recepción: el saludo de León XIV con sus compañeros de la Iglesia. El pontífice se acercó a ellos entre abrazos, apretones de manos e intercambios de palabras, en un encuentro marcado por las muestras de afecto y la alegría de volver a verse.

No se trató de un recibimiento protocolar más. Varios de los religiosos presentes conocieron de cerca a Robert Prevost durante sus años de servicio en el Perú, cuando estuvo al frente de la Diócesis de Chiclayo. Por ello, el reencuentro tuvo un significado especial para quienes compartieron con él esa etapa de su vida.

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La llegada también estuvo acompañada por la emoción de los feligreses que se congregaron en los alrededores del lugar de aterrizaje para recibir al papa. Muchos esperaron durante horas para verlo nuevamente en la ciudad que lo recuerda como el padre Roberto y que hoy lo recibe como el máximo representante de la Iglesia católica.

El papa León XIV abraza a integrantes de la diócesis de Chiclayo durante una reunión pública al aire libre. (Infobae Perú)

Para Chiclayo, el retorno de León XIV representa un reencuentro con una figura cercana a su historia religiosa. El antiguo obispo regresó convertido en pontífice, pero rodeado del cariño de quienes lo conocieron antes de su elección.

Papa León XIV se dirige a las Pampas de Pimentel

Según el programa oficial de su visita apostólica, el siguiente destino del papa León XIV es la explanada ubicada frente a las Pampas de Pimentel, donde presidirá una misa multitudinaria a las 10:30 a. m. La celebración religiosa reunirá a miles de fieles que llegaron desde distintos puntos de Lambayeque y otras regiones para participar en el encuentro con el pontífice.

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La celebración tendrá un significado especial para los habitantes de Chiclayo, pues será una oportunidad para reencontrarse con quien fue su obispo durante varios años. Desde las primeras horas de la mañana, numerosos peregrinos se desplazaron hasta el recinto para asegurar un lugar y participar de la eucaristía.

Se prevé que durante la ceremonia León XIV dirija un mensaje a los fieles y recuerde su experiencia pastoral en esta región del país. La expectativa también está puesta en las palabras que pueda dedicar a la comunidad lambayecana, con la que mantiene un vínculo cercano desde antes de su elección como sucesor de Pedro.

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Faithful cheer as they gather along the route Pope Leo travels to celebrate Mass near the Pampas de Pimentel during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Tras la misa, el programa contempla una visita privada a la capilla San Óscar Arnulfo Romero, prevista para las 12:40 p. m. Por la tarde, el pontífice continuará con encuentros con representantes de la Iglesia y del ámbito universitario en Chiclayo.

La agenda continuará a las 4:30 p. m. con un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. En esta reunión, el pontífice tiene previsto dirigir un discurso a los representantes de la Iglesia.

A las 5:45 p. m., León XIV se trasladará a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) para reunirse con integrantes del mundo universitario. También está previsto que pronuncie un discurso durante este encuentro.

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Finalmente, el programa contempla una cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo a las 7:00 p. m., en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo. Esta actividad marcará el cierre de su agenda oficial del viernes en la región Lambayeque.

Mañana sábado 14 de noviembre, el papa continuará su recorrido con actividades en Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca.